GTFO: il brutale sparatutto co-op esce dall'Accesso Anticipato

GTFO è il titolo d'esordio di 10 Chambers, team con base a Stoccolma composto da diversi ex membri di Overkill Software, gli autori di PayDay 2 (per rinfrescarvi la memoria ecco la nostra recensione di Payday 2 Crimewave Edition). Si tratta di uno shooter cooperativo (a quattro giocatori) con una forte componente tattica, che mescola dinamiche survival e stealth per proporre alla platea un'esperienza caratterizzata da un livello di sfida decisamente elevato, nella cornice di un immaginario denso di sfumature sci-fi e horror. A pochi giorni dalla pubblicazione della versione 1.0 di GTFO, annunciata a sorpresa durante la serata di The Game Awards, abbiamo avuto l'occasione di testare in anteprima la versione di lancio del titolo, nel corso di un evento digitale che ci ha permesso di imbracciare le armi fianco a fianco con alcuni membri del collettivo svedese. Ne siamo usciti con qualche osso rotto, una buona dose di fomento e una gran voglia di tornare a visitare le tetre profondità del Complesso.

Discesa nelle tenebre

GTFO trascina i giocatori nel cuore corrotto di un abisso senza nome, un ricettacolo di oscurità colmo di orrori dissennati, pronti a riversare la loro cieca furia su chiunque sia abbastanza folle da violare il silenzio di questo tartaro post-industriale. Non conosciamo la ragione ultima del nostro peregrinare, né in che stato versi il mondo oltre i confini di questo tetro sepolcro; sappiamo solo che il nostro fato è nelle mani di un'entità nota come "The Warden", l'imperscrutabile carceriere che sovrintende la prigione nella quale siamo stati segregati tempo addietro, per motivi che non ci è dato sapere.

Come avrete intuito, il costante senso di smarrimento è un tassello fondamentale del fascino del titolo di 10 Chambers, che si muove tra le spire di una cornice narrativa intrisa di mistero, modellata per alimentare la tensione trasmessa da un gameplay tanto arduo quanto appagante. Se questo è chiaramente il cardine principale dell'esperienza, l'interesse dimostrato dal pubblico per la cupa lore di GTFO ha spinto il team di sviluppo ad approfondire questo aspetto in vista della versione 1.0, ben più di quanto non fosse previsto inizialmente. In linea con il carattere "hardcore" della produzione, rimettere insieme tutti i frammenti della storia richiederà un certo impegno: nel corso delle spedizioni i giocatori dovranno infatti prestare attenzione a tutti gli indizi nascosti in giro per le ambientazioni, e cercare di interpretare i dialoghi tra i protagonisti in relazione a determinati eventi dinamici. Tra le pagine del fosco racconto messo insieme dallo studio, è inoltre facile intravedere un tesoretto di narrativa emergente legato alle imprese cooperative dei giocatori, alla base di un'epica comunitaria che gli sviluppatori sembrano determinati ad alimentare lungo tutto il percorso post lancio.



L'unità elementare del costrutto ludico di 10 Chambers è il Rundown, ovvero una raccolta di spedizioni di difficoltà crescente che mette gli utenti di fronte a una sequenza di livelli ed obiettivi interconnessi tra loro. Sebbene disposizione delle risorse (munizioni, cure, gadget) all'interno dei diversi dungeon sia casuale, la struttura delle varie porzioni di ogni Rundown è predeterminata e immutabile, in modo da permettere alla platea di maturare strategie sempre più efficaci e incentivare la loro condivisione tra le maglie della community.

Per dare continuità alla narrativa in divenire di GTFO, e mantenere un buon livello di varietà nel quadro dell'offerta, i Rundown sono progettati come eventi a tempo, destinati ad avvicendarsi nelle settimane e nei mesi successivi al lancio. Il periodo di permanenza di questi contenuti sarà variabile, e dipenderà principalmente dai tempi di completamento previsti dallo studio. Una stima tutt'altro che semplice, a maggior ragione considerando il notevole grado di sfida che caratterizza la produzione del team svedese, plasmato per mettere a dura prova i nervi, le abilità e le sinergie cooperative dei quattro giocatori coinvolti in ciascuna spedizione.



Sebbene la versione 1.0 zero del titolo includa qualche meccanica aggiuntiva tesa a rendere più "accessibile" la proposta dello studio (come checkpoint collocati tra le diverse sezioni di un singolo livello), possiamo assicurarvi che portare a casa la pelle non sarà mai un'impresa da poco.

Hardcore fino al midollo

A questo punto urge specificare che l'assetto cooperativo di GTFO non va interpretato come un consiglio, una definizione che descrive il migliore dei contesti per godersi appieno l'esperienza. Giocare in buona compagnia, ovvero con un team di affiatati commilitoni, è di fatto un imperativo assoluto, in particolar modo per quel che riguarda le spedizioni più avanzate. Per quanto l'approccio scelto da 10 Chambers riduca in maniera considerevole il potenziale bacino d'utenza della produzione, la necessità di comunicare (verbalmente) e coordinarsi costantemente col resto della squadra influisce positivamente tanto sul carattere quanto sull'intensità del gameplay.

L'importanza delle logiche cooperative alla base di GTFO emerge chiaramente sin dalla schermata di selezione del loadout, che richiede agli utenti di comporre la propria dotazione soppesando le esigenze dell'intera squadra. Questo vale soprattutto per gli strumenti speciali a disposizione dei personaggi, che in molti casi possono fare la differenza tra una vittoria al cardiopalma e una disastrosa sconfitta. Se da una parte è sempre una buona idea portarsi dietro almeno una torretta automatica per arginare l'assalto degli abomini che infestano il Complesso, l'efficienza letale di questi dispositivi non può competere con l'importanza tattica di un bioscanner, indispensabile per verificare la presenza di minacce in agguato e pianificare le mosse del gruppo.



A questo proposito, vale la pena di precisare che in GTFO l'assalto armato è sempre - o quasi - una soluzione di ripiego, il "piano B" dopo il fallimento di un'incursione furtiva. Questo perché la combo tra scarsità di munizioni e ferocia degli avversari impone ai giocatori di muoversi silenziosamente per aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza, facendo il possibile per isolare i nemici ed eliminarli rapidamente con un attacco corpo a corpo a sorpresa. Le pallide parodie d'umanità che incontreremo sul nostro cammino, orrori dinoccolati privi di occhi ma con sensi terribilmente affilati, vivono in uno stato di costante dormiveglia, scandito da momenti in cui il fremito delle loro membra, attraversate da bagliori rossastri, ci avvertirà di cessare ogni attività in attesa di una nuova fase di torpore.

Usare le torce in presenza di questi orrori è altamente sconsigliato, così come armeggiare con gli oggetti in giro per lo scenario, che si tratti di lucchetti da spezzare con un colpo deciso o terminali da violare per ottenere indicazioni sul prossimo obiettivo (perfino l'utilizzo di questi apparecchi richiede un certo impegno). A prescindere dalla vostra propensione allo stealth, ci saranno momenti in cui non vi sarà possibile evitare lo scontro aperto, ad esempio quando vi troverete a dover aprire una porta dotata di allarme, che continuerà a richiamare torme di mutanti inferociti fino al completamento di un minigioco contestuale basato sul posizionamento dei giocatori.



Oltre a vantare una dimensione survival di spessore, l'impianto ludico di GTFO propone infatti una discreta varietà di "sfide ambientali" pensate per aggiungere varietà alla progressione, che in accordo con la natura cooperativa del titolo richiederanno un buon gioco di squadra. Ad aumentare la diversità situazionale del gameplay troviamo poi occasionali - e sorprendenti - sortite in dimensioni alternative (strettamente legate alla lore del gioco e a specifici obiettivi), e nemici in grado di alterare le tradizionali regole d'ingaggio con abilità particolarmente funeste.

Alcuni mostri sono ad esempio in grado di proiettare delle propaggini tentacolari che, se sfiorate dai personaggi, innescheranno l'immediata reazione di tutti gli avversari nelle vicinanze, dando il via ad un'aggressione di massa. In casi come questo, per evitare il peggiore degli scenari, dovremo non solo studiare con attenzione la nostra strategia corale, ma anche sfruttare al meglio l'arsenale a disposizione del team, dopo averlo adeguatamente rimpinguato dedicando il giusto tempo all'esplorazione. Mettere le mani su una granata incapacitante ci offrirà ad esempio un prezioso contributo sul fronte del "crowd control", permettendoci di nullificare temporaneamente le facoltà dei nemici tentacolati di cui sopra, per poi procedere con una rapida esecuzione. GTFO si presenta quindi all'appuntamento con la versione 1.0 con un assetto ludico tanto impietoso quanto intrigante, fieramente hardcore e con un'identità ben definita, che lo differenzia da buona parte dei congeneri.



A prescindere dalle nostre esperienze sul campo, al momento è difficile stabilire se l'offerta di 10 Chambers riuscirà ad offrire al pubblico un assortimento di situazioni tale da mantenere vivo l'interesse della platea sul lungo termine, ed è già chiaro che su questo fronte il supporto post lancio avrà ruolo essenziale. Dal canto nostro, possiamo garantirvi che le ore passate nei meandri del Complesso sono state un continuo susseguirsi di colpi al cuore e momenti di grande esaltazione, valorizzati da una componente collaborativa capace di generare dosi generose di narrazione emergente.

Unity brilla nell'oscurità

Al di là delle considerazioni sul potenziale del titolo di 10 Chambers, non tutti gli aspetti della proposta ci hanno convinto appieno. Per quanto il gunplay sia tendenzialmente solido, abbiano ad esempio notato qualche tentennamento nella gestione delle hitbox, mentre il design delle armi ci è sembrato tutto sommato pregevole. Di contro quello dei livelli non ci ha particolarmente colpito, se non dal punto di vista puramente strutturale. Più in generale la direzione artistica di GTFO mostra qualche evidente fluttuazione, anche per quel che riguarda il design delle mostruosità che compongono l'orrido bestiario del Compesso.

Passando al versante tecnico, lo studio di Stoccolma ha dato prova di saper sfruttare a dovere lo Unity Engine per esaltare le cupe atmosfere della propria creatura. Il sistema d'illuminazione, in particolare, si dimostra perfettamente in grado di sostenere tanto le dinamiche ludiche al centro della produzione, quanto il costante senso di tensione che le impreziosisce, e lo stesso discorso vale anche per il comparto sonoro. La modellazione poligonale e le animazioni, nel complesso, non risultano altrettanto efficaci, sebbene si tratti di asperità cui è facile passar sopra, soprattutto considerando il loro impatto relativo sulla godibilità generale del titolo.



Pur presentando qualche stortura di rilievo, anche l'interfaccia si dimostra ben congegnata, in particolar modo per ciò che concerne la mappa: questa permette di visualizzare i cursori di tutti i compagni di squadra, in modo da facilitare la comunicazione durante le fasi di pianificazione. Aggiungiamo che durante la prova non abbiamo notato grandi problemi di ottimizzazione, sebbene questo aspetto meriti certamente un esame più approfondito.



In attesa di poter passare qualche ora in più con la versione 1.0 di GTFO, possiamo insomma confermarvi che il titolo sembra avere tutte le carte in regola per offrire agli appassionati degli shooter cooperativi un'esperienza intensa, stimolante e impegnativa. L'opera di 10 Chambers non è certo un gioco per tutti i palati, ma ha dalla sua un potenziale da non sottovalutare.