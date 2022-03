Have A Nice Death: la Morte si fa bella in un Roguelite tutto da scoprire

Non è morto ciò che in eterno può attendere, ma con il passare di strani eoni anche la morte può andare in burnout per il troppo lavoro. L'assunto alla base di Have a Nice Death, lo splendido roguelite 2D sviluppato da Magic Design Studios che ha rubato il cuore del pubblico durante gli ultimi The Game Awards, sembra essere proprio questo.



La triste mietitrice, stanca di sobbarcarsi da sola il proprio lavoro, ha fondato un'azienda, la Death Inc., e si è ritirata al lavoro d'ufficio lasciando il compito di mietere le anime dei mortali ai propri sottoposti. I dipendenti di signora Morte però sono indisciplinati, caotici e fannulloni, e la costringono a lavorare a ritmi forsennati per poter tenere le redini dell'azienda ben salde tra le sue scheletriche mani. Have a Nice Death inizia qui, nel momento esatto in cui la morte va in burnout per il troppo lavoro e si lancia nell'improbabile missione di ristabilire l'ordine in ufficio a colpi di falce.

L'oltretomba in accesso anticipato

La presentazione estetica di Have a Nice Death è tra le migliori sulla piazza grazie ad asset e sfondi disegnati interamente a mano e animati in maniera sublime.

Uno stile che ricorda per certi versi quello adottato da Team Cherry con Hollow Knight, in particolare nel design dei menu (per approfondire, eccovi la recensione di Hollow Knight) virato però in uno spettrale bianco e nero capace di distinguerlo quanto basta dalla concorrenza e di donargli un'aura funerea ma inspiegabilmente allegra. La quantità di dettagli a schermo è altissima, ogni area dell'ufficio ammazzamenti brulica di anime incorporee, impiegati indaffarati, pile di scartoffie, e arredamenti completamente fuori di testa. Il tutto è presentato su più livelli, in maniera tale da creare una grande sensazione di profondità: grazie all'ottima gestione della parallasse, gli spazi di Have a Nice Death sembrano sconfinati.



Il gioco è in early access, e in certi dettagli si vede: al di là di qualche piccola magagna tecnica (principalmente legata alla fluidità di scorrimento orizzontale dello schermo), Have a Nice Death ha sicuramente bisogno di qualche aggiustamento dal punto di vista dei contenuti. Le varie aree come già detto presentano una quantità di dettagli sorprendente, ma è anche vero che tendono a ripetersi molto di frequente durante le run: un po' di varietà aiuterebbe non poco.

Oltre a questo bisogna analizzare un po' più da vicino la struttura di Have a Nice Death in quanto roguelite: i perk e le armi sbloccabili sono veramente tantissimi anche in questa fase di accesso anticipato e sono anche molto ben assortiti. Manca però un po' di chiarezza legata agli effetti dei singoli drop, oltre alla scelta un po' straniante di non avere reali potenziamenti permanenti in grado di aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza, ma solo l'opzione di scambiare una delle due valute di gioco con lo sblocco della probabilità di droppare armi e magie aggiuntivi rispetto a quelli della dotazione base.



L'elemento più problematico, però, è quello della gestione degli HP. Have a Nice Death non è molto parsimonioso nell'elargizione di cure e non prevede il recupero di punti vita nemmeno dopo l'uccisione di un boss di fine area.

Il risultato è che riuscire a malmenare uno dei manager della Death Inc. non garantisce alcun tipo di bonus salute, lasciando così Morte esposta al rischio di venire abbattuta da un singolo attacco dei minion presenti nel livello immediatamente successivo alla bossfight. Si tratta di un'esplicita scelta di design che, in quanto tale, va rispettata, ma che rischia di inficiare la godibilità del gioco a lungo andare e di trasformarsi in una fonte di frustrazione non indifferente. A quanto già detto, infatti, va necessariamente aggiunto che i pochi oggetti curativi raccoglibili nei vari dungeon hanno effetti molto limitati e che, soprattutto, ogni volta che si viene colpiti la quantità di energia massima recuperabile diminuisce lievemente. Si tratta di un problema facilmente risolvibile prima del rilascio della versione completa del gioco aumentando banalmente la quantità di cure a disposizione o aggiungendo qualche possibilità aggiuntiva per recuperare gli HP, e l'accesso anticipato (che durerà presumibilmente un anno) serve al team per valutare esattamente queste dinamiche confrontandosi con il feedback del pubblico.

Falce e Mantello

Veniamo però al cuore di tutto Have a Nice Death, ovvero il suo sistema di combattimento. Pad alla mano il roguelite di Magic Design Studios si dimostra capace di regalare momenti davvero memorabili. Falciare impiegati indisciplinati ed insubordinati è un piacere per i polpastrelli e per gli occhi: i moveset sono molto articolati e sono animati con una fluidità sbalorditiva, che contribuisce a rendere ogni try quasi una scusa per soddisfare il bisogno fisico di continuare a combattere.

Ogni insuccesso diventa così l'occasione perfetta per ricominciare da zero, divertendosi spudoratamente ad affettare i dipendenti della Grande Mietitrice. Le armi secondarie aggiungono una grandissima varietà di approcci possibili al combattimento che, proprio in virtù di questa varietà, trasforma profondamente ogni run in maniera sempre fresca e mai ripetitiva.



In questo Have a Nice Death si dimostra già oggi uno dei primi della classe, pur inserendosi in un contesto affollatissimo come quello dei roguelite post-Hades. L'altra grande eccellenza messa in mostra da Magic Design Studio è poi quella della qualità della scrittura. Il titolo è permeato da e un umorismo intelligentissimo e affilato come una lama. Similmente a quanto visto in Going Under, le dinamiche lavorative da corporation vengono inquadrate con una forma di ironia mai scontata o banale, e capita molto spesso di trovarsi a sogghignare di fronte ad un poster che sbeffeggia gli slogan delle multinazionali applicandoli al mercato della mietitura delle anime o ai dialoghi tra i vari dipendenti della Death Inc.

È il punto d'incontro perfetto tra Le tenebrose avventure di Billy & Mandy e il The Office americano, capace come pochi di trovare un bilanciamento perfetto tra serio e faceto. Il tutto, peraltro, è aiutato da una localizzazione italiana realizzata con una cura inaspettata, capace di reinterpretare ogni gioco di parole o inside-joke in maniera tale da mantenerne intatta l'efficacia anche nella nostra lingua. Insomma, il lavoro fatto fin qui è estremamente positivo e anche molto più curato di quanto non ci si potesse aspettare, a maggior ragione alla luce della pubblicazione in accesso anticipato.



Have a Nice Death risulta insomma già perfettamente godibile in ogni suo aspetto, e se da qui alla sua forma completa riuscirà a limare i suoi piccoli difetti di bilanciamento - e magari anche ad arrivare ad un lieve ripensamento dell'HUD, che al momento mostra a schermo un layout dei comandi che non corrisponde "spazialmente" a quello del controller - è verosimile pensare ad uno dei roguelike più interessanti e divertenti degli ultimi anni. Il consiglio, in ogni caso, è di gettarsi a capofitto in questa sua versione parziale, perché è a mani basse uno dei titoli più piacevoli da giocare in questo preciso momento, oltre che uno di quelli esteticamente più ispirati. E il bello è che non potrà far altro che migliorare in futuro.