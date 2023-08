Infinity Strash Dragon Quest: la nuova grande avventura di Dai

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è l'adattamento videoludico di Dai - La grande avventura, il celebre manga e anime ispirato al franchise ruolistico. L'action RPG arriverà su tutte le principali piattaforme di gioco il prossimo 28 settembre e, in attesa di poter mettere le mani sul prodotto finale, abbiamo potuto giocare una versione demo alla Gamescom 2023. Si tratta di un titolo che, pur nella sua semplicità strutturale, potrebbe rivelarsi una piccola gemma per tutti i fan di Dai, intriso com'è di un'abbondante dose di fanservice e di un profondo rispetto nei confronti del materiale d'origine.

La grande avventura si fa videogioco

Infinity Strash riadatta in chiave videoludica i primi 40 episodi dell'anime di Dai, che peraltro ha recentemente ricevuto un apprezzato remake disponibile su Crunchyroll.

E già da questo primo aspetto emerge tutto l'amore che il team di sviluppo ha rivolto nei confronti del franchise: la Modalità Storia è infatti impreziosita, nei segmenti che portano avanti la trama principale, con fotogrammi statici tratti dalla versione animata, con dialoghi magistralmente interpretati dalle voci che compongono il cast originale della versione televisiva. I giocatori possono dunque vestire i panni dei protagonisti che la fanbase ha imparato ad amare sin dalla pubblicazione del manga su Shonen Jump del 1989: il titolo mette a disposizione, oltre al protagonista Dai, anche Maam, Popp e Hyunckel come personaggi giocabili, ciascuno in possesso di abilità differenti che possono integrarsi tra loro nelle missioni che richiedono l'utilizzo di un parti. Se l'eroe principale, ad esempio, è focalizzato negli scontri a corto raggio, le abilità di Popp gli permettono di concatenare potenti attacchi dalla distanza, così come la versatilità di Maam conferisce alla ragazza di combinare la sua potenza di fuoco con utilissimi poteri curativi.



Per quanto concerne l'offerta contenutistica, Infinity Strash propone tre diverse modalità di gioco: lo Story Mode, come già accennato, ricostruisce parte degli eventi della trama originale di Dai - La grande avventura; Temple of Recollection, invece, è una modalità basata sull'esplorazione di dungeon procedurali in cui affrontare orde sempre più impegnative, portando a termine sfide a tempo le cui ricompense garantiscono una serie di bonus temporanei ai membri della squadra.

Si tratta di una serie di incarichi utili ad accrescere il livello dei personaggi per affrontare le fasi più impegnative della storia con maggiore facilità. In totale il Tempio racchiude 105 stanze suddivise in 21 livelli, ciascuno di essi contenenti 5 arene di combattimento. Infine abbiamo la Challenge Mode, che richiede ai giocatori di mettersi costantemente alla prova sfruttando gli upgrade ottenuti nel Tempio per affrontare battaglie ancora più difficili.

Un action RPG con qualche limite

Che si tratti della campagna o delle altre sfide cui mette di fronte, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai rimane profondamente ancorato alla sua anima da action RPG, seppur si sia dimostrato estremamente basilare per quanto concerne le dinamiche di combattimento.

Ciascun personaggio è dotato, oltre che di un attacco di base, di tre azioni speciali corrispondenti ai relativi pulsanti assegnabili, e man mano che si cresce di livello è possibile potenziare l'efficacia dei suddetti colpi o di sbloccarne di nuovi. A completare le capacità belliche di Dai e dei suoi compagni ci sono le Abilità Uniche, che donano ai guerrieri un boost temporaneo, e il Coups de Grace, una potente Ultimate che può essere attivata al costo di un segmento dell'apposita barra posta al di sotto della salute. Nel complesso abbiamo trovato piuttosto piacevole l'intelaiatura ludica di Infinity Strash, seppure il sistema di combattimento si sia rivelato piuttosto basilare e, in parte, limitato. L'assenza di un lock-on sui nemici, ad esempio, rende confusionaria la gestione della visuale e spezza un po' troppo il ritmo dell'azione. I comandi dedicati all'elusione e alla parata, invece, non ci sono sembrati particolarmente reattivi, principalmente a causa di animazioni abbastanza macchinose.

Insomma, il videogioco dedicato alla grande avventura di Dai sembra presentarsi con delle evidenti ingenuità strutturali, che tuttavia non adombrano troppo le qualità di un prodotto che parla a cuore aperto a tutti gli amanti del manga cult di Riku Sanjo, dalle citazioni dirette alle pagine del fumetto e agli episodi più iconici della serie animata fino alla vivace cornice artistica e visiva, che digitalizza le fattezze dei protagonisti senza fargli perdere il tratto stilistico che li rende ancora oggi parte di un mito indimenticabile.