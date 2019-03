Harry Potter Wizards Unite: Niantic riempie il mondo di magia

Quello di Pokémon GO è stato un successo a dir poco "magico". Frotte di aspiranti allenatori di ogni età si sono riversate nelle strade alla ricerca di quegli adorabili mostriciattoli che, tramite la realtà aumentata, popolano tutt'oggi gli angoli delle nostre città. Ed ora, molti di loro potranno posare il cappellino con la visiera e rinfoderare la poké ball, per indossare il mantello ed armarsi di una bacchetta, possibilmente quella di Sambuco. Niantic, in collaborazione con Warner Bros., è infatti pronta a ripetere la stessa magia di Pokémon Go con Harry Potter: Wizards Unite, il nuovo titolo su licenza ispirato all'immortale mitologia creata dalla Rowling.



Recuperando i presupposti ludici alla base del titolo precedente, il gioco - in arrivo su dispositivi mobile - ci invoglia ad invadere ancora una volta le vie cittadine. Ben lontano da essere un semplice clone o un banale reskin in salsa "potteriana" del suo predecessore spirituale, Wizards Unite potrebbe rivelarsi la prova della maturità per lo studio di San Francisco, che continua il cammino di perfezionamento iniziato anni fa con Ingress. Per testare il prodotto in tutta segretezza, ci siamo teletrasportati a Londra con lo stesso secchio usato da Newt ne I Crimini di Grindelwald (per fortuna non soffriamo il "mal di viaggio"): tuttavia, una volta giunti sul posto, siamo stati investiti dall'incantesimo Oscausi, che ci ha impedito di condividere con i babbani le informazioni top secret sulla natura della produzione. Ma ora che l'effetto è terminato, possiamo rivelarvi la verità: preparatevi alla battaglia, perché il mondo degli umani e quello dei maghi è in grave pericolo.

La Task Force dei Maghi

Credevate che dopo la sconfitta di "voi-sapete-chi" la pace avrebbe regnato per sempre? Sbagliavate: un misterioso ed inspiegabile avvenimento, chiamato Calamità, ha diffuso vari oggetti e creature incantate in giro per il reame dei No-Mag.

Il rischio è che il mondo della magia venga ben presto smascherato: ecco perché il Ministero ha chiesto l'intervento e l'arruolamento di tutti i maghi sufficientemente abili da poter contrastare il pericolo imminente. Ed è qui che entriamo in gioco noi, pronti ad osservare sullo schermo del nostro smartphone gli effetti della Calamità all'interno della dimensione umana. L'obiettivo consiste semplicemente nello scovare tutte le tracce nascoste e ricondurle alla loro dimora originale, prima che qualche babbano si accorga della loro presenza.

Per farlo dovremo scendere in strada, rigorosamente in incognito, insieme ai nostri colleghi e riportare tutto alla normalità, così da evitare la catastrofe. Ambientato ai giorni nostri, dopo gli eventi de I Doni della Morte, Wizards Unite riunisce diversi elementi estrapolati sia dalla saga di Harry Potter sia da quella di Animali Fantastici, ricorrendo ad un'iconografia tratta chiaramente alla visione cinematografica dei due fanchise. Una volta avviata l'applicazione, verremo catapultati in una mappa che ricorda in tutto e per tutto quella di Pokémon GO: in questo caso, però, le icone che puntellano le strade appartengono all'immaginario della Rowling, creando così uno spiccato e suggestivo contrasto tra la visione realistica del mondo umano e quella fiabesca dell'universo magico. Prima di metterci in cammino, in ogni caso, dovremo selezionare sia la casa di appartenenza, sia la professione nella quale desideriamo specializzarci.

L'unione fa la forza

Scegliere Grifondoro al posto di Serpeverde, o Tassorosso invece di Corvonero influenzerà il colore dell'abbigliamento del nostro avatar, mentre decidere di diventare un Auror, un Magizoologo o un Professore comporterà alcune modifiche in termini di abilità in dotazione, accuratamente elencate da un apposito skill tree.

La progressione di Wizards Unite segue le orme di un GDR all'acqua di rose, nel quale l'esperienza guadagnata ci permetterà di accumulare punti e valuta per salire di livello ed ottenere nuovi talenti. In qualsiasi momento dell'avanzamento potremo comunque scegliere di cambiare mestiere, reinvestendo gli XP conquistati in precedenza. Al momento, Niantic non sembra intenzionata ad aggiungere all'elenco altre professioni, ma in un gioco a supporto continuo come Wizards Unite non sono certo preclusi aggiornamenti futuri che possano amplificare le possibilità dell'utenza. Allo stato attuale, la tripartizione in Auror, Professore e Magizoologo è legata a doppio filo al bilanciamento del combat system: esplorando la mappa, infatti, potremo imbatterci in macro torri suddivise in vari piani, le quali rappresentano una sorta di "dungeon-boss fight" da affrontate in compagnia di altri maghi, fino ad un massimo di cinque partecipanti. In ogni stage ci batteremo contro delle specifiche creature maligne, da assoggettare a suon di incantesimi. Prima di dare il via alla battaglia ogni giocatore sceglie un bersaglio da abbattere: la squadra avrà un tempo limite per terminare la missione e, qualora un utente concludesse la sua battaglia prima degli altri, potrà fornire supporto ai propri compagni senza intervenire direttamente negli scontri altrui. Ad esempio, potrà curare un alleato in difficoltà, a patto di possedere le skill necessarie ed il giusto livello di abilità. Si tratta di una feature multiplayer tanto semplice quanto potenzialmente efficace, in grado di dar vita a raduni di gruppo nei quali prevarrà l'incitamento collettivo ed il gusto della cooperazione. In fondo, come sostiene Silente: "Siamo forti solo se uniti".

Battaglie di magia

I combattimenti si svolgono attraverso un meccanismo che migliora ed approfondisce il sistema di cattura già visto in Pokémon GO. Alla base della dinamica di lotta c'è come sempre l'esigenza di agire con le dita sul display dello smartphone, ma questa volta l'interattività sarà decisamente maggiore.

Come in un gioco di ruolo, sia il nostro avatar sia il mostro che ci ostacola posseggono un certo numero di punti vita: il nostro obiettivo consisterà nel muovere la bacchetta, agendo sul bordo inferiore dello schermo, fino a centrare il bersaglio; dopodiché non dovremo far altro che disegnare nella maniera migliore il glifo che appare di fronte a noi, così da mettere a segno l'incantesimo e colpire il nemico.



Quando arriverà il turno dell'avversario, ci toccherà invece compiere lo stesso procedimento in difesa: maggiore sarà il tempismo e la precisione nel riprodurre il segno, minore sarà il danno che subiremo.

Prima di giungere alle battaglie nelle Fortezze (spesso situate accanto ai monumenti più importanti della città), diverrà però essenziale migliorare le nostre abilità come mago, muovendoci in giro per la mappa e dando il via ad alcuni eventi, opportunamente segnalati sotto forma di medaglioni di differente colorazione.

In alcuni casi, come un novello Scamander, dovremo liberare alcuni animali fantastici intrappolati nel mondo reale, allineando dei simboli che si manifestano sul pannello del nostro smartphone e tracciando i glifi richiesti dall'incantesimo di turno. In altre istanze, invece, ci imbatteremo negli iconici protagonisti della saga, come Harry ed Hagrid, sempre invischiati in situazioni problematiche: se li salveremo, verremo premiati con un maggior quantitativo di esperienza per salire di livello, ed otterremo anche dei collezionabili che rimpingueranno il nostro "album di figurine". Ciascun evento è poi contrassegnato da uno determinato grado di pericolo, che corrisponde al panico che scatenerebbe tra i babbani qualora venisse scoperto. Vedere il buon Potter aggredito da un Dissennatore, del resto, risulta molto più sconvolgente di osservare un tenero Demiguise mentre si aggira per i vicoli della città. A tal proposito, la qualità della modellazione tridimensionale delle creature ci è parsa senza dubbio di buona fattura, osservabile a 360 gradi grazie ai traguardi raggiunti della realtà aumentata. Sparsi lungo la mappa, infine, ci saranno anche numerosi ingredienti di diverso genere da raccogliere con avidità, utili per creare elisir curativi o pozioni che acuiscono i nostri talenti. Simili materie prime potranno essere ottenute anche all'interno di botteghe virtuali chiamate Green House, e varieranno inoltre in base all'orario del giorno ed al clima del luogo in cui ci troveremo.



La preparazione delle pozioni richiederà, com'era prevedibile, un variabile lasso di tempo prima del suo completamento: come moltissimi altri free to play per sistemi mobile, dunque, avremo l'opportunità di velocizzare il processo investendo le risorse risparmiate. Al momento non è chiaro in che misura l'esborso di denaro reale semplificherà l'esperienza ludica, ma siamo ben più che ottimisti sotto questo punto di vista, convinti che Wizards Unite si lascerà giocare nella sua interezza anche senza dover mettere mano al portafoglio.

A chiosa, tra gli oggetti da rinvenire non mancano anche i rarissimi Passaporta che, se utilizzati, apriranno un varco da attraversare "fisicamente". Sul display si spalancherà infatti un vortice che condurrà in un altro luogo: avanzando nella sua direzione, verremo trasportati in una bottega nella quale arraffare tutte le risorse disponibili entro un lasso di tempo predeterminato. L'effetto è incredibilmente piacevole, e passare senza soluzione di continuità dal mondo reale a quello magico dona a Wizards Unite un senso di gradevole immersività. Di fronte ad un'avventura interattiva che, pur nella sua semplicità concettuale, potrebbe fare la gioia di tutti i fan di Harry Potter, in attesa di una prova più longeva e di una build più avanzata il nostro molliccio è incarnato dalla varietà di attività che ci attenderanno nella versione completa. Sarà indispensabile, del resto, proporre eventi ed azioni piuttosto variegate, facendo in modo che la generazione procedurale degli obiettivi non produca incarichi troppo simili tra di loro a distanza ravvicinata. La mitologia della Rowling propone materiale in abbondanza per diversificare i mostri e le missioni da completare, e confidiamo che il team californiano riesca a trarre il massimo beneficio dall'immensa quantità di spunti che la saga filmica e letteraria mette a disposizione. Se tutto andrà come previsto, siamo pronti ad assegnare 10 punti a Grifond...ehm, a Niantic!