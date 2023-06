Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: accendete i bolidi, si torna in pista

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Negli indimenticabili anni '90, quando giocattoli e videogiochi si contendevano il nostro tempo libero in cameretta, un mitico brand di macchinine (nato in realtà molto prima) ci spingeva a spendere ore in compagnia di piste in plastica variopinte, piene di rampe e metodi per far compiere incredibili evoluzioni ai nostri bolidi. Stiamo parlando di Hot Wheels e, al tempo, non potevamo sapere che un giorno avrebbe continuato a intrattenerci per ore in forma videoludica. Uscito nel 2021, il coloratissimo Hot Wheels Unleashed di Milestone si è guadagnato l'approvazione dei fan, spingendo il collettivo italiano a realizzarne un sequel. Ci è stato dato modo di provare Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged e adesso è arrivato il momento di condividere con voi le nostre impressioni.

La tradizione in formato digitale

Dopo il successo di vendite di Unleashed e grazie alla rinnovata collaborazione con Mattel, Milestone torna a cimentarsi nel campo dei racing arcade con un secondo titolo dedicato alle celebri vetture giocattolo, riprendendo quanto di buono fatto con la sua prima iterazione.

Tra i meriti dello studio c'è soprattutto quello di aver mantenuto inalterato lo spirito originale delle Hot Wheels: dai modellini finemente riprodotti alla caratterizzazione delle ambientazioni, fino a quel che si è rivelato un modello di guida spiccatamente arcade, perfetto per un'esperienza simile, parliamo di un'offerta certamente efficace. A partire dall'aspetto grafico, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged non si distanzia troppo dal suo predecessore. Colori e livree dei bolidi rispecchiano quelli delle controparti reali e anche l'aspetto delle superfici, dalla plastica al metallo, ci è parso convincente. Nel parco auto trovano spazio sia vetture dal design più classico, sia improbabili signore della strada dal piglio futuristico. Parliamo, ad ogni modo, di un garage sterminato, che oltre alle macchine del primo capitolo andrà a ospitare 130 veicoli, tra cui nuove tipologie come quad e moto. Durante la nostra prova abbiamo potuto osservare da vicino anche due degli scenari disponibili, il giardino e il mini-golf. Sappiamo però che la versione finale conterrà altri quattro stage: la sala giochi, la stazione di servizio, il museo dei dinosauri e una track room.



Ancora una volta la resa visiva è enfatizzata dalla dovizia di particolari con cui sono state riprodotte le celebri piste arancioni, somiglianti in tutto e per tutto a quelle acquistabili nei negozi. Una serie di effetti volumetrici e un buon sistema di illuminazione, che attendiamo di apprezzare al meglio nel gioco completo, contribuiscono a massimizzare la piacevolezza del colpo d'occhio.

Torna poi l'editor dei tracciati che ha fatto la fortuna dello scorso episodio. Se per capire la reale varietà di piste e scenari bisognerà attendere il titolo definitivo, la presenza del Track Builder dovrebbe poter garantire un certo grado di longevità sin dal lancio, soprattutto per la componente online del titolo. In definitiva, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ricorda da vicino il suo predecessore e ne richiama persino lo stile dell'interfaccia.

Nel segno dell'arcade

Come abbiamo accennato, la formula ludica di Hot Wheels Unleashed 2 è completamente votata all'arcade, a partire dallo stile di guida: qualsiasi sia il mezzo scelto, l'approccio alla gara non cambia e prevede la pressione costante dell'acceleratore, intervallata da frenate solo per eseguire vigorose derapate in curva, col doppio fine di gestire la traiettoria della vettura e di ricarica la barra del turbo (da sfruttare di continuo, non appena possibile).

Chiaramente però, a seconda della loro tipologia, i veicoli rispondono in modo diverso sul tracciato. Guidare una macchina sportiva non è come tenere in pista un autobus, e lo stesso discorso si ripete se si selezionano i mezzi inediti già menzionati, come moto e quad. Le differenze in termini di manovrabilità si fanno più marcate nelle zone più impegnative dei circuiti, si pensi ad esempio alle curve, ma anche nei frangenti dei salti.



Proprio nella dinamica del salto il nuovo capitolo della serie introduce la principale novità del gameplay, implementando una meccanica che consente di prolungare la durata del volo con una spinta.

Questa trovata apre le porte ad alcune possibilità inedite in relazione ai sorpassi - ora ancor più spettacolari - e se ben sfruttata può cambiare l'esito di una gara in apparenza già perduta. Fondamentale poi, nelle fasi più concitate, l'utilizzo della inedita Lateral Dash, che ci consente di prendere a sportellate gli avversari e di spingerli fuori dal tracciato, come pure di schivare gli ostacoli all'ultimo momento. Infine, l'intelligenza artificiale che muove gli sfidanti ci han lasciato con buone sensazioni. Durante la prova abbiamo testato diversi livelli di sfida, notando genuine differenze tra l'uno e l'altro. Se a difficoltà normale l'esito della competizione dipende quasi esclusivamente dalla nostra freddezza alla guida, a quelle più elevate i nostri avversari si fanno più abili, capaci di seguire traiettorie quasi perfette e di sfoderare una notevole aggressività.

La classe non è acqua

I modellini di Hot Wheels Unleashed 2 sono suddivisi in tre classi di prestigio. Parliamo, in ordine crescente, di Stock, Powered e Ultimate. Spendendo la valuta in game guadagnata in gara col sudore della fronte, potremo sbloccare le abilità di queste categorie, e permettere ad esempio a un mezzo Stock di trovare un posto nell'Olimpo degli Ultimate.

Legate alla guidabilità, al boost e agli ostacoli, le skill sono equipaggiabili fino a un massimo di sette e permettono quindi di assemblare una build che in teoria dovrebbe supportare il proprio stile di guida.



Non possiamo parlare con toni di certezza, perché data la brevità della prova non abbiamo avuto modo di determinare l'effettivo impatto in gara dei talenti impiegati. Sarà insomma un altro ambito dell'esperienza che andremo a valutare in sede di recensione. In compenso, con l'accesso a Quick Modes ci siamo trovati di fronte a diversi tipi di competizioni.

Quick Race è una corsa classica senza particolarità di sorta, mentre Time Attack è una sfida contro il tempo e i nostri stessi record. Drift Master è una gara a punti che chiama in causa le derapate, in Elimination un contatore a tempo determina l'eliminazione della vettura in coda al gruppo e infine Waypoint costringe i giocatori a passare attraverso determinate zone sparse per lo scenario, anche fuori dal tracciato, così da accumulare secondi preziosi. Purtroppo non abbiamo potuto mettere le mani su Hot Wheels City Rumble e non sappiamo come sarà strutturata la campagna, forse vero punto debole del primo capitolo. In merito al multiplayer, sappiamo che verrà supportato il cross-play tra le piattaforme (Nintendo Switch, sfortunatamente, non è inclusa). Ad ogni modo, attendiamo l'appuntamento finale con il folle corsistico, il cui debutto è previsto per il prossimo 19 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch.