Judge Eyes: Yakuza incontra il thriller nel nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi

Sulla lunga ed epica storia del Drago di Dogjima è calato ormai il sipario con l'arrivo di Yakuza 6: The Song of Life. Ma questo non significa che Ryu Ga Gotoku Studio (l'autore dell'epopea di Kazuma Kiryu) abbia deciso di adagiarsi sugli allori: sul palcoscenico giapponese del PlayStation Line-Up Tour che precede l'inizio del Tokyo Game Show, Toshihiro Nagoshi ha infatti rimosso il velo alla sua nuova creatura. Judge Eyes: Shinigami no Yuigon (un titolo ancora provvisorio, altrimenti noto anche come Project Judge) di primo acchito ha dato l'impressione di essere un prodotto ben lontano dagli stilemi della serie Yakuza.

Dai trailer di presentazione trapelati in rete, sembrava che il team avesse deciso di focalizzare le proprie attenzioni nella costruzione di una trama dalle atmosfere più cupe, più violente e drammatiche, con fortissime venature da thriller investigativo. Grazie ad una demo messa a disposizione sul PlayStation Store nipponico, abbiamo potuto constatare in prima persona che simili, preliminari sensazioni sul piano del racconto non erano poi così distanti dalla verità dei fatti. Ciò che però abbiamo scoperto, pad alla mano, è che Judge Eyes - in fin dei conti - non si distanzia di molto dall'impalcatura ludica appartenente alla saga di Kazuma. L'ultima opera di Nagoshi, insomma, "gioca sul sicuro" e su una formula di gameplay ormai ben rodata prova ad imbastire una storia che, in apparenza, pare seriamente intenzionata a lasciare il segno.

L'avvocato del diavolo

Che Ryu Ga Gotoku Studio concentri gran parte del fascino dei propri lavori sulla dimensione narrativa è testimoniato dall'enorme importanza che la trama riveste all'interno della serie dedicata al Drago di Dojima. La cura riposta nello storytelling, già saggiata nelle avventure di Kiryu, torna in Judge Eyes con grande prepotenza. Sin da subito è facile notare una resa delle scene d'intermezzo davvero di altissimo livello, complice soprattutto una versione più rifinita e scintillante del potentissimo Dragon Engine, lo stesso motore che ha dato vita a Yakuza Kiwami 2. Ora i volti dei protagonisti sono animati e modellati con ancora maggior cura, tanto da renderli fedelissimi alle controparti reali. Per ricreare la fisionomia del suo protagonista, il team si è avvalso della performance della star Takuya Kimura, magari poco nota qui da noi ma assai celebre in patria, dove è un membro del gruppo j-pop SWAMP ed annovera nel suo curriculum anche una florida carriera recitativa, avendo partecipato a molte serie televisive ed avendo anche prestato la voce ad Howl nel capolavoro di Miyazaki Il Castello errante di Howl. Ryu Ga Gotoku Studio non è certo nuovo a collaborazioni di un certo spessore (basti pensare alla presenza del grande Takeshi Kitano in The Song of Life), segno di come la storia sia uno degli elementi fondanti delle sue produzioni. E Judge Eyes non fa eccezione: la trama racconta del giovane avvocato in carriera Takayuki Yagami, il quale si trova coinvolto in uno scandalo di grosse proporzioni: il cliente che aveva fatto scagionare, del resto, è stato colto in flagrante dopo aver ucciso la sua fidanzata ed aver appiccato un incendio nel suo appartamento.



L'aver fatto assolvere quello che si sarebbe poi rivelato il colpevole di un omicidio ha fatto colare a picco la fama del rampante avvocato. Reinventatosi detective privato, tre anni dopo il tragico avvenimento, Yagami si trova invischiato in una rete di misteriosi assassinii che sembrano tutti collegati tra di loro: vorremmo potervi dire di più sugli snodi del racconto o sulla qualità della sceneggiatura, ma la barriera linguistica ci impedisce di spingerci più a fondo.

Quel che è chiaro, a prescindere dalle incomprensioni, è che gli sviluppatori hanno mescolato, molto più che in passato, lirismo e violenza con notevole competenza. Benché non manchino quei tocchi di stravaganza umoristica tipici della narrazione del Sol Levante, Judge Eyes possiede toni inequivocabilmente più cupi ed opprimenti rispetto a quelli di Yakuza. Se questo sia un bene, solo la versione finale potrà dircelo: il gioco è atteso in Giappone per il prossimo 13 dicembre, mentre l'edizione occidentale giungerà sui nostri scaffali in un generico 2019, con ogni probabilità localizzata soltanto con i sottotitoli in inglese, esattamente la medesima sorte toccata anche alle disavventure di Kazuma.

I crimini di Kamurocho

Una volta terminati i convenevoli legati allo storytelling, anche per Judge Eyes giunge il momento di mostrare le potenzialità del suo gameplay: ed è proprio quando prendiamo il controllo di Yagami che le somiglianze con Yakuza iniziano a farsi molto più invasive di quello che ci saremmo aspettati.

Anzitutto, cominciamo a muovere i nostri passi nell'ormai celeberrimo distretto fittizio di Kamurocho, che abbiamo imparato a conoscere a menadito nei panni di Kiryu. L'impatto è al contempo diverso e familiare: il Dragon Engine flette i muscoli come non mai, ed il colpo d'occhio generale, decisamente più efficace in confronto alle precedenti opere dello studio, contribuisce a smorzare in parte l'effetto di déjà-vu. Anche in Judge Eyes, in ogni caso, il quartiere pullula di attività e locali da visitare, come ristoranti, fast food e altri negozietti che, nella demo, ci erano sfortunatamente preclusi. L'esplorazione, i movimenti del protagonista ed il design di mappe ed icone faranno senza dubbio sentire a casa tutti coloro che hanno trascorso centinaia di ore in compagnia del Drago di Dojima. Ed il feeling non è destinato a mutare quando si dà il via agli scontri corpo a corpo. Oltre che un abilissimo avvocato, Yagami è anche un esperto di arti marziali: le scazzottate incarnano chiaramente una versione evoluta degli scontri di Yakuza, in cui è possibile pestare gli avversari sia a mani nude, sia tramite oggetti di scena opportunamente afferrati. Il protagonista potrà anche cimentarsi in prese alquanto spettacolari ed in mosse finali che ricalcano le dinamiche delle Heat Action di Kazuma: una volta riempito l'apposito indicatore, ci viene data la facoltà di mettere a segno coreografiche EX-Action, che variano in base ai differenti stili in dotazione. Con una pressione sulle croci direzionali, difatti, il nostro avvocato muterà le proprie tecniche di combattimento, alternando i moveset a seconda alle situazioni da affrontare. La versione di prova ci ha permesso di testare solamente due stili, uno utile specialmente nei duelli di gruppo, con Yagami pronto a prodigarsi in agilissimi calci che coprono un raggio d'azione abbastanza esteso, ed un altro efficace nelle baruffe uno contro uno, in cui il protagonista accumula la sua forza principalmente nelle mani.



Inoltre, sempre legato alla pressione del D-pad è l'utilizzo di consumabili con cui ripristinare la salute: una saggia scelta che elimina la necessità di mettere in pausa il gioco e interrompere così lo svolgimento dell'incontro. Poggiando su basi già parecchio solide, il combat system di Judge Eyes è funzionale e divertente: tuttavia, in attesa di scoprire se eventuali altre tecniche aggiunte nella versione definitiva modifichino sufficientemente l'approccio alle battaglie, nel complesso il gameplay di questo thriller ci è sembrato fin troppo derivativo.

E con l'uscita di Fist of the North Star: Lost Paradise, che rientra di diritto nelle produzioni "Yakuza-style" quella imbastita da Judge Eyes è una formula di gioco che meriterebbe forse una svecchiata un po' più decisa. A variare leggermente l'avanzamento ci pensano poi alcuni frangenti pensati per sfruttare le capacità da detective di Yagami: siamo stati coinvolti quindi in una debolissima fase di pedinamento, che ci ha chiesto di seguire dalla distanza il nostro bersaglio, stando ben attenti a non farlo allertare ed a nasconderci all'occorrenza dietro mura o cassetti dell'immondizia.

Accanto queste sequenze un po' approssimative e semplicistiche trova spazio una fase di "indagine", in cui il protagonista deve analizzare alcuni dettagli degli NPC o dello scenario al fine di trovare la giusta corrispondenza con gli indizi in suo possesso, in modo tale da individuare i colpevoli. Non sappiamo quanto margine d'errore sarà concesso nel gioco finale, ma nella demo queste procedure investigative erano fin troppo guidate, e richiedevano banalmente di passare in rassegna tutte le opzioni possibili fino all'ottenimento del risultato corretto.

Dopo aver pedinato il sospettato ed averlo beccato con le mani nel sacco, pronto a compiere il suo misfatto, il criminale se l'è data a gambe. È partita così una breve sessione di inseguimento che ci ha riportato alla mente alcuni minigiochi di corsa presenti in Yakuza 3: in Judge Eyes, ovviamente, tutto risulta più dinamico, fluido e preciso, con una sfilza di QTE da premere al momento giusto per evitare gli ostacoli e schivare qualche oggetto lanciato dal malavitoso in fuga. È chiaro che nella build di prova tutte queste meccaniche siano accennate sommariamente, e la speranza è che il titolo, con l'avanzare della storia, evolva e renda più profondi quegli aspetti che, per adesso, ci sono parsi un po' superficiali.