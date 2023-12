GTFO: più hardcore, punitivo e temibile che mai con la Final Edition

"Per riuscire a portare a termine il gioco in compagnia di un gruppo di amici dovrete sviluppare un legame tale da leggervi quasi nel pensiero. A quel punto potreste anche invitarli al vostro matrimonio a farvi da testimoni: avrete quel tipo di rapporto."



Quando siamo volati a Copenaghen per provare l'ultimo DLC di GTFO, lo shooter cooperativo hardcore di 10Chambers, uno degli sviluppatori ce l'ha presentato usando queste esatte parole (qui la recensione di GTFO). Un preambolo che potrebbe addirittura apparire eccessivo a chi non si fosse mai approcciato al titolo firmato da Ulf Andersson, già autore dei primi due indimenticabili capitoli di Payday (a proposito, qui la recensione di Payday 3). Eppure sappiate che GTFO è davvero uno sparatutto co-op esigente e punitivo.

La Final Edition

L'ultimo contenuto scaricabile gratuitamente, il Rundown 8.0 denominato 'Duality', conclude il programma di supporto quadriennale ideato dalla compagnia svedese e completa la confezione della 'Final Edition', che arriverà su Steam nelle prossime settimane. Si tratta, come suggerisce il titolo, dell'edizione definitiva di GTFO che, a dispetto del modello di distribuzione da live service tanto in voga nel mercato videoludico moderno, rifugge qualsiasi tipo di monetizzazione aggiuntiva: nel caso in cui decideste di acquistare il gioco, tutte le espansioni pubblicate nel corso degli anni saranno accessibili senza necessità di esborsi extra.

In buona sostanza, stiamo parlando di un'offerta contenutistica ciclopica, con oltre 80 spedizioni differenti che potrebbero tenervi impegnati per centinaia delle più tormentate ed entusiasmanti ore di gameplay sperimentate in tempi recenti. A patto che abbiate i nervi sufficientemente saldi da affrontare questo incubo.

Lavorate insieme o morite insieme

Per chi ancora non conoscesse l'immaginario partorito da 10Chambers, GTFO vi mette nei panni di quattro 'Prigionieri', individui sospesi in un sonno criostatico capace di cancellare completamente la loro memoria passata. Una volta risvegliati dalla misteriosa entità nota come 'Il Guardiano', i nostri enigmatici protagonisti vengono spediti all'esplorazione del 'Complesso', una struttura impenetrabile che si estende nelle profondità della terra e che un tempo rappresentava il fiore all'occhiello dell'ingegneria sotterranea dell'umanità.

Durante le operazioni di scavo, tuttavia, qualcosa si è risvegliato: un male ancestrale seppellito nel cuore del pianeta si è liberato e ha spazzato via i lavoratori del Complesso lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione. Ora tra gli anfratti cavernosi e i corridoi artificiali dell'edificio si aggirano creature mostruose mosse da irrefrenabili istinti omicidi, pronte ad assalire chiunque capiti loro a tiro. Basta un rumore leggermente più forte, magari prodotto da un passo troppo affrettato, o la luce di una torcia elettrica dimenticata accesa per attirare l'attenzione di interi gruppi di temibili nemici. Toccherà al nostro gruppo di malcapitati Prigionieri immergersi nell'oscurità del Complesso e lavorare fianco a fianco per sperare di sopravvivere all'orda delle fameliche creature. È questo l'obiettivo di ciascuno degli otto Rundown che compongono il pacchetto. Qui non si tratta solo di cooperare per vincere la partita, qui bisogna contare letteralmente l'uno sull'altro per cercare di trionfare già nei primissimi livelli e allo stesso tempo tentare di far luce sulle reali motivazioni del Guardiano. È difficile spiegare a parole la difficoltà di GTFO.



C'è una sistematica penuria di munizioni; il fuoco amico può rivelarsi letale nelle situazioni più concitate; gli avversari sono violentissimi, implacabili e in più di un'occasione ci si ritrova in circostanze di lotta disperata contro schiere apparentemente infinite di creature assetate di sangue. Eppure c'è qualcosa di magnetico nel loop di gameplay della produzione, una formula ludica a tratti unica nel panorama degli shooter online moderni.

La prospettiva di essere in inferiorità numerica, soverchiati da una minaccia feroce e inesorabile, ma di poter contare sul supporto dei compagni per salvare la pelle è affascinante. E, proprio come affermano gli sviluppatori, sarà necessario raggiungere un notevole legame di sintonia con gli alleati per non fallire miseramente.

Rundown 8.0: Duality

Duality, come vi anticipavamo, è il nome scelto per il Rundown 8.0, l'ultimo capitolo della storia che condurrà al tanto atteso epilogo della vicenda. Si tratta di altre sei missioni di difficoltà crescente (sì, avete letto bene) che vi porteranno dritti nel nucleo del Complesso, svelando finalmente l'arcano che si cela dietro le oscure macchinazioni del Guardiano. Durante la nostra prova, durata quasi due ore, abbiamo affrontato la seconda di queste spedizioni in compagnia di due esponenti del team di sviluppo.

Per ovvi motivi, non abbiamo raggiunto la fine della discesa finendo annichiliti da un manipolo di terrificanti mostruosità mentre cercavamo di trasportare un carico prezioso lungo un angusto corridoio. A questo punto, però, i ragazzi di 10Chambers ci hanno svelato che, anche durante i test interni, in pochissimi tra i giocatori più abili sono riusciti a superare indenni il secondo atto: Duality può essere tranquillamente considerato tra i più difficili Rundown dell'intero pacchetto di GTFO, già in generale impegnativo.



Dopo aver selezionato l'equipaggiamento iniziale ed esserci divisi i compiti da svolgere tra chi era addetto alle torrette automatiche, chi aveva portato con sé le schiuma espansa con cui bloccare le porte e chi si sarebbe occupato di posizionare le mine lungo il tragitto, ci siamo calati nell'ottavo Rundown che, fin da subito, ha messo in bella mostra tutta la sua cattiveria.

E le versioni consoleDurante il nostro incontro con 10Chambers abbiamo chiesto delucidazioni circa l'ipotetica versione console di GTFO. I nostri referenti ci hanno svelato che ne discutono di continuo: prima di pensare di pubblicare le incarnazioni per PlayStation e Xbox però devono risolvere problemi legati alla struttura ludica del titolo, si pensi alla presenza dei terminali. Questi ultimi, tra i più importanti ingredienti del gameplay, sono autentici computer in cui inserire stringhe di programmazione tramite la tastiera per ottenere informazioni vitali (come la disposizione degli oggetti nella mappa o addirittura la direzione in cui muoversi nelle profondità del Complesso) e per sbloccare nuovi percorsi. Va da sé che il controller non è il dispositivo di input giusto per queste dinamiche mentre la tastiera virtuale delle console, da richiamare a schermo ogni volta, finirebbe per spezzare troppo il ritmo dell'avventura. Un dilemma che, ci confidano, sta causando più di un grattacapo tra i ranghi di 10Chambers ma che sperano di riuscire ad aggirare per poter finalmente portare questo shooter all'attenzione di un pubblico tutto nuovo. Ci riusciranno? Staremo a vedere...

Il setting, questa volta, parte dal solito punto di ingresso posizionato nel bel mezzo di un'ampia caverna per poi svilupparsi in un'ambientazione industriale e in una sorta di impianto di coltivazione botanica di qualche tipo. Il percorso che ci ha portato alla conclusione della quest è, come di consueto, disseminato di creature di ogni genere, solo a prima vista assorte in uno stato di sonno ma in realtà in attesa di un nostro minimo passo falso per aggredirci con tutta la forza di cui sono capaci. Tra queste spicca una nuova varietà di mostri dalla corporatura muscolosa e dai lunghi tentacoli posti all'altezza della nuca, capace di sopportare un abbondante quantitativo di danni prima di capitolare: incontrare una di queste bestie durante l'esplorazione solitaria della struttura, quando per qualunque motivi ci si ritrova lontani dai compagni, equivale a morte certa. Nel corso della missione, inoltre, ci è capitato di dover completare alcune attività legate ai terminali che ci hanno teletrasportato in una sorta di dimensione parallela dominata da orrori volanti di chiara matrice 'lovecraftiana', in cui dovevamo recuperare informazioni essenziali per proseguire nell'avventura. In questi frangenti, in particolare, l'ultimo Rundown di GTFO fa sfoggio di scorci visivi di inattesa quanto tetra bellezza, impreziositi dall'impiego di modelli poligonali dettagliati e dalle ottime tecniche di illuminazione consentite dall'ultima iterazione dello Unity Engine.



L'arsenale a nostra disposizione, dal canto suo, spaziava da una selezione di fucili d'assalto, shotgun e fucili da battaglia, alle inestimabili armi da mischia, utilissime per eliminare in pochi colpi i nemici ignari e, cosa ancora più importante, più silenziose rispetto alle controparti a lunga gittata. Tra martelli pesanti, lance, spranghe d'acciaio e lame di vario genere, il ventaglio di proposte appare piuttosto ampio e adatto a ogni tipo di esigenza.

Il gunplay, invero non esattamente eccellente nella versione 1.0, è stato ritoccato e raffinato negli anni fino a raggiungere un livello qualitativo abbastanza apprezzabile. Allo stato attuale, ciascuno degli strumenti di morte gioco ha un comportamento specifico e riconoscibile che contribuisce a creare fasi di shooting davvero piacevoli, viscerali e brutali, valorizzate anche da un impianto sonoro di ottima fattura. Tirando le somme, l'ottavo e ultimo Rundown di GTFO è il contenuto finale di 10Chambers alla sua opera d'esordio, prima di chiudere questo capitolo e dedicarsi anima e corpo al prossimo, grande progetto.



Ciò non significa, tuttavia, che lo shooter a tinte horror più hardcore del mondo videoludico cesserà di esistere, tutt'altro: gli sviluppatori hanno confermato che i server rimarranno attivi e ospiteranno a lungo tutti i giocatori che vorranno cimentarsi in questa singolare spirale di violenza, molteplici fallimenti e trionfi.