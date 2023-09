Hyenas: citazioni, azione sfrenata e tutto in italiano! Cosa volete di più?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Non è ben chiaro quale sia il motivo, ma Hyenas è uno di quei prodotti che ormai da tempo continua a proporre regolarmente ai giocatori periodi di test a porte chiuse, senza però fornire indicazioni anche solo vaghe sul lancio definitivo. L'unica reale novità dopo innumerevoli Closed Alpha, è l'arrivo di una Beta che ha finalmente rimosso i watermark dagli schermi dei partecipanti, consentendo loro di condividere impressioni e materiale video. Inutile dire che non ci siamo fatti sfuggire questa occasione e, dopo aver trascorso qualche ora a fare rapine nello spazio, siamo pronti a parlarvi del folle titolo firmato Creative Assembly e SEGA.

Banditi spaziali

Siamo in un futuro non ben precisato e gli abitanti più facoltosi della Terra hanno utilizzato le risorse a loro disposizione per prendere il volo e trasferirsi su Marte.

Sembra però che sul pianeta rosso vi sia carenza di oggetti ed è per questo che, regolarmente, alcune navicelle piene zeppe di beni e definite navi da saccheggio si allontanano dalla Terra per consegnare ai ricconi di turno la preziosa merce.



Ed è qui che entrano in gioco le Iene, folli criminali spaziali che gli stessi sviluppatori definiscono come disadattati il cui obiettivo è quello di irrompere in questi grossi velivoli per sottrarre la preziosa refurtiva ed eliminare chiunque metta loro i bastoni tra le ruote.

Il contesto ideato da Creative Assembly, funzionale al tipo di gameplay proposto, è molto interessante e propone un set di personaggi che lasciano il segno. Negli ultimi tempi abbiamo giocato e parlato di tantissimi titoli basati su eroi del tutto privi di personalità e, con grande piacere, possiamo confermare che Hyenas riesce ad emergere da questo mare di banalità. Fatta eccezione per un paio di personaggi più anonimi, le Iene sono contraddistinte da uno stile specifico. Dal videogiocatore con il visore per la realtà virtuale che massacra nemici all'urlo di ‘git gud', fino alla drag queen le cui battute fanno morire dalle risate, passando per il cosplayer di Sonic che corre proprio come il porcospino blu di SEGA, ognuno degli eroi giocabili è unico nel suo genere e bastano pochi secondi affinché vi rimangano impressi in mente per le loro peculiarità.

Un inno ai gloriosi anni ‘80 e ‘90

Ma che gioco è esattamente Hyenas? Questo è un argomento molto importante, poiché il modo in cui viene ufficialmente etichettato potrebbe trarre in inganno. Definire la produzione Creative Assembly un extraction shooter è fuorviante, poiché in questo titolo non vi è assolutamente traccia delle dinamiche tipiche del genere e manca tutto ciò che è il metagame, ossia la gestione dell'equipaggiamento, l'interazione con gli NPC e altri elementi legati a ciò che avviene al di fuori della partita.

A conti fatti, Hyenas è un hero shooter PvPvE con visuale in soggettiva in cui a contendersi il bottino sono quattro squadre formate da terzetti. È sì vero che lo scopo del match è quello di arraffare la refurtiva e fuggire, ma non è possibile conservare l'equipaggiamento e poi riutilizzarlo nelle successive partite. Ciascun personaggio ha una dotazione predefinita che prevede un'arma primaria insostituibile e una secondaria a scelta fra tre, senza contare l'abilità passiva e quella attiva che lo contraddistingue da tutti gli altri. Sul campo, quindi, i nostri criminali fuori di testa devono limitarsi a frugare nei contenitori per procurarsi uno scudo, qualche consumabile per ripristinare la salute, le granate e i power-up per le armi.



A proposito delle bocche da fuoco, il gunplay di Hyenas è fortemente arcade e, pertanto, il rinculo è talmente basso da essere quasi impercettibile. Ciò non influisce negativamente sull'uso delle armi, che sono tutte molto divertenti da utilizzare, ma rende l'azione di gioco ancora più frenetica.

Grazie alla possibilità di poter sparare con maggiore precisione, ci si può divertire quando entra in azione una delle principali meccaniche dello sparatutto SEGA. In alcune stanze vi sono interruttori che possono essere azionati per azzerare la gravità e modificare del tutto le modalità attraverso le quali ci si sposta. Quando la gravità viene alterata, possiamo infatti puntare con il cursore un qualsiasi oggetto e fiondarci verso di esso fino a toccarlo, con tanto di possibilità di attivare un boost che velocizza i movimenti. Vi assicuriamo che tale sistema non solo è intuitivo, ma è anche divertentissimo, soprattutto quando in condizioni simili ci si ritrova a dover eliminare orde di bot inferociti o altri rapinatori. Grazie ai rapidi scatti aerei, per esempio, ci siamo agganciati al soffitto di una stanza per avere una visuale migliore dalla quale eliminare un possente mech protetto dallo scudo, di quelli che solitamente vengono inviati quando scatta l'allarme. Un'altra caratteristica del gioco che va assolutamente segnalata è la presenza di un elevato TTK (Time To Kill), che rende gli scontri più piacevoli, visto che non si conclude tutto a favore di chi preme per primo il grilletto e viene favorito l'utilizzo combinato di fucili ed abilità per massimizzare il danno.



Facendosi largo tra gli altri giocatori e i MURF, ossia i soldati armati fino ai denti controllati dall'intelligenza artificiale, il trio di rapinatori deve insinuarsi tra le stanze della nave da saccheggio fino a giungere dinanzi ad una delle stanze blindate, dove accade qualcosa di davvero divertente. Interagendo con il portellone giallo, vediamo il personaggio che aziona la Sega da scasso, la quale non è altro che un vecchio SEGA Mega Drive ‘modificato' che, dopo aver accumulato carica a sufficienza, fa saltare in aria la superficie metallica, garantendo l'accesso ai beni di lusso.

Anche qui i rimandi ai gloriosi anni ‘80 e ‘90 si sprecano, visto che gli sviluppatori hanno deciso di inondare il gioco con oggetti provenienti da quel periodo. Nei caveau troviamo vecchie console, il glorioso Intel 386, vinili, musicassette e altri gadget che hanno fatto la storia di quegli anni. Persino i nostri criminali sono strettamente legati alla tecnologia dell'epoca e, per esempio, il già citato cosplayer di Sonic può attivare un travestimento temporaneo utilizzando un dispositivo ricavato dal Game Gear, la console portatile SEGA nota per la sua avidità di energia.



La sensazione che abbiamo avuto è che questa glorificazione degli ultimi decenni dello scorso secolo, unita anche all'accessibilità delle meccaniche ludiche, siano trovate atte a conquistare una fetta di pubblico meno giovane e poco avvezza ai titoli multiplayer, ai quali molti decidono di non avvicinarsi per la troppa competitività. Dopotutto qui vi è anche una modalità solo PvE che si basa sulle stesse regole della principale attività di gioco, ma non prevede la presenza di altre squadre. Si tratta di una componente assolutamente gradita, anche se ci sarebbe piaciuto poter regolare il livello di difficoltà e affrontare bot un po' più aggressivi.

Tante domande, poche certezze

Come accennato poco più sopra, l'obiettivo finale della partita è procedere con l'estrazione dei reperti trovati nelle camere blindate, che sono gli unici oggetti che possono essere poi trasferiti in una sorta di inventario. A questo punto, il giocatore può decidere se convertire questi ritrovamenti in monetine o esperienze che contribuiscono all'aumento della reputazione.

Purtroppo, però, al momento non abbiamo la più pallida idea di quali siano i vantaggi dell'aumento della reputazione e dopo aver raggiunto il livello 5 non abbiamo notato nessun beneficio, probabilmente poiché la Beta non include le meccaniche legate a questa componente del titolo.



Abbiamo potuto invece scoprire qualcosa di più sull'economia di gioco, visto che nella Beta ci è stato possibile accumulare monete con cui sbloccare nuovi personaggi, mimetiche per le armi e skin.

Ad eccezione di un risicato numero di costumi che si possono ottenere con la valuta premium, la quasi totalità degli elementi estetici e gli stessi eroi sono accessibili con le monete che si guadagnano completando sfide o, più semplicemente, giocando. A giudicare dalla considerevole quantità di risorse accumulate in poche partite, con le quali abbiamo potuto acquistare tutti i personaggi e qualche skin, ci è sembrato che il gioco sia pensato per essere venduto a prezzo pieno. Ovviamente ci teniamo a precisare che si tratta di una nostra supposizione e non escludiamo che il sistema economico sia stato alterato esclusivamente per la Beta al fine di consentire ai tester di provare tutti i contenuti dell'FPS (non sarebbe la prima volta). La speranza è che il gioco adotti il modello free to play per raggiungere un maggior numero di giocatori. In ogni caso solo il tempo potrà chiarire questo dubbio, dal momento che gli sviluppatori non si sono mai pronunciati sul modello di distribuzione.

Una graphic novel in movimento

Hyenas non è un prodotto che punta tutto sulla grafica e, nell'insieme, si tratta di un titolo con un comparto tecnico nella media che sfrutta piuttosto bene l'Unreal Engine e, con l'ausilio del DLSS, siamo riusciti ad ottenere ottime performance anche a dettagli alti. La peculiarità del gioco risiede in un effetto graphic novel che dà una marcia in più al comparto visivo, distaccando il titolo dalla massa di sparatutto odierni che puntano al realismo. Com'è facile intuire, quindi, il vero punto forte di Hyenas è la direzione artistica, soprattutto per quel che concerne il design dei personaggi. Ogni membro del roster è immediatamente riconoscibile e stiloso, sia per quel che concerne l'estetica che per le movenze e i dialoghi.

Sorprendentemente, Hyenas è del tutto localizzato in italiano e i personaggi, che chiacchierano molto e interagiscono tra loro in maniera vagamente simile a quanto siamo abituati a vedere in Overwatch, parlano la nostra lingua. Si tratta di una gradita aggiunta che contribuisce ancora di più a familiarizzare con i folli criminali spaziali e a comprendere meglio la loro personalità.



L'unico elemento che ci ha fatto storcere il naso è il design della mappa, poco omogeneo. Sebbene vi siano alcuni checkpoint molto belli da vedere che si rifanno ai centri commerciali e alle sale giochi degli anni ‘80 e ‘90, vi sono anche tante aree più anonime, al punto che in qualche sporadico caso abbiamo faticato ad orientarci tra i lunghi corridoi tutti uguali. Si tratta però di una sola mappa e non sappiamo quante ne troveremo nella versione finale, che arriverà in futuro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.