Kerbal Space Program 2: razzi spaziali pronti al decollo

Avete mai pensato di diventare ingegneri aerospaziali? Di progettare razzi, aerei e jet supersonici, o programmare lanci e atterraggi, allunaggi, e tanti altri "-aggi" su pianeti ancora da scoprire? Magari con l'intento di colonizzarli e fondare avamposti da condividere con amici altrettanto appassionati di idrazina e alettoni.



Kerbal Space Program 2 vi permetterà di fare tutto questo e altro. Questo sequel raduna tutti gli amanti di motori a idrogeno e rampe di lancio, consentendo loro di liberare la fantasia per costruire mezzi di ogni genere, così da fiondarli in orbita e anche oltre. Tuttavia, siamo certi che anche qualche curioso di passaggio avrà voglia di realizzare un aereo con sette ali radiali e un gigantesco motore da Shuttle in coda, solo per divertirsi e scoprire se volerà. Spoiler: non lo farà.

Per tutorial ad Astra!

Un pizzico di storia è necessario per comprendere la caratura del progetto Kerbal Space Program (qui la recensione di Kerbal Space Program). Il videogioco è stato pubblicato nel 2015 come simulatore delle fasi di costruzione e lancio di razzi spaziali. La sua ricetta si è rivelata vincente, perché combinava estrema fedeltà alla realtà con la totale libertà di sperimentare e sbagliare.

Credeteci, di errori se ne facevano molti prima di trovare la combinazione di parti perfetta. Per mantenere in orbita il razzo - che spesso era un trabiccolo - non si eseguivano calcoli direttamente, ma con la guida della user interface si applicavano formule tramite comandi semplificati e senza accorgersene.



L'efficacia di Kerbal Space Program era tale, che i due più grandi enti di studio ed esplorazione dello spazio, ESA e NASA, hanno consentito agli sviluppatori di usare i loro loghi ufficiali nel gioco. L'intento educativo alle spalle del puro divertimento sregolato della sezione "hangar" era evidente, anche se la materia in questione veniva trattata con leggerezza, così da attrarre il più vasto pubblico possibile.

Ecco: Kerbal Space Program 2 riprende da dove il predecessore si era interrotto, forte di tutta l'esperienza, il supporto del pubblico più o meno "ingegneristico" e tante, tante mod. Precisiamo che consentire ai fan del titolo di aggiungere con semplicità mod e affini rientra nei piani a lungo termine del secondo capitolo: tale è l'importanza attribuita dagli sviluppatori di Intercept Games e Private Division ai fan che li hanno supportati; un bacino d'utenza in cui figurano veri professionisti del settore, che non vedono l'ora di dare il loro contributo. Al momento però il gioco è in Early Access e ci resterà per un periodo lungo, durante il quale verranno stretti molti bulloni e assunti ancor più astronauti pronti a tutto. Mancano molte delle varianti ludiche che lo renderanno differente dalla prima iterazione, anche se è evidente fin da subito l'ottimizzazione rispetto al passato. Fortunatamente un rinnovato e accattivante insieme di tutorial aiuterà chi non ha dimestichezza con il "sistema Kerbolare" di veri motori, serbatoi, giunzioni, scudi termici, ali, stabilizzatori e via dicendo, tutti finemente riprodotti in digitale. La ricerca di realismo non riguarda solo la vista, ma anche l'udito.



I suoni riprodotti dal roborare dei reattori sono incredibili, come tutto il pacchetto di effettistica audio. L'impatto iniziale con la mole di informazioni da memorizzare resta stordente, anche se agendo sulle opzioni prima di creare un nuovo salvataggio si possono semplificare alcuni aspetti della simulazione. Seguendo i tutorial, magari ripetendoli più volte, non c'è scusa che tenga: quel razzo arriverà sulla Luna, garantito.



Dal menù apposito, quindi, vi consigliamo fin da subito di visualizzare tutti i filmati, animati con chiarezza e simpatia. I protagonisti sono, ovviamente, i Kerbal: le piccole creaturine verdi che mettiamo in pericolo a ogni test di un nuovo modello appena ideato. La loro tenera spensieratezza ricorda quella dei gialli Minion ed è indispensabile per fare da contraltare alla complessità del gameplay.



Per il loro bene, avanzerete nelle sezioni di apprendimento pratico e metterete le mani al lavoro; prima nell'hangar di progettazione e costruzione, poi sul "volante" dello shuttle da voi assemblato. Onestamente non vediamo l'ora di testare le funzionalità descritte nella roadmap condivisa da Private Division sul sito ufficiale di Kerbal Space Program 2. Su di essa figurano per ora cinque step dai contenuti auto esplicativi: scienza, colonie, voli interstellari, esplorazione e multigiocatore.

Ciascuno includerà nuove modalità e pezzi per realizzare non solo mezzi di trasporto verso lo spazio profondo, presso la "seconda stella a destra" dopo il Sistema Solare; ma anche veicoli di aria, mare e terra più convenzionali, nonché edifici e strutture di conquista. Inoltre vorremmo sapere quale tipo di comparto gestionale garantirà il sostentamento delle colonie sui pianeti scoperti e come subentrerà il multiplayer cooperativo.

Sulla rampa di lancio

Ad oggi, il primo assaggio con il rinnovamento di Kerbal Space Program 2 ci ha soddisfatto, nonostante abbia un sapore invariato nella sostanza. Tanto per cominciare, anche se l'impianto tecnico è ancora molto semplice, gli anni passati dal 2015 sono resi evidenti dagli sfondi, dai modelli tridimensionali e dalle texture più pulite e dettagliate. Le interfacce utente sono state ridisegnate, ma rimangono dense di elementi, sia nel menù di creazione che, soprattutto, quando dobbiamo uscire dall'atmosfera o condurre un tradizionale aereo sulla superficie terrestre.

Le due esperienze di pilotaggio non potrebbero essere più diverse, sempre nell'ottica di proporre la massima verosimiglianza. Le forze aerodinamiche, l'impatto della gravità e l'attrito dell'atmosfera influenzano ovviamente la guidabilità delle creazioni, ma anche il loro consumo di carburante e la loro resistenza alla rottura. Di nuovo, se siete reduci dal Kerbal Space Program originale non avrete problemi a destreggiarvi tra rollio, beccheggio, imbardata, distacco delle sezioni in fase di salita e forze di accelerazione. Tra l'altro, gli aggiustamenti alla traiettoria sono più immediati, il controllo delle virate è più preciso e in generale tutto il sistema di guida è più fluido.



Più leggibili che mai, diverse nuove o rinnovate bussole, livelli di pienezza dei serbatoi e giroscopi comunicano in tempo reale i dati di volo. Forse è stata solo un'impressione, ma ci è parso che le conseguenze delle nostre azioni (giuste o sbagliate non importa) siano state lievemente mitigate sul breve periodo.

In sostanza, sbagliare di qualche grado l'inclinazione dello shuttle in partenza non lo farà per forza esplodere immediatamente come accadrebbe nella vita reale, o nel Kerbal del 2015. Lo stesso vale per le manovre di stabilizzazione dell'orbita intorno alla terra, o per l'atterraggio in una zona designata. Comunque, le minime agevolazioni che abbiamo riscontrato non cambiano la sostanza di un simulatore difficile, inflessibile con chi non gioca con attenzione. In onore dei nuovi cadetti dello spazio si è solo tolta un po' di ruggine e sciolta la rigidezza estrema di Kerbal Space Program, in favore del divertimento e della "qualità della vita". La stessa gradevole scorrevolezza contraddistingue anche i movimenti di panning in 3D dentro all'hangar, vero cuore pulsante della produzione. Combinare le parti a disposizione è solo apparentemente facile: ci sono diverse regole da rispettare a seconda del risultato che volete ottenere. I tutorial le illustrano con chiarezza. L'ordine delle sezioni staccabili di un razzo non è negoziabile, ad esempio, come non lo è la capienza di un serbatoio in relazione al peso trasportato e al tipo di turbina che alimenta.



C'è un minimo grado di adattabilità, nel nome del divertimento videoludico: non dovete davvero essere ingegneri per predisporre un razzo funzionante. Prima o poi saprete dove mettere le mani, che sia in seguito all'esperienza maturata con infiniti progetti andati in fumo - letteralmente - o perché avete una laurea appesa nello studio.

Certo, molti tool pratici strizzano l'occhio a chi ha passato qualche notte insonne su Autocad, un programma di elaborazione grafica avanzato. Come lo snap ad oggetto, la visualizzazione wireframe, il posizionamento automatico di elementi in simmetria su due o più assi predefiniti. Sfruttarli significa semplificarsi la vita e disegnare veicoli di qualità superiore.