King Arthur Knight's Tale: un gioco di ruolo strategico dalle tinte oscure

King Arthur: Knight's Tale racconta una versione "ribaltata" dell'epica arturiana. Ve ne abbiamo già parlato in passato (recuperate, se vi va, la nostra anteprima di King Arthur: Knight's Tale), ma facciamo comunque un sunto per chiarire meglio. Nel gioco del team ungherese NeocoreGames (Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, The Incredible Adventures of Van Helsing) il protagonista è Sir Mordred, incaricato dalla Dama del Lago di sconfiggere Re Artù, o meglio, una versione putrefatta e corrotta di Re Artù.



Mordred, Artù, i cavalieri della tavola rotonda e tutti i principali protagonisti del ciclo arturiano sono morti e risorti in una versione deviata della leggendaria Avalon. Camelot è in rovina e i boschi sono infestati da zombie e da cultisti. Siamo davanti, insomma, non solo a un ribaltamento del racconto, ma anche a una revisione in chiave horror gotica di una delle epiche più celebri e tramandate.



Per ciò che riguarda le caratteristiche ludiche, invece, possiamo parlare di un gioco di ruolo che vede tra le sue più grandi fonti d'ispirazione titoli come XCOM o Darkest Dungeon: i combattimenti si svolgono su una scacchiera inquadrata da una visuale isometrica e sono a turni. La morte degli eroi è irreversibile, ma i livelli non sono generati da algoritmi procedurali: ogni missione è creata a mano e ha una sua storia.



King Arthur: Knight's Tale è in accesso anticipato su Steam da circa un anno (avevamo parlato, all'inizio dell'anno scorso, delle prime missioni: recuperate il provato di King Arthur: Knight's Tale se volete approfondire). Il privilegio che ci ha accordato Neocore è di poter accedere in anticipo al secondo atto: di quello parleremo più nel dettaglio, oltre a coprire alcuni aspetti che nel primo provato non sono stati trattati per carenza di materiale.

Gestione del regno e dei cavalieri

Chiariamo innanzitutto com'è strutturato l'apparato strategico/gestionale. Quasi immediatamente al giocatore viene messa a disposizione una diroccata fortezza di Camelot che fungerà da base delle operazioni. Essa può essere ricostruita nei punti chiave spendendo risorse e così migliorata nelle funzionalità (analogamente a ciò che si faceva per il villaggio di Darkest Dungeon).

Le funzionalità sono tante e diverse: la rocca ospita ad esempio un'infermeria dove far riposare gli eroi feriti, un campo d'addestramento per mantenere allenati i cavalieri che non partecipano alle missioni, e un mercante per acquistare o vendere l'equipaggiamento conquistato sul campo. A Camelot risiedono i cavalieri della tavola rotonda, coloro che hanno deciso di servire Mordred per salvare Avalon dalla tirannia di Artù. Le missioni principali e secondarie del gioco permettono di scegliere chi reclutare o se arruolare un particolare cavaliere, ma il numero di eroi ottenibili è limitato. Ampliare il maschio della fortezza è un modo per sbloccare nuovo spazio, tuttavia i potenziamenti hanno un limite e a un certo momento sarà obbligatorio selezionare chi tenere e chi congedare (a patto che qualcuno non sia morto e abbia lasciato posto a un successore).



Partendo da queste descrizioni è possibile muovere una critica. In breve, il gioco non premia chi è abile a gestire la truppa, chi completa le missioni con diligenza e tiene in vita ogni cavaliere. Con una gestione perfetta, infatti, ci si trova già a metà del secondo atto con tutti i posti occupati e costretti, se si vuole impiegare un nuovo cavaliere appena ottenuto, a congedarne uno acquisito precedentemente. Il congedo è irreversibile: è come se quel personaggio morisse.



Si potrebbe ribattere, a ragione, che non è un fatto nuovo in giochi di questo tipo. Anche Darkest Dungeon impone dei paletti al numero massimo di personaggi, e così fa XCOM, anche se in quest'ultimo il numero è ben più alto. Premettendo che trovare esempi analoghi non è mai una buona argomentazione per giustificare una scelta, perché presuppone che quel caso sia invece automaticamente giustificato, qui il discorso è differente. Innanzitutto la velocità con la quale si riempie lo spazio: come detto, nel secondo atto i posti sono già occupati, a patto ovviamente di reclutare tutti e non far morire nessuno.

Re Artù nella sua forma corrotta

Ma poi, ben più grave, questo limite è giustificato solo da ragioni di tipo ludico, e neanche così ben ponderate visto che giocare "bene" impone comunque dei sacrifici che rendono vano lo sforzo e la preparazione dimostrati.



Camelot, dopotutto, non è una semplice fortezza. È una città, di cui fa parte anche un'isoletta fortificata che connette il corpo principale del castello alla terra ferma. Possibile non ci sia spazio per qualche cavaliere in più? Il congedo per liberare spazio è ridicolo per questo motivo, ma anche per un altro parimenti rilevante che emerge dalla narrativa. Mordred non può disporre a piacimento dei suoi uomini, perché essi sono legati a lui non da un incantesimo e neppure sono suoi dipendenti: gli hanno giurato fedeltà.



È il re, è vero, ma un sovrano senza regno e senza esercito, che deve guadagnarsi l'appoggio dei sudditi blandendoli a dovere (c'è una barra della fedeltà che può crescere, garantendo così vantaggi a un cavaliere, oppure decrescere per sfociare in penalità).

Sarebbe più credibile che siano loro ad andarsene e non Mordred a cacciarli, visto che le sue necessità o le sue ambizioni sono ben chiarite: vuole il potere o vuole la giustizia, a seconda di quale sia la caratterizzazione che sceglie di dargli il giocatore. Certo, cacciar via qualcuno perché infedele e poco utile potrebbe aver senso da un punto di vista del "roleplay", il problema è che tenerselo non ha conseguenze negative: non c'è rischio di congiure, rivolte o altre nuance che si possono trovare in un Crusader Kings. L'unico motivo per cacciarlo, dunque, è per fare spazio, e così si ritorna alla questione di cui sopra: non serve fare spazio perché lo spazio, secondo ciò che il gioco comunica graficamente e indirettamente, c'è. Dunque impossibile non vederci una questione arbitraria dettata dal bilanciamento, per di più, come già spiegato, gestita maldestramente. Aggiungiamo poi che i cavalieri non sono i personaggi senza identità di un Darkest Dungeon o un XCOM, bensì eroi ripescati dal ciclo arturiano, con linee di dialogo e una propria storia: anche per questo motivo è doloroso cacciarli via.

Caratterizzazione morale e religiosa

Dedichiamo un paragrafo a una questione un po' più piccina nell'estensione, ma su cui c'è comunque da dire.

Descriviamo prima il sistema morale e religioso. L'allineamento di Sir Mordred può muoversi su un diagramma a quattro direzioni: in altro c'è l'allineamento "rightful ruler", in basso "tyrant", una contrapposizione che rassomiglia al canonico binomio bene e male. A destra c'è "cristianity" mentre a sinistra "old faith": l'antica fede è un credo che risale alle radici antiche della Britannia immaginata da Neocore, ci ha ricordato i culti dei nativi americani con qualche intrusione di negromanzia.

Le abilità che colpiscono un'area sono in assoluto le più potenti

Nel gioco sono proposte delle decisioni contrassegnate da un simbolo che richiama l'allineamento: un leone per il regnante giusto; un cinghiale per il tiranno; una croce per il cristiano e una specie di nodo celtico per l'antica fede. Le scelte di religione sono in contrapposizione, così come quelle di allineamento morale: un personaggio potrà essere un regnante giusto e cristiano, ma non un regnante giusto, cristiano e credente nell'antica fede.



Fin qui tutto in regola, non è la prima volta che si incontra un sistema del genere. Alcuni avranno però intuito che potrebbe esserci un problema e immaginiamo che ne avranno la certezza una volta descritto un aspetto ulteriore, cioè che ogni allineamento garantisce ricompense, e più è forte l'allineamento migliori saranno. Ci siamo già espressi più volte contro l'idea di design che prevede di associare scelte morali a ricompense materiali. Vale la pena ribadire le nostre posizioni, ancor di più considerata la natura del gioco di Neocore. Parlare di scelte è già fuorviante, perché non di scelte si tratta, semmai di un'unica decisione presa in principio, o meglio di una pianificazione.

In un gioco che ci chiede di fare economia e di gestire pragmaticamente le risorse (ricordiamo che la morte è permanente, i cavalieri feriti devono riposare se non si vuole impiegarli danneggiati o con qualche malus), presentare un sistema di ricompense nascosto dietro una "moral chart" significa condizionare i giocatori a intraprendere una strada per non lasciarla più. La scelta libera è infatti controproducente, poiché blocca le ricompense e così le facilitazioni.



Come nella trilogia di Mass Effect era svantaggioso caratterizzare Shepard nel mezzo, perché non aveva a disposizione opzioni di dialogo importanti (solo il primo capitolo provava a fornire una giustificazione, gli altri due abdicarono), in King Arthur: Knight's Tale caratterizzare Sir Mordred a piacimento non è vantaggioso e il gioco cerca indirettamente di sconsigliarlo.



Se proprio si vuole implementare un qualche tipo di sistema morale, la soluzione migliore potrebbe essere di nascondere le ricompense e di non distribuirle con un grado di valore incrementale. Definirle dunque più come conseguenze che come ricompense e lasciare che sia l'alea o l'indeterminatezza ad avere più potere, cosicché una pianificazione, seppur in certi casi ancora possibile, risulti più faticosa. Oppure, ancor meglio, eliminare completamente tracce esplicite del sistema e mantenerne uno più semplice di azione-conseguenza. Cercare, in breve, di rendere meno espliciti possibile questi legami, di modo che la scelta possa almeno definirsi tale.

Atto secondo: la minaccia dei Pitti e il Re Pescatore

Arriviamo a parlare del secondo atto. Dopo un primo frangente nel quale Mordred sconfigge uno dei corpi corrotti in cui risiede lo spirito di Artù, intraprende una ricerca per sconfiggere le rimanenti tre incarnazioni. Il secondo incarico prevede di sconfiggere il Re Pescatore, custode del Graal, con l'utilizzo della mitica Excalibur. Non ci si aspetti ritmi incalzanti e situazioni da capogiro: le missioni principali ripescano temi dell'epica arturiana e molti dei personaggi celebri, ma non nascondono il loro essere degli ingranaggi per far funzionare un meccanismo che si sorregge su altro. Sulle meccaniche strategiche e gestionali o sul combattimento, per esempio.

I Pitti non indossano corazze, ma sono comunque molto resistenti

Nonostante dialoghi stringati e un racconto spesso solo accennato, c'è comunque l'impressione che gli atti si protraggano troppo a lungo. Forse per colpa di una presenza costante e invasiva di combattimenti superflui e di un'esplorazione sterile, che conduce a qualche oggetto che solo raramente si rivela di valore. Paradossalmente, missioni procedurali più numerose e contenute nelle dimensioni avrebbero probabilmente assolto meglio il compito di questi scenari sì creati a mano, ma con poca ispirazione.



Il secondo atto vede l'introduzione in massa di una nuova fazione nemica, i Pitti. Anche se il loro nome è lo stesso delle popolazioni che vivevano in Britannia durante l'occupazione romana, non hanno niente a che vedere con le idee più plausibili che storici e archeologi hanno tratteggiato del loro aspetto. Sono dei selvaggi seminudi che indossano teschi di mucca o di cervo accompagnati da megere che usano le arti magiche. Forse l'intento di Neocore era di richiamare radici celtiche e l'immagine dei druidi, ma quel che è uscito fuori è un miscuglio tra età della pietra e alcune caratteristiche dell'immaginario dei nativi americani, per esempio la figura del wendigo.

La contrapposizione tra questi selvaggi e i cavalieri di Mordred è alquanto comica: gran parte dei secondi indossa armature a piastre che sembrano del periodo rinascimentale, e vederli combattere è come guardare dei carri armati che si scontrano contro un lanciere a cavallo della guerra dei cent'anni. Forse l'ispirazione per questa contrapposizione così impari viene dal mondo di Warhammer Fantasy, dove ai popoli della Norsca, che vivono in uno stato primitivo, viene contrapposto l'Impero degli uomini, che invece assomiglia alla Germania del diciassettesimo secolo. Non vogliamo troppo sindacare sulle scelte artistiche né indagare i perché. Diciamo solo che stilisticamente ci saremmo aspettati qualcosa di meno aderente ai tropi dell'horror gotico o delle revisioni in chiave pop dell'immaginario celtico. Di certo, in ogni caso, l'epopea arturiana appare in una modalità a suo modo inedita.