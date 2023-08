Guild Wars 2: l'MMO immortale si espande ancora con Secrets of the Obscure

Quando si parla di giochi immortali si pensa sempre e solo a World of Warcraft (a proposito, avete letto la nostra prova di World of Warcraft Dragonflight?), che malgrado gli anni sulle spalle continua ancora oggi ad aggiornarsi e a godere del supporto di una folta community di utenti attivi.



Sarebbe però sbagliato annoverare il solo titolo Blizzard tra le produzioni più longeve, poiché ve ne sono anche altre che, pur con meno clamore mediatico, si tengono ben stretto il gruppo di appassionati che popola i loro server (anche con espansioni inedite). È proprio questo il caso di Guild Wars 2 che - dopo 11 anni dal debutto - si prepara ad accogliere Secrets of the Obscure, DLC che amplierà il gioco con tanti nuovi contenuti e meccaniche di gameplay. Grazie all'opportunità che ci è stata offerta da ArenaNet, abbiamo potuto trascorrere qualche ora in compagnia di diversi sviluppatori, che ci hanno illustrato tutti i contenuti dell'espansione in una build non definitiva.

How to train your Skyscale

Il nostro tour virtuale di Guild Wars 2 Secrets of the Obscure si è aperto nel modo più spettacolare possibile. All'avvio del gioco, ci siamo immediatamente ritrovati in una delle isole dell'arcipelago introdotto dall'espansione, il teatro di una missione tutorial per impratichirci con lo Skyscale.

Avete capito bene, la celebre mount sta per tornare nell'MMO e tutti potranno sbloccarla in maniera gratuita, anche perché disporre di un drago sarà essenziale per spostarsi fra le varie aree che compongono la mappa. Una volta avviato il tutorial, nei cieli sono comparsi anelli e bersagli, utili per testare le abilità offensive e di movimento della nostra cavalcatura alata. Lo Skyscale può infatti sputare sfere di fuoco ed eseguire agili scatti aerei, che se effettuati all'interno di speciali correnti ad aria permettono di viaggiare molto rapidamente tra le varie porzioni dell'arcipelago Skywatch.



Seguendo i membri di ArenaNet, abbiamo solcato i cieli della nuova area per giungere su un altro isolotto fluttuante, questa volta privo di strutture e ricoperto dalla sabbia.

Questo scenario desertico è stato lo sfondo del primo contatto con i Rift, probabilmente una delle principali novità dell'espansione. Si tratta di portali che potremo trovare anche al di fuori di Skywatch e che, una volta attivati, sputano orde di nemici da abbattere. Al termine di questo scontro bisogna affrontare il boss finale e riscattare tutte le ricompense. Gli addetti ai lavori ci hanno confermato che i Rift non avranno limitazioni e chi vorrà potrà completare più volte di seguito questi eventi open world, disponibili in svariate difficoltà. Noi abbiamo provato quelli di Tier 1 senza incontrare grossi ostacoli grazie ai personaggi pre-confezionati che ci sono stati forniti con la build di prova, ma pare che ai livelli di sfida più alti ci sarà da sudare. In ogni caso bisognerà dedicarsi al farming per accedere ai Rift più complessi, visto che per generarli servirà la polvere, una speciale risorsa da accumulare completando quelli più accessibili.



A chiudere questa prima fase del tour dei contenuti di Guild Wars 2 Secrets of the Obscure troviamo la scoperta delle Relics. La software house dell'MMO ha infatti deciso di aggiungere un nuovo slot nella schermata dell'inventario dedicata ad uno speciale pezzo d'equipaggiamento dai risvolti parecchio interessanti in termini di efficienza della build. Le reliquie a nostra disposizione applicavano buff di vario genere alle Elite Skill, ma gli sviluppatori ci hanno assicurato che sarà possibile mettere le mani su oggetti con altri effetti che riguardano abilità differenti.

Le Relics, che si potranno utilizzare anche nelle modalità PvP, non rappresentano l'unica novità per quel che concerne la costruzione della build, visto che col DLC arriva anche il Weapon Master Training. Grazie all'aggiunta di questa feature, i giocatori avranno l'opportunità di equipaggiare armi diverse rispetto a quelle tipiche della loro specializzazione, così da ampliare ulteriormente le possibilità in termini di costruzione delle build.

Benvenuti ad Amnytas

La nostra esplorazione del DLC è proseguita con l'approdo ad Amnytas, un luogo magico nel vero senso della parola. Questa sfarzosa città rappresenta la culla dei maghi del mondo di Guild Wars 2, poiché è qui che studiano e affrontano il percorso che li porta a diventare abili nell'esecuzione di incantesimi di ogni tipo.

Attraversando un portale siutato nel centro di Amnytas, siamo giunti in cima ad un'enorme torre bianca con dettagli in oro: è il luogo più alto dell'intera mappa di Guild Wars 2. Non a caso, la vista da lì sopra era spettacolare e non abbiamo resistito alla tentazione di buttarci a picco sul dorso del nostro Skyscale per poi risalire e ritrovarci di fronte a qualcosa di inaspettato.



È bastato che i membri del team attivassero un comando per far apparire come per magia una vagonata di nemici. Pare infatti che ad un certo punto dell'espansione la città verrà invasa dalle forze del male e dovremo prendere parte ad un enorme evento atto a respingere gli aggressori. Non possiamo descrivervi nel dettaglio lo svolgimento di questo scontro e, come potete facilmente immaginare, ci è stato rigorosamente vietato di parlare di mob e boss che fanno parte della battaglia.

Ci limiteremo quindi a dirvi che si tratta di un evento estremamente complesso che non può essere completato se non grazie alla partecipazione di una cinquantina di utenti, che devono dividersi i vari compiti e tenere testa a questa potente minaccia. Proprio per questo motivo, il nostro esiguo gruppo non ha potuto fare molto, benché sia riuscito a resistere per un po'.



A dire la verità, l'epico scontro sulla torre non è stato l'unico momento memorabile della nostra esperienza in Guild Wars 2 Secrets of the Obscure. Subito dopo la ritirata dall'invasione di Amnytas, ci siamo tuffati nel nuovo Strike dell'espansione, intitolato Temple of Febe.

Anche in questo caso non possiamo scendere troppo nel dettaglio, ma siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla cura riposta nella riproduzione degli scenari, di cui i membri di ArenaNet andavano particolarmente fieri. Questa sorta di chiesa sotterranea era ricoperta di sostanze organiche di colore rosso. Stando agli sviluppatori, tra le principali fonti d'ispirazione per la realizzazione del setting vi sono le opere di FromSoftware. Purtroppo la nostra avventura nell'assalto non è finita benissimo e l'affascinante boss, un mostruoso demone, era palesemente più forte rispetto a noi: siamo riusciti a malapena a scalfire il suo indicatore della salute.



A chiudere il tour dell'arcipelago è stata la Wizard's Tower, dove abbiamo fatto tappa per qualche minuto. Si tratta di un nuovo hub in cui potremo interagire con numerosi NPC e accedere al Wizard's Vault, un inedito sistema di missioni giornaliere e settimanali che dovrebbe permettere ai giocatori di accumulare punti attraverso le modalità che più preferiscono (PvE o PvP) per poi convertirli in ricompense, incluse le skin per i personaggi e le cavalcature.

Insomma, le novità in arrivo con Secrets of the Obscure in Guild Wars 2 sono tantissime e per fortuna non manca molto prima che tutti possano volare verso Skywatch e provarle, visto che l'espansione sarà disponibile a partire dal prossimo 22 agosto 2023.