Killers Klowns From Outer Space: commedia e orrore, un mix perfetto?

Nel corso della GamesCom 2023 siamo riusciti a provare, seppur per meno di venti minuti, il folle Killer Klowns From Outer Space: The Game, un multiplayer asimmetrico a firma Teravision Games e Illfonic (a proposito, qui la recensione di Ghostbusters Spirits Unleashed) basato sulla omonima e ben nota pellicola di fine anni '80.



Non abbiamo potuto impersonare i cittadini di Crescent Cove, ma in compenso abbiamo vestito i panni di Shorty, uno degli invasori alieni con le abilità più peculiari tra quelli presenti nel roster. Si tratta ancora di un'esperienza da rifinire, questo è evidente, ma mentiremmo se vi dicessimo di non esserci divertiti durante la nostra caccia agli abitanti del luogo.

La mappa, la fedeltà al materiale di partenza e gli umani

In primis, abbiamo giocato i match nel parco divertimenti, una mappa con varie strutture che gli umani possono sfruttare per nascondersi alla vista degli assalitori. Bisogna stare attenti però: le costruzioni in legno sono anche i primi posti che i Klown vanno a esaminare e si alternano a delle aree più aperte, in cui è assai più arduo tentare di sfuggire ai folli extraterrestri.

Dalla ruota panoramica al capannone variopinto, il livello convince per illuminazione e varietà di scenari: speriamo insomma che anche gli altri stage - con gli sviluppatori che hanno promesso un supporto post lancio adeguato in questo senso - possano riuscire a intrigarci. Sia chiaro, il titolo non mira a offrire un comparto grafico sopra la media, ma in compenso i suoi protagonisti alieni sono stati finemente modellati e non hanno nulla da invidiare ai loro cugini del grande schermo. Dalla resa del trucco e delle rughe facciali, fino al vestiario - tanto buffo quanto inquietante - e agli armamenti, gli sviluppatori hanno fatto un egregio lavoro nel caratterizzare i pagliacci.



Non vogliamo sbilanciarci più di tanto per quanto concerne gli abitanti di Crescent Cove (proprio perché non li abbiamo utilizzati), ma dobbiamo dire che ci hanno lasciato qualche dubbio di troppo in merito alle animazioni. Le loro movenze infatti non beneficiano della "goffaggine" tipica dei Klown e ci sono parse ben più legnose. In compenso però sappiamo che i 7 umani - che in partita dovranno sopravvivere all'offensiva di 3 alieni - potranno raccogliere armi nello scenario (si pensi alle mazze) o anche sfoderare coltelli per tentare di infilzare il naso dei nemici e sconfiggerli.

Divisi in cinque classi, incluse punk e poliziotto, i malcapitati cittadini non saranno equiparabili alle loro controparti viste in altri multiplayer asimmetrici. Questo perché ai giocatori abbattuti non viene data soltanto la possibilità di osservare i loro alleati ancora in campo. Possono infatti completare dei minigiochi per ottenere delle carte, che servono sia per offrire supporto ai compagni in partita, sia per guadagnarsi la chance di resuscitare.

Commedia e orrore si uniscono: i Klown

Neanche a dirlo, gli invasori della Terra dovranno lavorare assieme per ultimare la "Klownpocalypse" e impedire alle loro prede di abbandonare l'area sane e salve. Grazie ai loro talenti mortiferi e sovrannaturali, i Klown sembrano un vero spasso da usare, e lo diciamo perché ci siamo lanciati a caccia nelle vesti di Shorty, capace di sferrare dei letali super-pugni per infliggere ingenti danni al cittadino di turno.

Dotato di un triciclo per accorciare rapidamente le distanze dalle vittime, il nostro pagliaccio può adottare anche un approccio più stealth, per la (poca) gioia degli umani. Riesce infatti a trasformarsi in un cartone della pizza munito di scarpe, così da potersi muovere di soppiatto per arrivare nelle vicinanze dei fuggitivi senza essere notato. In generale, basta aprire la mappa e segnalare il punto d'atterraggio per permettere al nostro alieno di compiere un balzo poderoso e traferirsi nell'area d'elezione. In aggiunta, tanto per rendere ancor più appagante l'utilizzo dei Klown, sappiate che gli addetti ai lavori hanno confezionato delle vere e proprie Fatality (qui la nostra prova di Mortal Kombat 1), eseguibili quando la vittima entra in una sorta di stato di stordimento. Giungiamo infine a un altro tratto distintivo dell'esperienza: grazie alla loro speciale pistola, gli alieni possono racchiudere i bersagli in dei bozzoli di zucchero filato, in modo da dare inizio a un processo tanto macabro quanto utile. Se posti in un apposito macchinario infatti questi ammassi di materia rosa trasformeranno l'individuo al loro interno in un servitore dei Klown, che farà di tutto per braccare quelli che sino a poco prima erano i suoi compagni.



Dai grossi martelli colorati fino ad armi da fuoco ben poco convenzionali, ancora molto abbiamo da scoprire sull'arsenale e i talenti mortiferi dei cattivi, e lo stesso chiaramente vale per i cittadini di Crescent Cove. In attesa di poterci confrontare nuovamente col titolo di Teravision Games e Illfonic - previsto per il 2024 - possiamo dirvi che i numeri per portare una ventata d'aria fresca nel campo dei multiplayer asimmetrici sembrano non mancargli. Per questo motivo, che si tratti o meno di appassionati della pellicola degli anni '80, gli estimatori del genere di riferimento dovrebbero tenerlo d'occhio.