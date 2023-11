Improvvisamente, la svolta inaspettata di Like A Dragon Infinite Wealth

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Dopo esserci goduti il ritorno di Kazuma Kiryu in Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è già tempo di guardare al futuro, al prossimo tassello della serie targata SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio. Tra gli extra sbloccabili una volta completato lo spin-off con protagonista Kiryu (non perdetevi la nostra recensione di Like A Dragon Gaiden) c'è infatti una demo di Like A Dragon Infinite Wealth, ottavo capitolo principale che riporta in scena sia il carismatico Ichiban Kasuga, sia la struttura JRPG introdotta in Yakuza Like A Dragon (recuperate qui la recensione di Yakuza Like a Dragon). Il nuovo episodio vuole perfezionare la ricetta del titolo del 2020 e, dopo aver spolpato questa demo in ogni sua componente, possiamo dirvi che sembra avere le carte in regola per riuscirci.

Ichiban, Kiryu e una donna misteriosa

La demo di Infinite Wealth è divisa in due parti: "Storia", che offre un piccolo assaggio dell'avventura in uscita il 26 gennaio 2024, e "Hawaii", una mini quest non canonica incentrata sui minigiochi e l'esplorazione della nuova mappa. A loro modo entrambe sono meritevoli di attenzioni, perché offrono un concreto assaggio di quella che sarà l'esperienza di Infinite Wealth.



I primi momenti della demo Storia ci mettono subito nei panni di Kazuma Kiryu, alle prese con un nuovo incarico non meglio specificato per conto dei Daidoji ad Honolulu, nelle Hawaii. Un informatore gli rivela che ad Aloha Beach è da poco arrivato un altro giapponese, ritrovato completamente nudo sulla spiaggia: si tratta proprio di Ichiban, giunto sul posto per cercare una misteriosa donna che potrebbe essere sua madre. I due eroi uniscono quindi le forze per fare chiarezza sulle origini di Kasuga.



Complici i filmati dal forte taglio cinematografico e una regia come sempre di primo livello, la trama del nuovo episodio sembra essere intrigante, ma troppo poco abbiamo visto per poter dire di più su questo fronte. Una cosa però vogliamo aggiungerla e riguarda in particolare un nuovo villain capace di inquietare anche solo per il suo aspetto glaciale. Persino lo stesso Kiryu sembra temere questa figura, che potrebbe riservarci belle sorprese nel gioco completo. Per quanto riguarda il gameplay, pur basato sulle meccaniche da JRPG a turni del predecessore, sappiate che offre una novità da non sottovalutare: stavolta i nostri personaggi possono muoversi liberamente all'interno di un'area circoscritta, dunque senza più restare immobili sulla propria posizione.

Questa modifica è meno banale di quanto si possa pensare, perché aumenta il sostrato tattico delle zuffe. Ad esempio, più il nostro guerriero è vicino al nemico preso di mira, maggiori sono le combo e i danni che può fare. Inoltre, porsi alle spalle dell'avversario consente di mettere a segno colpi critici più facilmente. In Infinite Wealth il posizionamento sembra essere un fattore cruciale e può fare la differenza tra una vittoria rapida o una battaglia lunga e rischiosa. Per completezza, la demo ci mette nei panni di Ichiban e Kiryu già discretamente sviluppati e con più tecniche efficaci a disposizione. In sostanza, nel corso del test non ci siamo trovati dinanzi a sfide particolarmente ostiche. Tuttavia, il posizionamento potrebbe rivelarsi cruciale per superare le battaglie più ardue nel gioco completo. Per il resto, il combat system ci è parso piuttosto simile a quello di Yakuza Like a Dragon: oltre a un attacco standard, ciascun membro del party ha le proprie abilità peculiari e può utilizzare oggetti consumabili se necessario.



Non mancano inoltre mosse di squadra ottime per massimizzare i danni, in aggiunta al ritorno dei Pestamici (le "summon" per usare un classico gergo JRPG) e delle spettacolari mosse finali eseguibili. Kiryu in particolare si è rivelato un'aggiunta estremamente interessante: non solo gode di tre diversi stili di combattimento da alternare a piacimento durante i suoi turni, ma la sua tecnica speciale gli permette di abbandonare le costrizioni da JRPG e tornare a pestare chiunque liberamente, proprio come nei tradizionali Yakuza in formato Action Adventure

E la demo offre tra l'altro solo una manciata di personaggi giocabili, dunque chissà quali altre sorprese riserveranno le vecchie e nuove conoscenze della saga in Infinite Wealth. Trama e combattimenti a parte, anche l'esplorazione ha il suo importante ruolo: oltre ai consueti locali e negozi da visitare c'è spazio pure per qualche missione secondaria, una componente che già ora sembra promettere la consueta dose di follia e umorismo tipica del brand. Come abbiamo visto soprattutto nella componente Hawaii della demo.

Turisti alle Hawaii

La seconda porzione della prova ci fa scoprire più a fondo ciò che offre Aloha Beach, il quartiere di Honolulu in cui si svolgerà parte della futura avventura principale. Qui dovremo aiutare Kasuga a mettere fuori gioco Roman, un poliziotto corrotto che lo ha arrestato al suo arrivo in città: il gioco ci permette di andare subito a regolare i conti con lui, ma perché non godersi prima tutte le attrazioni che la soleggiata cittadina esotica ha da offrire?

Ad accompagnare il protagonista troviamo non solo Kiryu ma anche due personaggi inediti, Eric Tomizawa e Chitose Fujinomiya, ciascuno dotato di proprie caratteristiche e abilità peculiari in battaglia. Tomizawa, ad esempio, fa ricorso alle sue assurde tecniche da tassista che gli permettono di lanciare scariche elettriche tramite batteria o addirittura uno pneumatico a tutta velocità verso i nemici. Anche Infinite Wealth mette comunque a disposizione delle Classi standard per ognuno dei nostri eroi con la possibilità di apprendere nuovi job nel tempo. Già disponibili nella demo, lavori come il sub o il samurai danno accesso a tecniche dannatamente efficaci in battaglia se utilizzate al momento giusto. Cambiare le Classi in corso d'opera e sperimentare nuove abilità è dunque molto utile per creare un party sempre più bilanciato e capace così di affrontare anche le sfide più ostiche senza troppa fatica. Sebbene le strade siano piene di teppisti attaccabrighe, Aloha Beach ha molto altro da offrire come ad esempio alcuni minigiochi pensati appositamente per questo nuovo capitolo.



A bordo di un tram potremo improvvisarci fotografi di tizi strambi che hanno invaso le strade, oppure diventare rider e consegnare cibo in sfide che richiamano alla mente il mai dimenticato Crazy Taxi, ma di sicuro a non cambiare mai è la tipica esilarante sregolatezza che caratterizza queste attività di contorno, sempre pronte a stupire con le loro esagerazioni. Tutto questo senza dimenticare che Like A Dragon Infinite Wealth offrirà un'attività collaterale in stile Animal Crossing che già da ora promette scintille. Insomma, Aloha Beach promette di rivelarsi uno degli scenari più ampi e corposi mai offerti dalla serie, in linea con le dimensioni già notevoli dell'Isezaki Ijincho visto in Yakuza Like A Dragon e Lost Judgment.



Poco ma sicuro, abbiamo appena grattato la superficie di un progetto molto, molto più grande. Ci auguriamo solo che l'offerta contenutistica possa riempire nel migliore dei modi gli scenari vecchi e nuovi.

Dragon Engine e il peso degli anni

Come per Like A Dragon Gaiden vale anche per Infinite Wealth: sebbene sia ormai un motore grafico ben collaudato, il Dragon Engine in questa forma comincia ad avvertire lo scorrere del tempo , per un colpo d'occhio che non è riuscito a impressionarci come invece accadeva qualche anno fa. La nuova avventura sembra non aver compiuto chissà quali passi in avanti sul fronte visivo. Sia chiaro, la qualità dei modelli poligonali - volti in primis - resta pregevole, così come la generale fluidità dell'azione e i sempre convincenti filmati, ma al contempo le soluzioni tecnologiche di RGG Studio avrebbero bisogno di una svecchiata, magari con l'abbandono della dimensione cross-gen.

Ciò detto, la nuovissima ambientazione hawaiiana di Aloha Beach rappresenta una grossa ventata d'aria fresca per la serie. Le atmosfere sono infatti completamente diverse rispetto a quelle respirate fin qui con la serie, e la location stupisce per la sua splendida caratterizzazione visiva, lontana dalle luci sgargianti di Kamurocho o Sotenbori ma che conquista con il suo stile rilassante ed evocativo. Sarà un vero piacere esplorare la nuova mappa da cima a fondo, dai luoghi chiave fino ai suoi angoli più piccoli.