Hyperviolent è uno sparatutto horror vecchia scuola ispirato a Doom e Quake

Quali siano le ispirazioni di Hyperviolent, sparatutto in sviluppo presso Terminist Arcade ora pubblicato in accesso anticipato, è molto chiaro: i grandi classici del genere, da Duke Nukem a Doom (qui la recensione di Doom Eternal) e Quake, con il loro gameplay incentrato su intense sparatorie e un pizzico di esplorazione. Non basta però questo a inserirlo nella dimensione boomer shooter, con cui si identificano gli sparatutto che in maniera più o meno fedele replicano l'esperienza di gioco e l'estetica di venti e passa anni fa.



Hyperviolent potrebbe esserlo per quanto attiene alla direzione artistica, squisitamente rétro, ma il suo impianto di gioco, ancorato ai canoni dell'FPS in prima persona, ha un'apprezzabile connotazione survival horror. In maniera non perfettamente compiuta e tutto sommato non così profonda, ma capace di differenziarlo quanto basta dai vari Dusk, Ion Fury, Prodeus (questi sì boomer shooter fatti e finiti).

Horror sci-fi in prima persona

Tutto inizia quando il protagonista, privo di una qualunque caratterizzazione, risponde a una chiamata di soccorso proveniente da un asteroide minerario, su cui una compagnia ha organizzato una massiccia attività estrattiva. I lavori però hanno risvegliato qualcosa nelle profondità del corpo celeste, un oscuro potere che ha corrotto il personale rendendolo aggressivo e assetato di sangue.

Di qui la richiesta di soccorso, che però giunge troppo tardi, perché quando il nostro arriva sull'asteroide la situazione è ormai degenerata. Strutture industriali danneggiate, eleganti stanze chiazzate di sangue, laboratori devastati e quanto appartiene all'immaginario sci-fi più classico, sono infatti gli scenari che il protagonista si trova ad attraversare, inizialmente sprovvisto di un'arma.



Non ci vuole molto affinché il suo arsenale inizi a rinfoltirsi, tanto di strumenti da mischia quanto di pistole, fucili a pompa e affini. E con uguale rapidità si apprende che occorre sfruttare al meglio ciascuno di questi letali arnesi per eliminare i mostri, perché ormai tali sono gli umani che infestano l'area.

Sparare a tutto ciò che si muove senza troppo badare alla precisione o alla letalità dei nemici è infatti il modo più veloce per restare a corto di argomenti (leggasi: munizioni) e soccombere. Già al livello di difficoltà normale la scarsità di proiettili è evidente, e lo stesso si può dire degli oggetti attraverso cui ripristinare la salute persa. Ci si accorge presto, quindi, del tipo di esperienza che Hyperviolent vuole offrire, decisamente più ragionata e opprimente rispetto a quella di un normale shooter. Il che non significa che ci sia poco da sparare, tutt'altro. Gli abomini sono presenti in buone quantità, ed è questo il primo dei vari problemi di bilanciamento di cui la produzione, in questo stato comunque provvisorio, sembra soffrire. Il tentativo di instillare un po' della formula dei survival horror in un FPS è sicuramente apprezzabile, ma porre dinanzi a un protagonista un gran numero di avversari, nel momento in cui questi ha pochi mezzi per eliminarli, è praticamente un controsenso.



Utilizzare le armi da mischia contro i più deboli sicuramente aiuta a risparmiare munizioni, ma è del tutto possibile che ci si ritrovi senza colpi e con poca vita in stanze piene di creature letali. Frustrante, a dir poco, anche perché (contrariamente ai survival horror) la fuga non è un'opzione: quando si prova a evitare i nemici semplicemente si muore.

Un'avventura da bilanciare

Dopo un'oretta abbondante abbiamo selezionato il livello di difficoltà facile e finalmente l'esperienza si è dimostrata più gestibile. Forse persino un po' troppo morbida, almeno se non consideriamo gli scontri coi due boss affrontabili in questa versione preliminare. Abbiamo quindi potuto apprezzare in maniera più serena i vari aspetti positivi del gioco, tutti necessitanti di una limatura più o meno decisa ma anche determinanti nel conferirgli una certa personalità.

Il sistema di shooting funziona, non solo grazie alla sua impostazione classica e immediata, ma anche per alcune delle sue possibilità: possiamo ad esempio affidare un'arma specifica a ogni mano (le più grandi come fucile a pompa e lanciarazzi le richiedono entrambe). Detto questo, vista la continua necessità di risparmiare munizioni, si è portati a optare per l'accoppiata strumento da mischia e bocca da fuoco.



Dotarsi di tutta la potenza possibile chiaramente diventa utile contro i boss, che si sono rivelati molto più forti e resistenti rispetto ai nemici standard. Tra un avversario e l'altro c'è anche di che ragionare ed esplorare. Piccoli enigmi ambientali, nella maggior parte legati al ritrovamento dei codici o delle password per sbloccare meccanismi e aprire porte, rendono la progressione più interessante, sebbene non siano stati pensati per far scervellare i giocatori.

Tramite indizi come scie di sangue da seguire o file sui computer che attendono di essere letti, anzi, diventano alle volte un po' banali. I contenuti di Hyperviolent che abbiamo saggiato in altre parole ci hanno incuriosito (al netto di qualche bug di troppo), e lo stesso possiamo dire di ciò che la produzione promette di offrire. Nei livelli che progressivamente verranno aggiunti all'accesso anticipato si potrà passeggiare nello spazio, con l'ausilio di un jetpack, guidare una navicella spaziale e, ovviamente, espandere il proprio arsenale di strumenti di morte, da utilizzare contro nuovi nemici. Il fatto che il tutto si coniughi con un'estetica tetra e opprimente e un accompagnamento sonoro sorprendente, con tracce che spiccano per varietà e qualità, ci dice che la produzione di Terminist Arcade potrebbe riuscire a regalarci un viaggio interessante.