Jurassic World Evolution 2: un nuovo giro nel parco dei dinosauri

Jurassic World Evolution 2 è un gioco che si costruisce dalle basi gettate dal suo predecessore. Rimane un gestionale saldamente ancorato a una formula accessibile anche per chi non ha dimestichezza con il genere o ha voglia di qualcosa di più semplice, allo stesso tempo garantisce delle opzioni di personalizzazione che possono interessare chi dimestichezza ce l'ha così come l'interesse ad approfondire. Il punto di vista è sempre quello di un manager astratto che ha lo scopo di supervisionare la costruzione di un parco a tema a base di dinosauri. Può scegliere quali attrazioni mettere a disposizione di un pubblico con diverse esigenze e, nel farlo, deve tenere d'occhio i flussi di denaro e i rapporti della sicurezza.



Frontier Development ha messo a disposizione della stampa una versione non ancora definitiva del gioco attraverso Parsec (un software che permette di giocare in streaming su un'altra macchina). Il test prevedeva due ore di gameplay, la prima alle prese con la modalità campagna, con obiettivi più stringenti e utili se si vogliono imparare le basi, e la seconda nella modalità sfida, nella quale il giocatore è libero di agire come meglio crede nel tentativo di costruire un parco attraente e profittevole. La versione finale conterrà quattro modalità in tutto, tra cui una denominata Chaos Theory, che permetterà di rivivere i momenti chiave dei film, ma con qualche variazione.

La campagna

La modalità storia di Jurassic World Evolution 2 si ambienta nello stato americano di Washington, dove è stato sgominato un circolo di bracconieri che tuttavia ha lasciato segni visibili sulla fauna e sul territorio. Il primo obiettivo è di raggiungere un recinto abbandonato e sedare due Carnotaurus feroci che hanno fatto a pezzi le recinzioni costruite dai bracconieri.

Allo stesso modo del predecessore, l'operazione può essere gestita sia ad alto livello, quindi impartendo i comandi all'elicottero dei ranger, oppure controllando direttamente il mezzo. Questo vale anche per le esplorazioni con la jeep, utilizzate nei primi momenti di gioco per rintracciare i segni di una nuova specie da introdurre in cattività. Va fatto un appunto: non solo questi momenti sono assolutamente superflui e poco pratici, ma entrano in conflitto con la natura stessa del gioco: quella da simulatore di uno zoo con i dinosauri nel quale le attività dei ranger sono solo una parte minuscola e marginale del tutto. Sovraesporle in questo modo tradisce la voglia di creare delle sequenze d'azione più in linea con lo spirito dei film senza che ce ne sia davvero il bisogno. La campagna, d'altronde, mette subito sotto gli occhi gli obiettivi reali: creare un ambiente confortevole per i dinosauri perché siano più docili e piacevoli da osservare per le folle in visita al parco. Per far sì che lo zoo funzioni servono insomma accortezze e infrastrutture di vario tipo.



Una delle prime cose a cui pensare sono i recinti, che vanno elettrificati attraverso un generatore. Poi serve un centro di accoglienza per i visitatori, delle basi per i ranger con pista d'atterraggio per l'elicottero, degli spazi dove poter osservare in sicurezza i dinosauri.

Tutte queste strutture vengono introdotte gradualmente dopo che ne è stata spiegata la funzione, perciò la prima missione della campagna è stata utile soprattutto per imparare le basi e piccoli dettagli utilissimi (per esempio che ogni edificio deve essere connesso a una strada). Nonostante ciò non tutto viene comunicato nel migliore dei modi e in alcuni casi è necessario fare delle prove a vuoto prima di riuscire a capire come completare un obiettivo.

Creazione libera

Quasi certamente non sarà la campagna a rappresentare il meglio che Jurassic World Evolution 2 ha da offrire. L'esperienza racconta che giochi di questo tipo funzionano meglio nelle modalità dove la progressione non è scandita da obiettivi stringenti, perché poco compatibili con i metodi della narrativa tradizionale. La modalità Challenge, quella testata nella seconda ora di gioco, risponde proprio alle esigenze di chi vuole avere meno paletti possibili ed è stata utile per dare un'occhiata davvero fugace alle novità più importanti rispetto al capitolo precedente: l'introduzione di specie volanti e acquatiche.

Prima di poter liberare uno Pteranodon in una voliera bisogna però seguire un iter ben preciso che coinvolge esploratori e scienziati: vanno sbloccate le specie attraverso un menù di ricerca (questi obiettivi hanno dei requisiti alle volte arbitrari: per esempio raggiungere almeno due stelle di gradimento dai visitatori del parco), va inviata una spedizione nella parte del pianeta in cui si trovano i fossili del dinosauro scelto e va estratto il DNA dal materiale recuperato. Quando ci sono abbastanza informazioni nel genoma della specie selezionata, è possibile sintetizzarla in laboratorio e infine liberarla in uno dei recinti predisposti.



Questo è il primo passo, a cui devono seguire una serie di operazioni volte a tutelare il benessere del dinosauro. Qual è il suo habitat naturale? Di cosa si ciba? È un tipo solitario o ama la compagnia? Nella scheda di ognuna specie sono riportati tutti questi dettagli insieme alle condizioni di salute e di contentezza del dinosauro (potrebbe essere necessario inviare una pattuglia di ranger di tanto in tanto per monitorare lo stato dei vari individui). Per far sì che tutto funzioni correttamente si può utilizzare un comodo strumento di terraformazione che in un istante permette di creare una foresta, un lago, un ambiente sabbioso.



Non è detto che si voglia sempre assecondare i bisogni dei dinosauri, poiché vedere l'IA reagire alle situazioni di stress è frutto di momenti interessanti. I dinosauri possono litigare tra loro (questo anche in base a caratteristiche congenite, quale ad esempio la forte territorialità di un individuo rispetto a un altro) o possono tentare di sfondare le recinzioni e attaccare i visitatori.

Se lo si vuole è possibile inscenare anche dei combattimenti mettendo nella stessa gabbia degli erbivori e dei carnivori. Questo tipo di sperimentazioni, parallelamente a quelle più in linea con lo spirito del gioco, rappresentano l'aspetto più interessante di Jurassic World Evolution 2, che in tutto il resto è semplicemente un altro gestionale. Dopotutto, quale può essere il punto di forza di un gioco basato su un immaginario del genere se non proprio i dinosauri e il loro modo di reagire con l'ambiente circostante.



In chiusura, vale la pena menzionare per i più appassionati di paleontologia che le rappresentazioni dei dinosauri nel gioco rispecchiano più l'estetica dei film che quella aggiornata ricostruita negli ultimi tempi dagli scienziati. Bisogna metterla in questo modo: Jurassic World Evolution 2 non è un gioco sui dinosauri, è un gioco sui dinosauri di Jurassic Park.