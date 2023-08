Granblue Fantasy Relink: un action rpg stile anime che sfida i grandi

Oltre al picchiaduro CyGames, Granblue Fantasy Versus: Rising (ecco la nostra anteprima di Granblue Fantasy Versus Rising), il contesto londinese ci ha permesso di entrare in contatto con l'attesissimo Action RPG in uscita nel 2024. Nonostante la prova fosse abbastanza circoscritta e si limitasse ad una quest della durata di pochi minuti, abbiamo avuto modo di testare a fondo il combat system e utilizzare vari avventurieri, in modo da prendere confidenza con le velleità di ciascuno e valutare il bilanciamento complessivo dell'esperienza.

Un RPG adrenalinico

Il primo impatto con l'opera è stato sicuramente straniante. Siamo stati accolti da una schermata di selezione del personaggio in stile picchiaduro. Ad ogni eroe corrispondeva un tasso di difficoltà, indicato in stelline come ormai in ogni fighting game, incluso Granblue Fantasy Versus Rising, ed una breve spiegazione delle meccaniche specifiche del personaggio in questione.

Partiamo da questo presupposto: il lavoro di differenziazione del cast all'interno di Relink è notevole. Ogni protagonista dispone risorse proprie, caratteristiche uniche e un combo system basilare, ma sufficientemente variegato. Ciò che ci ha particolarmente stupiti è la fortissima componente Action dell'opera: si tratta di uno degli RPG più adrenalinici sul mercato. Le combo, le schivate e i contrattacchi fulminei avvicinano Granblue Fantasy: Relink più ad un esperienza prettamente Action che ad un RPG. Non abbiamo avuto modo di testare il sistema di progressione dei nostri alter ego, ma gli sviluppatori ci hanno promesso che sarà possibile creare le proprie "build" personalizzate e interpretare ogni avventuriero in molteplici maniere, quindi la profondità ruolistica del titolo non dovrebbe risultare eccessivamente compromessa.



La varietà di personaggi ci ha permesso di approcciare la quest presente nella versione di prova in maniere totalmente differenti. Con la piccola e rapida Charlotta ci siamo fiondati immediatamente al centro dello scontro grazie ad un poderoso attacco rotolante, che i giocatori di Granblue Fantasy Versus conosceranno bene.

Rackam e Io prevedevano invece approcci completamente diversi, basati sugli incantesimi e sulle armi a lunga distanza. Non mancano personaggi più tecnici, come Katalina e Siegfried, che imporranno di utilizzare le risorse in maniera più oculata o richiederanno (nel caso di Siegfried) un ritmo particolare nella pressione dei tasti per poter provocare il maggior danno possibile.



Il combo system di Granblue Fantasy: Relink risulta abbastanza semplice e si basa sulla ormai classica alternanza di attacco leggero ed attacco pesante, che combinati in diverse maniere daranno origine a combinazioni diverse. Ogni personaggio disporrà, inoltre, di quattro incantesimi sottoposti a cooldown ed accessibili premendo uno dei dorsali del controller. Le abilità spaziano dai più classici attacchi a tecniche di potenziamento o cura, in base al combattente scelto. Sarà quindi imperativo trovare la rotazione giusta di incantesimi per poter massimizzare il danno delle proprie combo.

Un gioco per tutti?

Relink si pone come un'esperienza RPG inclusiva ed accessibile a tutti: spicca anzitutto la notevole componente cooperativa dell'esperienza. I nostri personaggi saranno sempre accompagnati da compagni gestiti dalla IA o da altri giocatori, fino ad un massimo di 4. Non sarà possibile affrontare l'esperienza con un singolo protagonista poiché le meccaniche fondanti del gioco sono saldamente ancorate al concetto di sinergia ed attacchi combinati.

I Link Attack sono manovre estremamente potenti che creano coesione tra i membri del team: quando l'indicatore di Stun (simile alla barra Stagger di altri titoli come Final Fantasy 7 Remake o Final Fantasy 16) raggiunge una certa soglia si potranno cominciare ad utilizzare i suddetti attacchi concatenati, facendo salire il Link Level. Quando al massimo, il Link Level si tradurrà in un potentissimo attacco che rallenterà il nemico.

Altra meccanica di gruppo è il Full Burst, che consiste in una serie di Skybound Arts (gli attacchi speciali dei protagonisti) eseguite in successione. Il sistema non ci è sembrato immediatissimo in presenza di compagni guidati dalla IA, dato che risultava talvolta difficile coordinare i propri attacchi speciali con quelli degli altri personaggi. Riteniamo che questo sistema di combattimento mostri davvero il suo pieno potenziale in coop con altri giocatori umani, per una più semplice coordinazione. Le meccaniche principali di Granblue Fantasy: Relink sono approcciabili da ogni tipologia di utente, dal veterano al neofita. Qualora ciò non bastasse, tuttavia, il gioco prevede la presenza delle modalità Assist e Full Assist: attraverso tali opzioni di semplificazione i giocatori meno avvezzi agli Action RPG avranno la possibilità di eseguire combo e tecniche speciali con singoli tasti o semplicemente con la rotazione dello stick analogico.



Sconsigliamo caldamente l'utilizzo della modalità Full Assist perché annulla qualunque tipo di sfida. Tale modalità andrebbe utilizzata esclusivamente dai giocatori interessati ad interpretare Relink come una sorta di cutscene interattiva.



Gli sviluppatori ci hanno fornito importanti indicazioni sul sistema di progressione. Ogni combattente potrà sbloccare delle masteries con un menu ad albero simile agli RPG tradizionali e potranno essere assegnate fino a 4 skill contemporaneamente.

Ulteriore elemento di caratterizzazione del nostro alter ego sarà costituito dalla presenza di armi e sigilli speciali, che potenzieranno ulteriormente la nostra build. Ci è stata promessa grande possibilità di personalizzazione della build in base al proprio playstyle.



Il livello di sfida della demo ci è sembrato abbastanza tarato verso il basso. La presenza dei compagni guidati dalla IA diminuisce notevolmente il contributo del nostro personaggio allo scontro e, soprattutto utilizzando avventurieri dotati di attacchi a distanza, non siamo quasi mai stati in pericolo di vita. Dato il successo di titoli cooperativi online come Monster Hunter, ci auguriamo un livello di sfida adeguato nella versione finale, con un ricco endgame e boss difficili, ma traboccanti di loot.

Narrazione e modalità di gioco

Granblue Fantasy: Relink sarà un'ottima introduzione all'universo di Granblue anche per chi non lo conosce. Non è richiesta nessuna conoscenza pregressa, anche se gli sviluppatori consigliano la visione degli episodi introduttivi di Granblue Fantasy: The Animation, anime che fa da prequel al titolo CyGames.

Gran e Djeeta sono i protagonisti del titolo. In realtà rappresentano la stessa entità ed il loro compito è fungere da avatar del giocatore per facilitarne l'immersione nel mondo di gioco. Sarà persino possibile rinominarli a piacimento. Tra gli altri protagonisti dell'intreccio spicca Lyria, ragazza legata a filo stretto con il protagonista e dotata di misteriosi poteri in grado di evocare le Primal Beast, colossali creature che ricordano da vicino gli Eikon della serie Final Fantasy. Durante la presentazione abbiamo avuto modo di assistere a scontri colossali tra Primal Beast, che saranno interamente giocabili. L'idea di base è molto vicina agli scontri tra Eikon di Final Fantasy 16, ma con alcune caratteristiche peculiari che non vediamo l'ora di approfondire. Incontreremo almeno una dozzina di personaggi, tutti controllabili, all'interno della nostra avventura, ognuno dotato di una propria storia, nonché di personalità e gameplay unici.

Le principali modalità di gioco di Granblue Fantasy Relink sono il Main Scenario e la modalità Quest. Il primo seguirà l'intreccio narrativo mentre secondo sarà una modalità molto più arcade ed immediata. Si potranno incontrare altri avventurieri all'interno delle città più grandi e formare gruppi per affrontare le varie sfide proposte dalla modalità Quest. Il team di sviluppo prevede la presenza di almeno 100 missioni, suddivise tra Time Attack, colossali Boss Fight, Survival e tante altre tipologie di prove adeguatamente differenti.