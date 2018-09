Jump Force: Gli eroi dei manga si danno battaglia al Tokyo Game Show

In concomitanza con il cinquantesimo anniversario dalla prima pubblicazione di Shonen Jump in Giappone, il mercato nipponico è stato invaso di produzioni dedicate agli otaku, allo scopo di celebrare la lunga e duratura serie di capolavori stampati sulla rivista. Tra queste vale la pena citare almeno il Famicom in edizione limitata, nel quale decine di giochi tratti dalle serie più celebri dell'animazione del Sol Levante sono finalmente giocabili dalle nuove generazioni a quasi trent'anni dal loro esordio. Bandai Namco, publisher sempre molto attento ai titoli legati al mondo cartaceo, non si lascia sfuggire l'occasione per portare sugli schermi delle console casalinghe Jump Force, un nuovo picchiaduro che, sulle orme di J-Stars Victory VS, punta a diventare un compendio virtuale di tutti i protagonisti ed antagonisti dei manga più celebri di ogni tempo.

Il roster di personaggi presenti, nonché giocabili al padiglione Bandai Namco di questo Tokyo Game Show 2018, non va oltre i titoli della Golden Age di Shonen Jump degli anni novanta. Tra i lottatori troviamo Son Goku, Freezer, Gon Freecss di HunterXHunter, Monkey D. Rufy, Ronoroa Zoro, Ichigo Kurosaki di Bleach e Naruto Uzumaki. Questi sono ovviamente solo alcuni degli eroi selezionabili durante la prova mostrata all'evento giapponese: sappiamo che nella versione finale militeranno anche molti altri volti iconici e nuove leve, tra cui quattro personaggi completamente inediti disegnati dal maestro Akira Toriyama (ossia il J-force director Glover, il robot Navigator, ed i villain Selena e Kane), sebbene non sia stato ancora annunciato un numero concreto e definitivo.

La guerra dei mondi

La premessa su cui Jump Force basa la propria idea di partenza è che i due mondi - quello dei manga e quello reale - collidano tra di loro, fondendosi in una non sempre decifrabile accozzaglia di ambientazioni e stage. Ci troveremo così tra le strade di Tokyo ad ammirare le imbarcazioni di One Piece deragliate tra i palazzi luminosi della metropoli, o a scorgere i resti della Statua della Libertà sul pianeta Namecc. Il contesto, non del tutto necessario a favorire la sospensione d'incredulità nel giocatore, rischia di essere percepito negativamente da molti fan, abituati ad un'estetica ben diversa, ma è da premiare per la sua caparbietà. Si tratta di un'intuizione interessante o di semplice carenza di stile? Sicuramente il motore di gioco utilizzato per il titolo Bandai Namco, l'Unreal Engine, avrebbe permesso senza molti problemi, grazie alla sua versatilità, una scelta stilistica più affine al tema trattato.

La rappresentazione artistica della produzione coinvolge inevitabilmente anche i personaggi, ed impatta sul character design. Gli eroi vengono rimodellati con un tocco di verosimiglianza che influenza in modo pesante, se non addirittura forzato, le loro caratteristiche somatiche distintive. Il realismo di fondo ricercato da Jump Force diventa un miscuglio di tonalità scure che appiattisce spesso la festa di colori solitamente appartenenti alle opere originali. L'effetto realistico, in sostanza, non si coniuga nel modo sperato ai membri del roster: la crasi tra le forme originali a matita e la resa visiva del gioco finisce con il dare all'insieme una patina gommosa, finta e poco credibile.

Al di là del discutibile impatto grafico, Jump Force è però prima di tutto un picchiaduro. Anche per quanto concerne il puro gameplay, il titolo subisce fortemente gli effetti negativi di alcune scelte stilistiche che tendono a voler strizzare l'occhio ai virtuosismi registici e alla spettacolarità dell'azione tipica delle serie animate. La griglia di comandi è molto semplice, con alcune combo realizzabili in concatenazione solo alla pressione di un paio di tasti, lasciando la sensazione di trovarsi dietro l'angolo il fantasma del button smashing. Raggiunta una certa quantità di energia accumulabile tramite la combinazione di attacchi, alla pressione simultanea dei dorsali e di uno dei quattro input frontali, è possibile scagliare contro il nemico una tecnica speciale, ben diversa per ogni lottatore, che riproduce fedelmente le mosse già ammirate all'interno degli anime. A questo si aggiunge una modalità chiamata "Awakening" (Risveglio) ottenibile con la spesa di metà della barra di energia.

Durante questa fase i colpi saranno più potenti e sarà possibile esibirsi in una mossa speciale visivamente appagante e curata in ogni dettaglio. Essere colpiti anche solo una volta riporterà i valori alla normalità e verranno quindi annullati immediatamente gli effetti del Risveglio. Il combattimento prevede la scelta di tre personaggi per parte, scambiabili durante la lotta in ogni momento, ma per ottenere la vittoria del round è sufficiente mettere K.O. uno solo dei membri della squadra avversaria, imponendo al giocatore di sfruttare i cambi in modo molto meno dinamico di quanto ci si possa aspettare. Come si evince da quanto appena riportato, il gameplay di Jump Force è quello di un picchiaduro in stile "tag" davvero ridotto all'osso, fin troppo semplificato e persino scarsamente intuitivo. D'altronde, le esigenze di spettacolarizzazione hanno imposto al team l'utilizzo di una telecamera talmente dinamica da risultare confusionaria, capace di inficiare la fruizione del gioco, prediligendo il virtuosismo scenico alla leggibilità dell'incontro. L'inquadratura, difatti, singhiozza e barcolla in un eccessivo uso di zoom in e zoom out, sia al cambio di personaggio, sia durante la semplice schivata. Così facendo, pur nella sua schietta semplicità, l'opera di Bandai Namco risulta molto meno gradevole da approcciare di quello che il concept alla base lasci presupporre.