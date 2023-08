Granblue Fantasy Versus Rising: il picchiaduro che sfida i colossi come SF6

È ormai passato qualche anno dalla nostra recensione di Granblue Fantasy: Versus, picchiaduro caratterizzato da un gradevolissimo tratto anime e da un notevole grado di accessibilità. Purtroppo il titolo, nonostante le sue indubbie qualità, ha avuto la sfortuna di comparire sul mercato in piena pandemia senza una componente online adeguata. Questo ne ha pregiudicato in parte il successo, in favore di prodotti più blasonati e soprattutto dotati di netcode rollback, che permetteva ai giocatori di fruirne senza necessariamente ricorrere a raduni offline, impossibili nel periodo di maggior diffusione della pandemia.



Ciononostante, il titolo Cygames è riuscito sorprendentemente a mantenere una fanbase accanita, che ha sostenuto il prodotto e ha richiesto a gran voce un aggiornamento degno di nota, soprattutto del multiplayer. Ebbene, ora il team di sviluppo ha deciso di accontentare i fan, aggiornando la propria creatura con un netcode di ultima generazione, il crossplay e tantissime altre novità. Granblue Fantasy Versus: Rising promette di essere la versione definitiva di un picchiaduro molto valido e adatto ad un pubblico estremamente ampio di veterani e neofiti, che potranno finalmente apprezzarne le qualità senza incappare nelle limitazioni della sua precedente iterazione. Abbiamo provato una build di anteprima del titolo e siamo pronti a darvi le nostre prime impressioni.

Cos'è Granblue Fantasy: Versus?

Prima di addentrarci nell'analisi della enorme offerta ludica di Rising, è opportuno fare qualche precisazione sul sotto-genere di fighting game cui il titolo CyGames appartiene.

Sebbene a una prima occhiata possa decisamente sembrare un anime fighter in stile Guilty Gear Strive o Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus si avvicina molto di più a un titolo 2D tradizionale, come Street Fighter o Mortal Kombat (eccovi la recensione di Street Fighter 6). L'enfasi sugli attacchi antiaerei, sul gioco neutrale, su combo non estremamente lunghe e la facile leggibilità dell'azione collocano il gioco nettamente nella categoria 2D Fighter (eccovi un esaustivo speciale sulla storia dei picchiaduro). Si tratta quindi di un prodotto decisamente adatto a un pubblico di neofiti, che non avranno problemi a leggere gli scontri e capire come eseguire determinate tecniche, applicando concetti universali dei picchiaduro bidimensionali appresi giocando ai classici del genere. Gran, uno dei protagonisti del gioco, è in tutto e per tutto simile allo stereotipo dello shoto, utile ai principianti per apprendere le meccaniche senza troppi sforzi: è infatti dotato di un proiettile e di un attacco anti aereo in grado di contrastare i salti degli avversari. Nonostante le somiglianze con molti picchiaduro storici, Granblue Fantasy: Versus possiede delle meccaniche uniche, che sono state rinnovate e riviste in occasione dell'uscita di Rising.

Un combat system totalmente ripensato

Nonostante le premesse, bollare Granblue Fantasy come clone di altri picchiaduro sarebbe un'osservazione estremamente superficiale. La versione Rising aggiunge nuove interessanti tecniche che arricchiscono l'esperienza di gioco. La "Ultimate Skill" è un nuovo, semplicissimo ma efficace, metodo per potenziare le nostre tecniche.

Eseguendo una mossa con il tasto "Attacco unico" otterremo una sorta di "Mega mossa EX" estremamente potente e con grande priorità sugli assalti avversari. Per semplificare, nella maggior parte dei picchiaduro 2D abbiamo due livelli per ogni mossa: quella eseguita in maniera "classica" e la sua versione "potenziata" (come le EX oppure le OD della serie Street Fighter o le Meter Burn di Mortal Kombat). È così anche in Granblue Fantasy Versus, ma Rising aggiunge un terzo livello che è appunto la versione "Ultimate Skill".

Le altre meccaniche sono concepite in modo da risultare immediatamente comprensibili ai neofiti: Il Dash Attack è semplicemente un attacco in corsa; il Triple Attack è una autocombo ottenuta premendo ripetutamente lo stesso tasto, ma che può essere conclusa con un attacco alto o basso per rompere la guardia dell'avversario; Il Raging Strike è un attacco che non può essere bloccato e a cui può seguire, con un costo piuttosto oneroso in termini di Meter, il Raging Chain; infine il Brave Counter è una tecnica difensiva che ci libererà della pressione dello sfidante, in maniera affine a quanto accade in molti altri picchiaduro.

Durante la conferenza di presentazione del titolo, il team di sviluppo ci ha spiegato come questo sequel punti, piuttosto che ad aggiungere, a semplificare e snellire il combat system per renderlo più chiaro ed accessibile ad un pubblico più ampio, allo scopo di raggiungere un equilibrio tra profondità di meccaniche ed accessibilità. L'utilizzo della materia grigia ed i riflessi saranno molto più importanti della manualità, considerata anche la presenza massiccia di controlli semplificati e special eseguibili con un solo tasto.

I cambiamenti fondamentali

L'aspetto fondamentale di questa versione aggiornata del picchiaduro CyGames è tuttavia il ricco assortimento di miglioramenti tecnici e aggiunte ludiche, che permetteranno al titolo di essere visto in un'ottica completamente nuova. Un vero e proprio rilancio che, si spera, permetterà a tutti i fan dei fighting game ad incontri di apprezzare Granblue Fantasy Versus e di approcciarlo per la prima volta.

Sul fronte tecnico tutti i modelli dei personaggi sono stati migliorati, con nuovi effetti di post processing che renderanno più spettacolari le interazioni e le mosse speciali. Ma le aggiunte sicuramente più gradite ed attese sono il rollback netcode ed il crossplay Steam/Playstation, aspetti che da soli possono decretare il successo o il fallimento di un picchiaduro. La speranza è che, alla prova dei fatti, il nuovo comparto online si reputi all'altezza e risulti stabile.



Le novità di gameplay richiedono un ulteriore approfondimento, poiché rappresentano un netto cambio di filosofia da parte del team di sviluppo. Granblue Fantasy Versus aggiungerà Anila, Siegfried, Nier e Grimnir al roster base, per un totale di 28 personaggi più 6 DLC che verranno annunciati in futuro. Si tratta di un ventaglio di lottatori sicuramente ampio che permetterà a chiunque di trovare il combattente che meglio rappresenta il proprio stile di gioco.

Il team si è impegnato molto anche per fornire al giocatore non competitivo delle alternative ludiche atte a spezzare la tensione degli scontri classificati. Innanzitutto, il titolo prevedrà una corposa modalità single player caratterizzata da tre archi narrativi, che includerà l'intera storia del predecessore e due capitoli inediti. Considerata la qualità dell'intreccio nella serie Granblue Fantasy, si tratta di un aspetto decisamente da non sottovalutare.



Ma gli inserimenti non finiscono qui: nel titolo sarà presente una gigantesca lobby online da esplorare, ricca di minigiochi da portare a termine con i propri avatar e anche altre modalità alternative. L'idea di base è quella di riproporre gli hub principali degli MMORPG, utilizzati come aggregatori sociali, all'interno di un picchiaduro. Oltre alle modalità in stile Fall Guys (chiamate GranBruise Legends) che vedranno gli avatar in versione chibi affrontarsi in varie competizioni, ci sarà una nuova area ambientata a Shibuya di cui gli sviluppatori si dicono particolarmente orgogliosi, ma della quale non conosciamo ancora i dettagli.

Ultima, ma non per importanza, è la presenza della Free Edition. CyGames ha deciso di offrire a tutti i giocatori una versione completamente gratuita del titolo, che risulta molto più ricca del previsto. L'edizione gratis conterrà un personaggio fisso, Gran (scelto non casualmente in quanto lottatore estremamente adatto ai neofiti) e altri tre membri del roster a rotazione. Chiunque avrà quindi la possibilità di provare gratuitamente tutti i membri, disputare partite online all'interno dell'HUB di gioco e persino accedere alla caciarona modalità Granbruise Legends. È questa una scelta che ci è parsa estremamente lungimirante, e che darà modo al grande pubblico di entrare in contatto con il titolo CyGames, provarlo e rendersi conto della bontà del combat system e della componente multigiocatore, prima di effettuare l'acquisto. Il titolo sarà disponibile a partire dal 30 novembre con le edizioni standard e Deluxe, la quale, come da tradizione, conterrà il primo season pass e altri bonus, tra cui 72 ore di accesso anticipato.