Hitman 2: l'Agente 47 torna in missione

Quando il primo episodio di Hitman: World of Assassination arrivò sugli store digitali, i fan lo accolsero in maniera piuttosto fredda. Certo, non era la prima volta che un titolo veniva spezzettato e dato in pasto ai giocatori in più portate, ma a tutti sembrò difficile che la formula episodica potesse funzionare per le avventure dell'Agente 47. La scelta di pubblicare la carriera del glaciale sicario spalmandola su più capitoli fece pensare ad una virata verso il game as a service, e all'epoca si temette anche per la tenuta qualitativa sul lungo periodo. A dirla tutta molti dei timori della community si sono dimostrati - col senno di poi - del tutto infondati, e sebbene si sia affacciato sul mercato come uno stealth game molto classico, l'ultimo Hitman ha rappresentato una tappa interessante nel curriculum dell'assassino di I/O Interactive.

Evidentemente i sospetti del pubblico devono però aver determinato una flessione nelle vendite, dal momento che per il sequel è stata scelta una formula diversa. A cambiare, per Hitman 2, non sono soltanto le insegne (il gioco è pubblicato da Warner Bros e non più da Square-Enix), ma anche il formato: che torna ad essere - per così dire - tradizionale. Previsto per il prossimo 13 novemebre, il gioco si è fatto provare, qui a Colonia, in compagnia degli sviluppatori, che ci hanno illustrato le migliorie che lo caratterizzano.

It's a very bad world

Avviata la demo, ambientata in un'esplosiva Miami durante una corsa automobilistica, ci troviamo di fronte al "solito",

collaudato Hitman: un sandbox all'interno del quale muoversi liberamente, per dare sfogo alla propria creatività omicida. La formula ludica che il team di sviluppo ha voluto proporre, insomma, pare tendere alla conservazione, più che all'investimento creativo ad alto rischio.

Dal punto di vista di I/O Interactive questo atteggiamento è sicuramente comprensibile: il cambio di publisher e l'affinamento delle meccaniche di gioco ha spinto il team a non fare il passo più lungo della gamba, cercando di confermare le buone doti del proprio prodotto. Probabilmente una volta consolidata la propria posizione potranno "permettersi" di tentare qualcosa di più ardito.

Torniamo a noi e al nostro viaggio nella Florida virtuale di Hitman 2. Per ciò che concerne il canovaccio narrativo, i membri del team non si sono sbilanciati più di tanto, quindi possiamo ipotizzare che la vicenda del letale assassino prosegua dal punto in cui è stata interrotta qualche mese fa. Miami ci accoglie con il suo clima assolato e festante. C'è una tappa del Gran Premio in città e il carosello di feste e concerti sorti per l'occasione costituisce l'opportunità ideale per portare a termine un certo incarico, come sempre commissionato dall'Agenzia. I bersagli sono Robert e Sierra Knox, padre e figlia. Personaggi del jet-set molto in vista, nonché multimilionari e invischiati in giri giusto un filino loschi. Il motivo della loro presenza all'evento mondano è presto detto: Sierra pilota il bolide della scuderia di proprietà del paparino. I due, però, sanno come diversificare i loro investimenti, e sono molto interessati alle attività delle Kronstadt Industries, una multinazionale specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate. Knox ha deputato un ramo dell'azienda allo sviluppo di AI e tecnologie militari d'avanguardia: queste ultime, secondo quanto detto da Diana, sono state vendute (e successivamente usate) da un dittatore per bombardare un corteo di inermi e pacifici cittadini. I Knox, insomma, si sono resi complici di un crimine di guerra e devono essere fermati. E, per questo, l'Agente 47 è il migliore.



La discrezione, prima di tutto

Il nostro algido alter ego si muove con nonchalance tra la folla che si sta accalcando all'entrata. Dopo aver passato i controlli di sicurezza indenni, ci rendiamo conto di quanto la mappa sia varia, viva e soprattutto ampia. Su consiglio dello sviluppatore decidiamo di scegliere un'opportunità. Esatto: torna anche in questo capitolo la feature che permette di seguire un filo logico nella preparazione (e realizzazione) dell'assassinio perfetto. Come di consueto ogni obiettivo avrà alcune opportunità dedicare. Da quanto abbiamo potuto vedere, comunque, tutte queste mortali proposte mantengono sempre un tono fantasioso, articolato e spettacolare.

Nulla ovviamente vi vieta di giocare secondo il vostro gusto personale: come vi abbiamo già detto la mappa è immensa e ricolma di armi, travestimenti, oggetti potenzialmente letali, trappole e opportunità da cogliere al momento opportuno. Il gameplay, insomma, rimane nel segno della continuità rispetto a quanto fatto nel precedente capitolo. Alcune piccole aggiunte, però, riescono a impreziosire e a rendere un po' più coerente l'azione di gioco. Alcune modifiche riguardano ad esempio il sistema della videosorveglianza. Ora, usando l'istinto, è possibile individuare il raggio d'azione di una telecamera ed evitarla. Nel caso in cui si venga individuati compare un pop up a schermo che ci indica il frame in cui siamo stati inquadrati e, di conseguenza, la posizione della CCTV: un indizio utile per far sparire le prove della nostra presenza.

In secondo luogo, una fida valigetta ci consente finalmente di occultare in maniera efficace un'arma e portare il tutto tranquillamente tra la folla, senza destare alcun sospetto. In effetti, gironzolare per la mappa con un fucile ad alto potenziale in bella vista sulle spalle non è molto intelligente. Inoltre, anche la dinamica legata allo stealth è stata migliorata, aumentando le possibilità di seminare chi sta investigando sulla nostra presenza semplicemente camminando tra la folla (ora ancora più diversificata e dinamica) oppure nascondendoci tra cespugli. Questo, finalmente, permette la pianificazione di nuove strategie e modi diversi con cui portare a termine i contratti.

Tutte le novità annunciate, tra l'altro, riguardano anche la stagione precedente. Ebbene sì: ogni miglioria apportata al gameplay verrà riversata anche nelle mappe che tutti già conosciamo, consentendoci di riprovarle, magari cambiando approccio, e scegliendo soluzioni prima precluse.