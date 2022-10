Kena Bridge of Spirits a portata di Steam Deck: come gira?

Dopo un meritatissimo successo, il titolo d'esordio dei ragazzi di Ember Lab torna a meravigliarci con la sua magia in una riedizione attesa da molti: nonostante la sua presenza su PC già dal lancio, la Anniversary Edition abbraccia anche Steam oltre che Epic Games. Rispetto alla nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits, le novità sono tante e approderanno gratuitamente anche sui lidi di ha già avuto modo di sperimentare le atmosfere incantate della produzione, ma la grande aggiunta è probabilmente la piena compatibilità con Steam Deck, che ha riscritto le regole del gaming in mobilità. Ecco quindi la nostra prova di Kena: Bridge of Spirits sull'handheld di Valve.

Un anniversario esplosivo!

L'eterna battaglia tra bene e male pervade anche le console portatili Steam Deck. La spunta in libreria è verde e il gioco è elencato nella categoria "Perfetto per Deck". Non dovremo preoccuparci, per questo, di eventuali mappature o interazioni impossibili con alcuni elementi di gioco.

Kena è verificato e quindi potremo cimentarci senza problemi nella gestione degli adorabili Rot in questa piacevole riedizione. Per prima cosa, diamo uno sguardo alle novità confezionate dal team californiano per l'occasione. Per chi tornerà a giocarci sulla sua console o PC sarà disponibile la modalità New Game Plus, pensata per ricominciare conservando punti, miglioramenti, abilità e Rot già acquisiti, per affrontare un'avventura disseminata di temibili nemici e sfide inedite. Non mancano poi dei potenziamenti addizionali, tra cui le bombe Multipla e Splatter, ma anche i Ciondoli che consentiranno di ottenere vantaggi passivi. Sarà possibile trovare nuovi cappelli per gli adorabili Rot e sbloccare costumi mai visti, che potranno poi essere equipaggiati come qualunque altro. Per garantire una maggiore soddisfazione nell'indossarli, saranno inseriti tra i premi della nuova modalità Sfide dello Spirito Guida, da sbloccare in gioco e poi accessibile in qualunque momento per ottenere abilità e ricchi premi, mettendosi alla prova con boss aggiuntivi (o già apparsi) di difficoltà variabile, corse e ondate di nemici.

Come già accennato, le novità saranno disponibili per tutti. L'aggiornamento è gratuito e disponibile sia per i possessori della versione standard che per chi ha scelto l'edizione Deluxe su PlayStation ed Epic Games. Il prezzo per chi intende acquistarlo su Steam, invece, è rispettivamente di 39,99 euro e 49,98.

Come gira su Steam Deck?

Al netto delle tante aggiunte, che consentono di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco e di espandere la longevità del titolo, passiamo alle vere differenze rispetto alla versione classica.

Impugnata la nostra Steam Deck, dovremo fare i conti con un download di circa 24 GB. Il gioco carica in maniera molto rapida sia da memoria interna che da microSD, a patto che si utilizzi una scheda in grado di soddisfare i requisiti della console. Il grado di ottimizzazione è elevato ma probabilmente non dei migliori. Per dirne una, coi settaggi al massimo Kena gira a una media di 18 fps, e quindi in modo del tutto non idoneo. In compenso, inizia a risultare giocabile già con i settaggi impostati su Alto, dove in generale è possibile tirare fuori circa 27 fotogrammi al secondo di media al massimo delle possibilità della macchina. Ne conseguirà un'autonomia molto limitata per via di una forte pressione sull'utilizzo delle risorse dell'APU Van Gogh. I preset più lavorabili sono Medio e Basso, come del resto accade alla stragrande maggioranza dei titoli in libreria, rispettivamente con una media di 32 e 46 fps, il tutto a risoluzione nativa, sia dalle impostazioni di gioco che da quelle di sistema.

Settando la risoluzione dinamica su 60 dal motore di gioco, cambiano molte cose tra cui la possibilità di arrivare a 60 fps granitici con il preset Basso e 30 con Alto. Ultra resta solo parzialmente giocabile, con circa 25 fps, ma i cali di risoluzione sono troppo invadenti per rendere gradevole il gameplay. Il miglior compromesso tra grafica e autonomia resta il preset Medio, con risoluzione dinamica attiva e blocco a 30 fotogrammi al secondo. Tuttavia, anche nella migliore di queste situazioni non si riescono a superare 90 minuti di autonomia.



Per massimizzare il minutaggio di gioco e superare le due ore, è quasi d'obbligo abbassare al minimo la grafica e impostare la risoluzione dinamica a 30. Se si vogliono raggiungere le tre ore, a questa configurazione è sufficiente aggiungere un blocco alla frequenza della scheda grafica a 800 MHz, una scelta questa che limita i consumi pur garantendo le medesime prestazioni.

In questo scenario è difficile paragonare l'esperienza desktop a quella descritta poc'anzi. Il gioco risulta molto godibile, ma abbiamo provato gradi di ottimizzazione migliori, si pensi anche alla nostra prova di Marvel's Spider-Man su Steam Deck, con tutte le differenze del caso in termini di risorse economiche e tecnologiche dei relativi team di sviluppo. In generale, ci siamo divertiti molto a scorrazzare di nuovo tra le meraviglie della Foresta e i pericoli della Corruzione, ma crediamo che il pacchetto messo a punto dai ragazzi di Ember Lab riuscirà a fare felici anche gli appassionati di vecchia data, che avranno una ghiottissima occasione per rispolverare i file di salvataggio!