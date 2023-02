Inkulinati: un gioco di strategia dal nome buffissimo e dallo stile unico

Disponibile per Pc Xbox One Switch Xbox Series X

E ancora una volta eravamo a un passo dalla vittoria. Ripensiamo ai nostri errori, ai rischi corsi nello schierare gli arcieri troppo vicini ai fanti nemici e, in più generale, a tutte quelle scommesse strategiche che, a fine partita, si sono rivelate fatalmente errate. Eppure, non possiamo che essere su di giri all'idea che affronteremo di nuovo il livello, quelle pagine digitali così ben studiate, curate e dettagliate ma anche piene di insidie.



Abbiamo provato Inkulinati, il nuovo strategico a turni in 2D del piccolo studio polacco Yaza Games (al suo esordio nella scena videoludica) disponibile in Early Access a partire dal 31 gennaio su Xbox, PC e per tutti gli abbonati al Game Pass. Localizzato in italiano e meravigliosamente indovinato dal punto di vista estetico, il titolo è ispirato alle miniature sui manoscritti medievali (i marginalia) che in esso prendono vita, grazie alla piuma d'oca mossa con leggiadria dalle abili mani dei Maestri Inkulinati, in scontri all'ultimo sangue tutti da vivere.

Una difficile partita a scacchi

In questo strategico a turni siamo chiamati a vestire i panni di un Maestro Inkulinato, dalle fattezze estetiche personalizzabili all'inizio del Viaggio (la principale modalità di gioco). Il nostro obiettivo? Sconfiggere i rivali e diventare così l'amanuense più forte di tutti. Parliamo di un percorso lungo e tortuoso da superare grazie a pazienza, ingegno ed esperienza accumulata sul campo, che passa anche per coriacee boss fight in cui affronteremo persino Dante Alighieri, pronto a tutto pur di intralciare il nostro cammino. Secondo il parere di chi scrive, Inkulinati è più come una vera e propria partita a scacchi profonda e sfaccettata.

Prima di ogni mossa sarà importante studiare il campo di battaglia, scegliere con cura dove disegnare la nostra volpe antropomorfa con scudo e spada, ma soprattutto comprendere in anticipo le intenzioni del nemico. Se attacco prima questo soldato, a quali rischi mi espongo? Se muovo questa pedina lascerò scoperto il mio maestro: riuscirò a uccidere in tempo quel maledetto asino che sta danneggiando il mio esercito da tre turni (qui chiamati capitoli) consecutivi? Tutte domande che ci siamo continuamente posti in lunghe battaglie che possono tranquillamente superare i quindici minuti, con l'ansia che cresce sempre di più all'avvicinarsi del punto di svolta dell'incontro. Ogni azione avrà una conseguenza. Inkulinati è pensato - diabolicamente! - per permettere al giocatore di imparare dai propri errori e dalle decisioni prese con superficialità: molte volte ci è capitato di pensare di avere già la partita in pugno mentre in realtà, con quella mossa che ritenevamo vincente, non abbiamo fatto altro che dare il via libera allo "scacco matto" del nemico. Parliamo insomma di tutte sfumature di un gameplay loop che, una volta interiorizzato, sa creare dipendenza.

Un gameplay non facile da padroneggiare

Le opzioni offensive messe a nostra disposizione sono davvero tante e ci vorrà del tempo per riuscire a padroneggiarle a dovere. Questo apprendimento comincia dal tutorial iniziale, l'Accademia, fondamentale per evitare di tuffarci impreparati in battaglia. Una volta selezionato il maestro, potremo scegliere i suoi talenti e le sue azioni mano di partenza.

I primi sono delle abilità passive che ci consentono di ottenere dei bonus particolarmente utili in game: con "Questione di inchiostro", per dirne una, ci assicuriamo due gocce di inchiostro aggiuntive oltre a quelle automaticamente assegnate all'inizio di ogni turno e necessarie per disegnare i soldati (ciascuno di essi richiederà l'impiego di una data quantità di liquido che varia in base alla sua efficacia in campo). Con "Pasto quotidiano" invece, tutte le bestie alleate recuperano due punti salute al principio di un nuovo capitolo.



Con le azioni mano, al contrario, è possibile muovere ogni personaggio vicino a noi di una o più caselle - ed eventualmente far cadere fuori dal campo di gioco un fante rivale se questo è stato erroneamente spostato a bordo pergamena - oppure colpire con un violento pugno un nemico che si sta pericolosamente avvicinando alla nostra posizione e tanto altro ancora. Ovviamente, progredendo nella partita, avremo a disposizione sempre più abilità da poter sfruttare. In aggiunta possiamo evocare le nostre armate in specifici punti della pergamena.

I soldati addestrati per il corpo a corpo che possono muoversi entro un massimo di cinque caselle vengono affiancati dai conigli arcieri, senza dimenticare gli altri animali che sbloccheremo - in numero davvero cospicuo per un Early Access - trionfando in scontri e boss fight. Tuttavia, accumulare un grande esercito non ci renderà necessariamente i favoriti in campo, per due ragioni principali. La prima è che una bestia molto forte, come una lumaca capace di mangiare in un sol boccone qualsiasi opponente, richiede quindici gocce di inchiostro.

Si tratta di un quantitativo elevato, soprattutto se non abbiamo incrementato - presso specifici santuari - il liquido nero disponibile al principio delle battaglie. Il secondo motivo è da ricercarsi in un fattore di importanza cruciale all'interno dell'esperienza: la Noia. Un maestro Inkulinato è un amanuense creativo, che vuole liberare la sua fantasia e, pertanto, disegnare sempre i soliti animaletti è uno schiaffo in faccia al suo immenso talento. Improvvisamente inizierà a stufarsi di raffigurare lo stesso personaggio. Di conseguenza all'inizio d un nuovo livello servirà sempre più inchiostro per creare un animale sfruttato spesso: l'unica soluzione insomma è quella di metterlo in panchina, a favore di un'altra bestia da inserire nel quintetto da utilizzare in-game. Questa meccanica funziona abbastanza bene ma nei primi due "mondi" c'è il rischio di non avere abbastanza miniature da alternare. Sarà dunque importante cercare di risolvere una partita con un basso numero di evocazioni, così da proseguire con più tranquillità.

Piume d'oca, fattori casuali e tanto altro ancora

Se pensate che le cose da sapere riguardo Inkulinati siano già finite, non è così. Il fattore forse più sorprendente dello strategico polacco è il continuo senso di scoperta generato dall'impasto ludico. All'improvviso le battaglie avranno luogo in scenari caratterizzati da una forte verticalità, il che ci imporrà di rivedere le strategie che eravamo soliti utilizzare in precedenza. Una creatura volante in queste situazioni risulterà molto utile per arrivare più velocemente a colpire il maestro Inkulinato.

Non mancheranno poi fattori casuali, oggetti disposti nell'ambiente in grado di spostare l'ago della bilancia (non sempre a nostro favore) e infine le Fiamme dell'Inferno, che sorgono alle estremità della pergamena e che avanzano una casella alla volta, restringendo sempre di più lo spazio di manovra. È importante parlare anche delle vite a nostra disposizione: ad ogni morte perderemo una delle tre piume d'oca di partenza e, quando queste saranno finite, sarà game over.



Per fortuna sarà possibile acquistarne altre nei negozi che incontreremo sul cammino, a suon di monete d'oro ovviamente. Non bisogna però accumulare solo questa preziosa risorsa. Scegliere se incrementare la salute oppure se acquistare una piuma in più può fare una grande differenza. Se da una parte rinascere è sempre molto utile soprattutto nelle boss fight, poiché se sconfitti possiamo decidere di confrontarci nuovamente con un'armata già indebolita, dall'altra non aumentare mai la salute iniziale ci rende vulnerabili, soprattutto se lottando con le bestie più coriacee che hanno luogo nelle fasi più avanzate della campagna.

A rendere l'esperienza ludica ancora più coinvolgente ci pensa infine il comparto artistico. Dopo Pentiment (se ve la siete persa, la recensione di Pentiment è a un click di distanza) anche l'opera di Yaza Games riesce a colpire davvero l'occhio dell'utente. Dalla cura nei dettagli di ogni evocazione, di ogni oggetto a schermo, alle espressioni credibili di rabbia e di dolore, che raggiungono l'apice quando le bestie infliggono il colpo fatale al nemico, gli addetti ai lavori ci hanno rapito per condurci nei manoscritti di centinaia di anni fa, in un mondo dove tutto prende vita sulle note di una dolce melodia di corte.