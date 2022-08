Homicidal All-Stars: Hunger Games come uno strategico a turni stile X-COM

C'è ancora spazio per gli strategici a turni in questo pazzo mercato videoludico. Tra gli stand della Gamescom 2022, per esempio, è emerso un progetto che riteniamo meritevole di attenzione: Homicidal All-Stars, un titolo di strategia sviluppato dal team di Artificer e distribuito da Good Shepherd. Abbiamo assistito ad un hands-off e siamo rimasti piacevolmente colpiti da una produzione che rizzerà le antenne di chi ha amato XCOM, con un contesto narrativo che invece pesca a piene mani tanto dall'attualità quanto dalla cultura pop.

Benvenuti agli Hunger Games

In Homicidal All-Stars seguiamo le vicende di un gruppo di individui intrappolati all'interno di un brutale reality show del futuro. In questo cruento spettacolo imbastito per un pubblico avido e assetato di sangue, l'obiettivo è sopravvivere in uno scenario urbano costellato di trappole, enigmi e mercenari dal grilletto facile, con l'obiettivo di sopravvivere fino alla fine e raggiungere il massimo della popolarità.

Nel corso di un autentico Hunger Games dalle tinte squisitamente cyberpunk seguiremo la storyline di una protagonista dal passato misterioso, sulla quale gli sviluppatori che ci hanno illustrato la demo non hanno voluto sbottonarsi più di tanto. Quel che ci è dato sapere per adesso è che, in questo contesto a metà tra la fantascienza e il survival, il personaggio principale dell'avventura sarà mosso da un forte sentimento di vendetta, un elemento talmente centrale nell'assetto narrativo che il team ha definito molto vicino al più classico dei revenge-movie. La nostra anti-eroina non sarà sola in questo viaggio: al suo fianco avrà infatti un team di sopravvissuti, ciascuno con il proprio carattere e le proprie peculiarità, specialmente in battaglia. Ogni personaggio sarà specializzato in un talento specifico: abbiamo, molto scolasticamente, chi sarà specializzato nell'uso di bocche da fuoco dalla media distanza, chi sarà più votato al combattimento corpo a corpo e chi invece risulterà implacabile come cecchino operativo a lungo raggio. Anche i nemici saranno divisi a loro volta in categorie: una di queste, ad esempio, sarà il Ronin, un agilissimo guerriero dalle movenze piuttosto rapide e capace di schivare i proiettili con maggiore rapidità, o di sfruttare le coperture meglio di altri soldati.



Come già spiegato in partenza, Homicidal All-Stars è uno strategico con battaglie a turni. Proprio questo elemento rappresenta il cuore pulsante dell'offerta ludica ed è stato il principale focus della demo che abbiamo visionato tra le mura della Koelnmesse. Prendendo a modello gli esponenti più famosi del genere, e soprattutto i crismi alla base del panorama di riferimento, in All-Stars i campi di battaglia saranno composti da mappe disseminati di coperture e corridoi da sfruttare nel modo migliore durante gli scontri a fuoco.

Il giocatore potrà muovere i membri del proprio team in una sequenza a scacchiera, posizionandoli negli angoli migliori per rimanere al sicuro e al tempo stesso infliggere quanti più danni possibili alla squadra avversaria.



Come accade spesso, un'ottima copertura potrebbe facilmente sacrificare la precisione di tiro, e allo stesso tempo esporsi troppo per aumentare la percentuale di successo di un attacco rischia di lasciare fin troppo scoperto il nostro fianco. Il team ci ha assicurato che ci sarà un sistema di progressione che ci permetterà di costruire una vera e propria build di squadra, e da quel che abbiamo visto ci sembra che l'esperienza ludica possa rivelarsi ora abbastanza stratificata per i puristi del genere, ora sufficientemente accessibile per chi vi si approccia per la prima volta.



Sarà incluso anche un intrigante sistema di ranking, che ci porterà a diventare una stella assoluta del reality show: man mano che si salirà di rango, peraltro, si sbloccheranno potenziamenti aggiuntivi in linea con la lore del gioco, come sponsor esclusivi o preziose raccomandazioni di personaggi di potere.



In ultima istanza, dobbiamo aggiungere che il valore produttivo di questo Homicidal All-Stars pare notevole. La direzione artistica del gioco ci ha intrigato a sufficienza da voler scoprire di più, sia sulle ambientazioni che sulle altre categorie di personaggi.

Dall'interfaccia costellata di illustrazioni in stile fumetto all'intera cornice sci-fi dell'opera, intrisa qua e là di una certa - e soddisfacente - patina gore, alla struttura e moderazione delle mappe. In merito a quest'ultimo aspetto vogliamo segnalare un dettaglio che ci ha colpito: ogni singolo scenario della Campagna è interamente realizzato a mano, e in tal senso il risultato ci ha lasciati del tutto ammaliati per la qualità del livello di dettaglio. La sensazione è che, in definitiva, Homicidal All-Stars possa rivelarsi un titolo profondo da giocare e soprattutto gradevole a vedersi, nella speranza che il prodotto finale possa confermare tutte le sensazioni positive che abbiamo provato. Non lasciatevi spaventare troppo dalle dinamiche strategiche: la campagna singleplayer sarà piuttosto lunga e avvincente, stando alle promesse del team: durerà circa 20 ore e sarà impreziosita da sequenze cinematografiche ben realizzate. Non ci resta che attendere il lancio del titolo, per capire se riusciremo davvero a scalare le gerarchie della battle royale, da semplici scarti sacrificabili a vera e propria Superstar dell'arena.