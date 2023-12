Granblue Fantasy Relink: bello come un anime, è un action rpg con stile

Abbiamo nuovamente provato Granblue Fantasy Relink, nel corso di un lungo Press Tour tenutosi a Londra. Ad agosto lo avevamo assaggiato con una breve demo (qui la prova di Granblue Fantasy Relink). Stavolta, invece, ci è stata proposta una versione quasi definitiva del videogioco, la cui pubblicazione è prevista per il 1 febbraio 2024. La nuova build per PS5 ci è parsa solida, ed è grazie a essa che abbiamo saggiato la campagna in singolo, il multiplayer e i contenuti Endgame della produzione, in compagnia di alcuni membri del team di Cygames e del direttore del progetto: Tetsuya Fukuhara.

Un incipit molto legato all'anime

Dopo una breve presentazione tenuta proprio da Fukuhara, abbiamo giocato per quasi due ore con la campagna in singolo di Relink e familiarizzato con il suo nutrito cast. Il titolo è basato sui personaggi di una serie che in occidente non è ancora granché conosciuta. Per fare un esempio, il gioco mobile da cui tutto ha avuto inizio è uscito esclusivamente su suolo nipponico.

Solo il picchiaduro Granblue Fantasy Versus e la sua versione Rising sono stati pensati con un occhio rivolto oltre il Sol Levante (qui la recensione di Granblue Fantasy Versus). Inoltre, l'incipit di Granblue Fantasy Relink lascia credere che avere familiarità con l'anime di partenza sia indispensabile per godersi appieno l'esperienza.



Se però siete già stati fra le isole volanti dell'Impero Erste non avrete difficoltà a riconoscere anzitutto Gran e Lyria: l'impavido cavaliere che controlliamo in game e la giovane evocatrice dotata di immensi poteri. La ragazza infatti riesce a controllare le Primal Beast, che sono delle potenti creature divine.

I due protagonisti sono centrali sia nelle vicende che lo anticipano, sia in Relink, così come tutti gli altri Skyfarer: navigatori dei cieli. Il capitano Katalina, la maga Io, Rackam, il vecchio Eugene e la bella Rosetta sono gli sfaccettati membri della ciurma che accompagnano i volti principali. In Relink però vengono introdotti dando per scontato che li si conosca già tutti. Speriamo che Cygames abbia pensato a un modo per presentarli meglio anche ai novizi della saga, magari sfruttando degli spezzoni del succitato anime.

Grafica e direzione artistica

Le cutscene sono davvero di buona qualità. Ci hanno sorpreso la fluidità e la naturalezza dei movimenti dei personaggi, le loro espressioni facciali e il doppiaggio tanto in giapponese, quanto in inglese. In generale, i filmati sembrano avere un taglio registico indovinato, quasi come fossero una continuazione della serie animata.

Questo vale sia per le scene pre-renderizzate e rifinite, che per i dialoghi più semplici e per i momenti in cui la narrativa e il gameplay si fondono. Per esempio, durante una missione i nostri eroi dovevano scappare lungo un percorso platform, i cui sostegni venivano distrutti man mano dal Boss che stavano per affrontare direttamente. È capitato anche che i protagonisti dovessero ripararsi da un vento che li respingeva, lanciando loro addosso detriti ed elementi (distruttibili) per una sezione davvero spettacolare. Abbiamo viaggiato in poche location, ma quelle visitate e l'hub principale hanno saputo colpirci in positivo sul fronte estetico, per quanto strutturalmente molto semplici: "a corridoio". Esplorarle per intero - a 60 fps granitici - ci ha premiato solo con monete d'oro spendibili nell'hub e con qualche elemento utile per potenziare le armi. I dettagli impressi sui modelli 3D con tratteggi, ombreggiature e contorni non sempre puliti è gradevole: sembra come se fossero stati tracciati a penna o a matita. Una menzione d'onore va alle colonne sonore, realizzate in collaborazione con il celebre compositore Nobuo "Final Fantasy" Uematsu.



Non ci possiamo pronunciare sulla solidità dell'intreccio, che abbiamo appena assaggiato nei tre capitoli a nostra disposizione. Le premesse ci hanno incuriosito abbastanza, e sappiamo che la durata complessiva dell'avventura dovrebbe aggirarsi sulle venti ore, che salgono a 40 se si seguono tutte le missioni secondarie.

Conclusa la trama, stando al direttore Fukuhara, la longevità potrà superare le 100 ore per chi vorrà proseguire con le sfide avanzate dell'Endgame. O anche solo se si decide di padroneggiare i moveset e le combinazioni tra attacchi e classi di tutti gli Skyfarer. Non che sia necessario farlo, almeno nella campagna in singolo, la cui difficoltà, anche impostando il livello massimo dei tre, è adatta veramente a tutti.

Il multiplayer online

Dal punto di vista ludico tutto quel che accade nelle fasi in singolo serve soprattutto a preparare il giocatore alle sfide che lo attendono quando si allontana dalla trama. Quando i Boss e gli avversari standard si spogliano delle loro motivazioni e diventano "ostacoli ludici", da sconfiggere imparando moveset più o meno elaborati, punti deboli e resistenze elementali.

Anche se non si è ancora finita la storia principale, dall'hub ci si può connettere facilmente a internet e raggrupparsi con altri giocatori per affrontare insieme le missioni secondarie o le Boss fight sbloccate nella campagna. Non sembra esserci grande varietà: sono principalmente scontri pensati per saggiare le capacità degli utenti, in location molto semplici e che coinvolgono nemici più o meno numerosi o specifici gatekeeper. Sia nella campagna che nel multiplayer le battaglie si affrontano in gruppi da quattro, la cui composizione è completamente personalizzabile (utenti reali possono essere affiancati da bot, ad esempio). Addirittura, nelle sfide avanzate è possibile scendere in campo rimuovendo fino a tre membri del party, lasciando inalterate le statistiche dei nemici e alzando quindi di molto il tasso di sfida.



Ci è stato assicurato che il matchmaking automatico impedirà situazioni di forte sbilanciamento tra livelli dei giocatori, ma ovviamente è tutto da dimostrare. Nella porzione di campagna provata potevamo sfruttare solo Gran, il protagonista, di cui è possibile scegliere il sesso (la controparte femminile si chiama Djeeta) all'inizio della storia senza cambiarne lo stile di lotta.

È un all round votato principalmente all'attacco ravvicinato, a suon di combo con la spada corta e magie basate sugli elementi. Però, Gran non è l'unico personaggio giocabile di Granblue Fantasy Relink, difatti in multiplayer ne abbiamo utilizzati di diversi: anche i membri della sua ciurma sono selezionabili, insieme ad altri da sbloccare tutti ben noti ai fan della saga. Parliamo di Charlotta, Narmaya, Vaseraga e così via. Per forza di cose non c'è l'intero cast del gioco mobile, ma in compenso ogni combattente ha un moveset caratteristico e riconoscibile. Sembra sarà fondamentale sfruttare queste differenze in situazioni diverse, come se ogni Skyfarer appartenesse a classi specifiche. Alcuni erano piacevolmente flessibili a seconda delle abilità che si potevano sbloccare, salendo di livello e/o tramite un apposito skill tree. La quantità di possibili combinazioni per la singola unità è perciò già di per sé importante, ancor prima di fare discorsi sulla composizione del team, o sulle armi a disposizione da potenziare a presso un fabbro. Queste ultime sono l'unico vero equipaggiabile di Relink, in mancanza di armature e simili. Tuttavia non sono semplici strumenti da scambiare pigramente una volta trovato qualcosa di meglio.



Un sistema simile alle gemme di Monster Hunter consente infatti di personalizzare gli strumenti di morte con alcuni tipi di modifiche, tra cambiamenti alle statistiche e ottenimento di specifiche resistenze a beneficio del loro utilizzatore. Ci sarà sicuramente modo di parlarne meglio nella recensione completa, quando avremo avuto più tempo per studiarle.

Un combat system variegato

Una volta scelto il nostro rappresentante la differenza nell'utilizzo pad alla mano è tangibile. Il sistema di combattimento di Granblue Fantasy Relink è difatti interessante, in apparenza molto indovinato per un anime-action RPG. La telecamera è posta alle spalle del personaggio attivo e lo segue con precisione, anche quando si usano le magie più pirotecniche ed elaborate.

Ritmi e combo, velocità di movimento e ogni aspetto di ciascun pirata sono diversi, così come le loro "ultimate". I potenti attacchi finali sono caratterizzati da filmati unici che soddisferanno appieno gli amanti dell'animazione giapponese, tra esplosioni e vortici di luci colorate. Per sfruttarle va caricata una barra apposita eseguendo di seguito più combo normali o colpi speciali basati su cooldown. Inoltre vale la pena coordinarsi con il team prima di lanciare la propria finisher, dato che se i giocatori riescono a eseguirne da 2 a 4 in un breve lasso di tempo viene eseguita un'ulteriore magia sul bersaglio, differente a seconda di quali e quante ultimate sono state coinvolte.



Questa meccanica è il modo più evidente attraverso cui Relink ci ricorda la sua natura votata al "combattimento tecnico", che lo accomuna agli MMO. Ce ne sono altre, come gli attacchi link attivabili con la pressione di un pulsante a tempo.

In realtà, essere coordinati con gli altri personaggi, siano essi Bot o persone, non è sempre fondamentale. Almeno non durante la campagna per esempio, la cui difficoltà ci è parsa piuttosto contenuta. Nemmeno le primissime challenge multigiocatore sembrano richiedere chissà quale tempismo e collaborazione, a meno che non vengano aggiustate le statistiche dei Boss e nemici base prima del lancio. Per quanto esteticamente affascinanti, gli avversari che abbiamo sfidato in compagnia di altri tre colleghi connessi con noi in multiplayer sono "andati giù" quasi sempre con relativa facilità. Non sappiamo dirvi se e quanto questo dipendesse dai protagonisti che ci erano stati messi a disposizione, tutti livellati a dovere, armati con equipaggiamenti perfezionati e con tutte le abilità speciali già sbloccate. Per ora, possiamo solo constatare che il discrimine tra una lotta più impegnativa e una meno erano solo gli HP del mostro scelto per la contesa. Questo nonostante la varietà di mosse a disposizione degli oppositori sia più che buona: hanno attacchi a bersaglio singolo, colpi ad area che vengono segnalati da zone rosse poco prima degli schianti e due distinte modalità "berserk". La prima è un semplice power up delle statistiche, con lievi modifiche ai moveset o aggiunta di opzioni offensive qua e là.



La seconda, invece, è un vero e proprio "si salvi chi può", durante la quale il Boss diviene invulnerabile per un po' e scatena tutta la sua furia, lasciando ai giocatori il solo compito di "non morire". Per riuscirci ci sono due modi: la schivata o la parata/parry. Si può infatti schivare tre volte di fila in rapida sequenza, salvo poi restare per qualche secondo senza poterlo fare.



Se si evita un attacco con tempismo perfetto, poi, si diventa immortali per brevi istanti. La parata e il parry a confronto sono molto meno utili e più difficili da sfruttare. Per di più, i benefici della respinta perfetta sono minori di quelli della schivata a tempo, rendendo la seconda preferibile nella quasi totalità dei casi. Tutto sommato non ci possiamo proprio lamentare del gameplay e del sistema di combattimento di Granblue Fantasy Relink, che ci ha divertito e fatto desiderare di avere altro tempo a disposizione per provarlo.

È rapido e preciso, variegato e persino tecnico se lo si approfondisce e si va oltre il button mashing, che a livelli medio bassi è comunque un'opzione. Le uniche critiche che gli muoviamo al momento sono proprio inerenti alla relativa facilità degli incontri sperimentati, sia offline che online, e a proposito della ripetitività delle missioni e sfide extra-campagna. Quest'ultimo punto è negativo solo in parte, perché il gameplay loop di Relink, fatto di Boss Raid e raccolta di esperienza, è collaudato e già sfruttato da molti altri titoli nel mondo MMO.



Può non piacere a tutti, ma la varietà di personaggi attivi e tipi/mosse/aspetti dei Boss dovrebbe aiutare molto a rimandare "la noia" (punto su cui chiaramente torneremo al momento del confronto col prodotto finito). Soprattutto se si supera la soglia finale, si raggiunge il livello 100 e oltre con i personaggi e si arriva al vero e proprio Endgame di Granblue Fantasy Relink.

Endgame: grinding e Boss dopo i titoli di coda

Ci è stata solo mostrata una sessione hands off dell'Endgame, in cui due degli sviluppatori hanno sfidato un enorme drago bianco. Che, a detta del director Fukuhara, era molto più tosto di quelli che ci erano stati dati in pasto nel multiplayer, ma "non è affatto il più forte del gioco, anzi".

Ciò che è accaduto sullo schermo subito dopo questa frase ci fa ben sperare riguardo la durata a lungo termine dell'engagement con Relink. Fino a che non avremo provato l'esperienza conclusa, è ovvio che non vi daremo alcuna certezza al riguardo: tuttavia le zampate poderose, i fulmini, le sequenze rapidissime di colpi quasi inschivabili del dragone che si dimenava furioso ci hanno come minimo dato seri spunti di riflessione. Anche perché il personaggio controllato da uno dei due sviluppatori è morto ben tre volte, costringendo i suoi alleati a correre per farlo rialzare prima che scadesse un tempo limite, e la missione fallisse. L'impressione che abbiamo avuto, insomma, è che alle due anime di Granblue Fantasy Relink (campagna narrativa e gioco online/Boss Raid) se ne sommi una terza che "si risveglia" nei più competitivi fra i giocatori. Coloro che per vincere le battaglie più dure di tutte, e magari ottenere le valutazioni più elevate, sopporteranno un grinding verosimilmente lungo per guadagnarsi le armi migliori e apprendere le combo più efficaci.



Non solo in assoluto, ma anche rapportandole di volta in volta al Boss che vogliono abbattere. Contro il drago bianco spara fulmini, ad esempio, Fukuhara ci ha detto che nei "perk" delle armi opzionali non poteva mancare "resistenza alla paralisi". Resta da capire quanto sarà davvero pesante la scalata alla vetta in termini di raggiungimento del level cap e sblocco di mosse o personaggi.