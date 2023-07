Gunbrella: uno sparatutto 2D con carisma a pacchi, tipico di Devolver!

Un burbero taglialegna è impegnato a raccogliere funghi nel bosco quando, all'improvviso, la sua casa va a fuoco, costando la vita alla moglie e alla figlia dell'uomo. L'origine dell'incendio è di natura dolosa: qualcuno si è introdotto nell'abitazione e ha appiccato le fiamme. Il nostro protagonista è disperato, incredulo, non riesce a capacitarsi di come una tragedia simile si sia potuta abbattere proprio sulla sua famiglia ma sa di dover rintracciare il colpevole per fargliela pagare cara.



L'unico indizio rimasto sulla scena del crimine è un peculiare ombrello che, in realtà, nasconde un'arma all'avanguardia in dotazione al corpo d'elite della polizia del luogo. A chi appartiene quello strumento di morte? Chi si cela dietro questo atroce delitto? Sono queste le premesse narrative alla base di Gunbrella, il nuovo shooter a scorrimento laterale 2D sviluppato da Doinksoft e pubblicato da Devolver Digital, in arrivo nel corso dell'anno su PC e Nintendo Switch.



È un viaggio all'insegna della vendetta in un mondo dalle connotazioni steampunk, un'interessante indagine a tinte noir che abbiamo potuto saggiare grazie ad una versione di prova comprendente solo la prima porzione della campagna, ma che ci ha dato modo di respirare le brillanti atmosfere messe in campo dal team statunitense.

Avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra

Dopo aver abbandonato la sua casa nella foresta, il taglialegna senza nome parte alla volta della metropoli limitrofa per fare luce sulle origini della particolare arma. Ed è proprio qui che l'universo narrativo partorito dalle menti di Doinksoft si espande e assume una piega inaspettata. Il nostro alter-ego, infatti, si ritrova fin da subito immischiato in una feroce battaglia contro un culto esoterico che sta seminando il panico tra la popolazione, costringendo le autorità a sigillare la città in compartimenti stagni in modo da proteggere gli abitanti del luogo. Oltre a offrire un ottimo pretesto per esplorare a fondo le diverse ambientazioni che compongono l'avventura, gli sceneggiatori sembrano aver confezionato la trama con attenzione, fattore assolutamente non scontato per una produzione di questo tipo.

I dialoghi, invero piuttosto frequenti, permettono di approfondire alcuni dettagli sulla lore di questo mondo fantastico e delle società che si sono formate al suo interno. In aggiunta, alcune sequenze filmate in-game - tutte ben coreografate e animate - hanno il compito di far progredire il racconto per poi assegnare ai giocatori gli obiettivi principali da perseguire. Tra mortali macchinazioni, personaggi ben caratterizzati, fazioni dagli scopi delineati, sacrifici umani e guerre intestine per la conquista dell'unico minerale che rifornisce di energia l'intero continente, Gunbrella sembra avere tutte le carte in regola per offrire ai giocatori un intreccio narrativo inaspettatamente stratificato e magari impreziosito da qualche gustoso colpo di scena (ne abbiamo sperimentati alcuni già nelle prime ore di gioco).

L'atmosfera che permea Gunbrella è decisamente più oscura e opprimente di quanto ci si potesse aspettare e le tematiche che ne sostengono la trama appaiono già da ora abbastanza adulte e intriganti da catturare l'attenzione di un pubblico più trasversale, magari normalmente non avvezzo a esperienze di questo tipo. Chiaramente per avere un'idea più completa del quadro d'insieme dobbiamo necessariamente rimandarvi alla recensione, in cui potremo soffermarci sulla qualità generale dell'intreccio. Per ora ci limitiamo a dirvi che il setting steampunk che fa da teatro all'opera di Doinksoft ci ha lasciato sensazioni positive, e non vediamo l'ora di capire a quale conclusione ci porterà l'odissea di vendetta del nostro imbronciato taglialegna.

Non è un ombrello, non è un fucile, sa solo quello che non è

Fondamentalmente, Gunbrella è uno sparatutto a due dimensioni con una forte componente di platforming, contraddistinto da un elemento principale. La bizzarra arma in dotazione al protagonista (che dà il nome alla produzione), infatti, è anche il vero e proprio perno su cui ruota l'intera struttura ludica imbastita dallo studio di sviluppo: il potente Gunbrella garantisce al nostro eroe una serie di opzioni offensive nonché un notevole ventaglio di manovre di movimento (ci ricorda un cavaliere in armatura con la pala, come detto nella nostra recensione di Shovel Knight).

L'ombrello, per cominciare, può essere utilizzato per compiere uno scatto repentino in tutte le direzioni, utile per raggiungere posizioni sopraelevate oppure semplicemente per guadagnare distanza dagli avversari; può essere sollevato come uno scudo per deflettere i colpi in arrivo o, addirittura, rispedirli al mittente con il giusto tempismo; All'occorrenza inoltre può fare da gancio per percorrere le diverse zipline disseminate nelle ambientazioni.Insomma, le possibilità sono tante e piuttosto variegate anche se, in tutta franchezza, lo schema di comandi non ci è sembrato intuitivo come era lecito augurarsi: richiederà un po' di pratica per essere padroneggiato al meglio e, almeno nelle fasi iniziali, potrebbe causarvi qualche grattacapo (lo scatto e lo sparo sono il dorsale e il grilletto destro, per fare un esempio).



Ad ogni modo, questo curioso ombrello-fucile rimane principalmente uno strumento d'attacco che può essere caricato con una pletora di munizioni differenti. Si spazia dai classici pallettoni - perfetti per gli scontri ravvicinati e fruibili in quantità illimitate nell'inventario - a soluzioni più indicate per colpi a lunga distanza passando per granate a frammentazione, seghe circolari che rimbalzano nello scenario e tante altre gradite sorprese. A differenza dei proiettili standard, però, tutti gli altri tipi di munizioni vanno raccolti durante le esplorazioni, sono disponibili in numero limitatissimo e vanno impiegati con parsimonia, specialmente per venire a capo delle lotte più brutali.

C'è anche un sistema economico che consente al giocatore di investire i propri sudati risparmi (le monete che si ottengono nel corso delle battaglie, ndR) per acquistare oggetti consumabili o potenziamenti per il Gunbrella. I primi, naturalmente, hanno per lo più la funzione di ripristinare la salute perduta mentre, i secondi, permettono di aggiornare le prestazioni dell'arma migliorandone i danni, la portata, la velocità di ricarica e quant'altro.

I power up avranno una rilevanza particolare se si considera quanto nutrito sia il bestiario del gioco già dalle prime battute.



Nelle circa due ore spese in compagnia del titolo abbiamo incontrato quattro boss e decine di nemici base differenti: dai membri del Culto-45 ai mostri selvatici che si aggirano nelle foreste, fino alle creature sovrannaturali, molte sono le minacce da scoprire e da abbattere. Anche i boss, tutti realizzati con dovizia di particolari hanno messo in mostra un moveset abbastanza diversificato che si è tradotto in battaglie violente e davvero appaganti.

Sotto il profilo tecnico, Doinksoft ha impiegato una piacevole pixel-art per tratteggiare un universo narrativo dai toni cupi e oppressivi che è davvero affascinante da esplorare.

Buoni gli sprite dei vari personaggi, tutti immediatamente riconoscibili ad un primo sguardo, e ottime le ambientazioni, variopinte e ricchissime di piccoli particolari che suggeriscono alcuni intriganti dettagli sull'organizzazione di questo tetro mondo fantasy. Un plauso anche per il level design, che nasconde tutta una serie di segreti e attività secondarie da portare a termine con l'unico neo rappresentato dalla disposizione dei checkpoint, fin troppo frequenti e ravvicinati tra loro, elemento che potrebbe minare in modo considerevole il livello di sfida.