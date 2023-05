Holomento: il libro della morte, la filosofia del permadeath

Holomento è un progetto indipendente ancora in sviluppo, ma sempre più concreto e interessante dopo ogni update. Il gioco ha fatto il suo debutto il 22 aprile dell'anno scorso su Steam, in accesso anticipato, e da allora è cambiato molto grazie agli sforzi del suo solo sviluppatore, Sean Weech (qui la recensione di Song of Iron, creato da una singola persona). Holomento è perciò un "one man show", un action GDR con un elemento distintivo: la permadeath (o morte permanente del protagonista). C'è ancora tanto da fare affinché il titolo sia completo, ma l'ultimo aggiornamento, Evenfall, pare procedere nella direzione giusta.

Il libro dei morti: l'Holomento

Il gioco dall'ambientazione fantasy ci chiama a vestire i panni di un pellegrino come tanti altri, che rinviene il libro maledetto noto come Holomento. L'artefatto lo segue fluttuando sinistro alle sue spalle, apparentemente innocuo fino alla morte del viaggiatore. In quel momento l'anima del malcapitato viene risucchiata nel tomo e tradotta in testo, a vantaggio del prossimo detentore che aprirà le pagine stregate e potrà leggerne le gesta.

Parlando di gameplay, significa che quando gli HP del personaggio vanno a zero perdiamo tutto: equipaggiamenti, esperienza accumulata, denaro raccolto e abilità apprese. L'elemento ludico centrale è dunque la cosiddetta permadeath, che tuttavia in Holomento fa sempre meno paura man mano che si prende confidenza con le meccaniche ruolistiche alla base della ricetta. Per il resto, il titolo di Sean Weech segue i canoni dell'action in terza persona.



Certo, si nota qualche interessante licenza "tecnologica" nel pool di equipaggiamenti utilizzabili. Come dire, il modo migliore di abbattere un gruppo di scheletri che ci scaglia contro frecce e dardi potrebbe non essere una spada, ma un bazooka. Alla prima accensione ci è stato presentato un avatar comunissimo, senza faccia e avvolto in un mantello, sprovvisto di armi, pozioni e power up.

Il timore iniziale all'idea della "morte permanente" si è dissipato in fretta: giusto il tempo di imbracciare un fucile semiautomatico trovato a pochi passi dallo spawn principale. Non ci sono soltanto bocche da fuoco in Holomento, ma nella nostra esperienza i proiettili (che sono infiniti, perciò non servono crafting o gestione risorse per ottenerli) ci sono venuti in aiuto molto più di qualsivoglia lama, lancia e martello. La difficoltà è scalabile e anche se l'IA avversaria non è mai troppo aggressiva, migliora e diventa più incalzante e precisa man mano che scopriamo nuovi oggetti, potenziamo quelli posseduti e magari moriamo un paio di volte. L'esperienza, in sostanza, valuta "il livello del giocatore" al posto di quello del personaggio che interpreta, dato che quest'ultimo viene sostituito quando perisce.

C'è permadeath e "permadeath"

Anche se non lo è, Holomento prende in prestito qualcosina dal mondo dei roguelike. Oltre ai cicli ripetuti con personaggi sempre diversi, troviamo anche i "perk" o abilità accumulabili con effetti attivi o passivi, da scovare durante le esplorazioni. Quelle che abbiamo sfruttato nella nostra prova erano quasi sempre legate a miglioramenti statistici notevoli.

A ogni restart i perk non sono reperibili nello stesso luogo dove li avevamo ottenuti in precedenza, salvo alcuni legati a specifici dungeon e boss. A proposito, non aspettatevi di vivere momenti memorabili nelle grotte protette da gatekeeper. Non a causa dell'estetica cartoonesca che avvolge tutta la produzione, colorata, ma perché al momento i modelli e le animazioni dei mostri più importanti sono tutti decisamente "work in progress".



Si nota subito la differenza, tra i nuovi arrivati con l'aggiornamento Evenfall e quelli su cui si è lavorato fin dall'inizio. Gli scheletri titanici che sembrano usciti da l'Attacco dei Giganti (qui la recensione di Attack on Titan 2), con una torre di pietra a mo' di zainetto, sono "storici" per Holomento. Difatti hanno beneficiato di diverse rifiniture, che li hanno resi tanto affascinanti quanto spaventosi da incontrare. Lo stesso non può dirsi dei cavalieri in armatura nera che letteralmente "pattinano" verso di noi appena ci vedono, coi loro attacchi facilissimi da evitare e una tonnellata di HP da svuotare.

Nell'update Evenfall sono state riviste proprio le movenze, le skin, il potenziale offensivo e la distribuzione di quasi tutti gli avversari, ma non tutto funziona ancora in modo ottimale. Anche la consistenza dei colpi che infliggiamo deve essere migliorata, dato che al momento manca quasi del tutto, a prescindere dallo sgherro affrontato. Nell'utilizzo delle armi da fuoco, e quindi con l'approccio offensivo a distanza, i singhiozzi in materia di hitbox sono molto meno evidenti. Al netto di qualche labirinto minore, che invece li sfrutta, le location di Holomento non poggiano su elementi procedurali. La casualità interviene però nella disposizione di alcuni avversari, o NPC. La mappa è divisa in zone predefinite, separate da brevi caricamenti e caratterizzate da biomi differenti: vi attendono insomma, ghiacciai, deserti, fitti boschi o pianure brulle, talvolta capaci di regalare panorami che meritano una pausa per essere ammirati. L'interconnessione permessa dalle scorciatoie funziona bene, e tra l'altro le shortcut restano disponibili anche dopo la morte di un personaggio. La progressione insomma è pensata per non dar mai al giocatore la sensazione di aver perso davvero tutto quando uno dei suoi cade in battaglia.



Ritentando l'impresa più volte, si possono provare le classi eventualmente sbloccate presso appositi altari in game. Sono tante, ognuna con la sua estetica: c'è il ranger armato di arco, il cavaliere con spada e armatura, il mago incappucciato, il cacciatore con la doppietta e così via. Ciascuna può equipaggiare qualunque strumento trovato senza limitazioni di categoria, eppure in base alle statistiche dei guerrieri l'efficacia delle armi è variabile. Ad arricchire l'arsenale di base ci pensano gli equipaggiamenti, che si trovano su delle colonne poste nelle varie ambientazioni.

La distribuzione di casse e il rateo di drop dei pezzi migliori sono tarati con cura, tanto che non si avverte molta frustrazione anche dopo aver perduto un personaggio forte. La consapevolezza di base è che il combattente successivo non avrà lo stesso portfolio di skil e colpi dalla distanza, ma se visitiamo le location giuste, compriamo qualche upgrade in un negozio che nella run passata non era ancora stato costruito e ci armiamo a dovere, il nuovo setup potrebbe rivelarsi ancora più efficace di quello precedente. Siamo stati spinti, insomma, a ripensare di continuo le strategie e affrontare con build diverse lo stesso passaggio, sapendo a cosa andavamo incontro e comportandoci di conseguenza.



La permadeath, alla fine, spinge a giocare sempre meglio ed è facile non considerarla più come una punizione. Soprattutto perché non si può dire che Holomento sia davvero difficile, se non in rare occasioni o dopo parecchie ore di gioco, quando sulla mappa cominciano a comparire piccoli eserciti di avversari al posto di sparuti gruppetti.

Evenfall è un gran passo avanti

Stando al suo sviluppatore, l'update Evenfall è il più grande tra quelli pubblicati fino a questo momento. In effetti, tra modifiche a feature esistenti e sorprese di varia natura ci sono pagine e pagine di patch note da leggere. Spicca anzitutto l'inedita Gilda dei Viaggiatori, istituzione che si lega al concetto di "evoluzione e progressione" del mondo. Ha sede nella nuova ed espansa città di Evenfall, posta al centro della mappa e che ora funziona molto meglio come Hub. Al primo approdo l'insediamento semidistrutto è invaso da scheletri e mostri di vario tipo.

Liberandolo e compiacendo il suo sindaco si dà inizio alla catena di eventi che di morte in morte fa salire di rango il giocatore, portando lustro a Evenfall e convincendo la sua popolazione a ricostruirla. A ciascun livello nella gilda corrisponde un miglioramento tangibile della percorribilità nel paese (la costruzione di un ponte, l'apertura di una porta, la rimozione di macerie o altro) o l'edificazione di un nuovo sito.



Ci sono i classici negozi, fabbri e altro, ma anche una bacheca dove raccogliere missioni secondarie utili a variare le run. La conclusione di un ciclo, infatti, non arriva solo morendo, ma anche se si superano dati portali posti ai confini del mondo. Con l'ultimo update installato, grazie alle aggiunte contenutistiche diventa dunque centrale un soddisfacente loop ludico: iniziare una serie di missioni con un personaggio, terminare la sua avventura e sostenere altri incarichi con il prossimo, magari più adatto a svolgere compiti che erano ostici per il precedente.

Si è davvero invogliati a giocare in questo modo, che speriamo sarà sviluppato ulteriormente nella build completa. Oltre alle mini-missioni ottenibili in città, anche la main quest è stata arricchita. I segreti riguardo i poteri e le macchinazioni dell'Holomento sono ancora imperscrutabili, ma almeno la storia sta proseguendo. Lato artistico molte texture, modelli e skin hanno subito aggiornamenti e in certi casi una sostituzione totale. Inoltre, ai già presenti 26 tipi di nemico se ne aggiungono sei del tutto nuovi.



Numerosissimi sono anche i bugfix, che completano un rework tecnico mastodontico, comprendente l'inserimento di nuovi jingle e colonne sonore, animazioni più fluide, un sistema di illuminazione parzialmente rivisto e interfacce utente sempre più leggibili. Infine, per coloro che volessero prendersi una pausa da quest, dungeon ed esplorazione, è stata introdotta la possibilità di pescare dagli specchi d'acqua più grandi.