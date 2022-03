Kirby e la Terra Perduta alla prova: il ritorno dell'eroe rosa di Nintendo

L'obiettivo di Kirby e La Terra Perduta è chiaramente quello di rilanciare in grande stile una saga che sul fronte qualitativo non è mai riuscita ad avere troppa continuità, alternando episodi più efficaci a capitoli molto meno ispirati, e costellando il suo percorso con vari spin-off altrettanto altalenanti. Se è vero insomma che Kirby ha sempre accompagnato il ciclo di vita delle console Nintendo, è pure innegabile che il paffuto eroe rosa si è accontentato di restare una mascotte "in tono minore": un personaggio senza troppe pretese, disposto a cedere il passo di fronte a qualsiasi altra icona della casa di Kyoto. Adesso, invece, è ora di affermare il proprio valore con più decisione, o almeno così devono aver pensato i ragazzi di HAL Laboratories, presentandosi su Switch con un titolo solare, colorato e dall'ottimo valore produttivo.



Lo scarto di qualità rispetto agli episodi meno ambiziosi si vede subito: nella grafica estremamente curata, nell'estetica d'impatto che strizza l'occhio a Super Mario Odyssey, e in una struttura di gioco più sfaccettata e profonda (ecco a voi la nostra recensione di Super Mario Odyssey). D'altro canto, dopo qualche ora di prova, si capisce che il brand non vuole perdere la sua identità: quella cioè di un platform molto leggero, adatto anche ad un pubblico di giovanissimi. Kirby e La Terra Perduta cerca quindi di ridurre al minimo le difficoltà, per dare priorità all'accessibilità piuttosto che al senso di sfida. Attenti dunque a cercarci le stesse sensazioni di un Mario tridimensionale, perché Kirby non sembra molto intenzionato a mettervi alla prova, proponendo invece un'esperienza più morbida e rilassata.

Tra platform e action

I filmati che introducono questa nuova avventura sono sufficienti a dare un minimo contesto narrativo: Kirby viene risucchiato, assieme alle altre creature che popolano le sue Dream Land, da uno squarcio dimensionale che lo proietta in quella che sembra essere una versione post-apocalittica della nostra Terra.

Non certo un affresco distopico dalle tonalità cupe e oppressive: semplicemente un futuro in cui l'umanità è sparita, e i relitti della civiltà - tra grandi centri commerciali abbandonati e auto arrugginite - spuntano nel verde di una natura nuovamente rigogliosa e incontaminata. Senza porsi troppe domande il nostro sferico eroe comincia a esplorare gli spazi di questo mondo, facendo ciò che gli riesce meglio: ingoiare tutto quello che gli si para di fronte. I primi livelli chiariscono molto bene quale sia la struttura di Kirby e La Terra Perduta, e nonostante i colori e il tono molto avventuroso ricordino senza dubbio Mario Odyssey, in verità il gioco è più simile a Mario 3D World (se volete saperne di più, trovate qui la nostra recensione di Super Mario 3D World+Bowser's Fury). L'avanzamento è molto inquadrato, lineare, in livelli che hanno una progressione sostanzialmente bidimensionale. Nei cinque stage del primo mondo non si avverte mai un senso di esplorazione libera, e i confini del percorso da seguire sono molto ben definiti, quasi come fossero un lungo corridoio. Non aspettatevi neppure di trovare momenti platform particolarmente complessi o sviluppati, perché Kirby mantiene la sua sfumatura leggermente più "action": invece che piattaforme semoventi, intermittenti o basculanti, qui ci sono nemici da ingurgitare e boss da affrontare con varie abilità d'attacco.

Del resto, avrebbe forse poco senso concentrarsi su salti millimetrici in un titolo dove, gonfiandosi come un palloncino, il protagonista può svolazzare con estrema libertà sfidando la gravità senza alcun timore. Ecco quindi che nel corso dei livelli si trovano più che altro ostacoli da evitare, avversari che attentano alla nostra barra della salute (ma senza troppa convinzione), e piccoli puzzle ambientali da risolvere con uno specifico talento.



Uno degli aspetti più importanti di Kirby e La Terra Perduta, così come di altri capitoli della saga, è proprio legato alla scelta del "costume" da portarsi dietro: ingoiare e "digerire" determinati nemici permette di indossare un cappello che ne riproduce le fattezze, donandoci gli strumenti d'attacco che prima erano a disposizione dell'avversario. Un mostriciattolo..."focoso" ci permetterà di sputare fiamme, mentre un cavaliere armato di spada metterà nelle mani di Kirby una lama affilata.

Ognuna di queste skill non solo varia le strategie offensive del protagonista, ma gli permette anche di interagire con alcuni elementi dello scenario. Le vampe di Kirby-Mangiafuoco, ad esempio, sono necessarie per accendere la miccia di cannoni che possono spararci verso alcune aree nascoste. Almeno nei livelli che abbiamo visitato durante la prova, l'opera di Hal Laboratories sembra essere basata interamente su questa interazione con l'ambiente, votata a scoprire tutti i segreti degli stage. In ogni scenario bisogna trovare tutti gli Waddle Dee nascosti (delle piccole creature molto familiari a chi frequenta regolarmente la saga), e superare alcune missioni secondarie, molto spesso legate all'esplorazione o alla raccolta di particolari oggetti. Anche questi piccoli incarichi servono in verità per liberare più Waddle Dee, il cui numero identifica la percentuale di completamento di ogni stage.



Non ci sarebbe nulla di male in un platform meno focalizzato su salti, riflessi e agilità, se non fosse che Kirby e la Terra Perduta ci è parso - anche in modalità "difficile" - molto semplificato e quasi completamente privo di senso di sfida. Speriamo vivamente che procedendo nell'avventura si trovino delle situazioni più complesse e stimolanti, altrimenti il rischio è che l'esplorazione di questo mondo consumato dal tempo possa risultare un po' evanescente.

I poteri di Kirby

Perlomeno bisogna ammettere che Kirby e la Terra Perduta imbastisce una buona varietà di situazioni. Grazie alla nuova introduzione della Boccomorfosi, ossia la capacità di inghiottire oggetti di dimensioni ragguardevoli per assumerne la forma, il team riesce a vivacizzare la progressione in modi a volte inaspettati. Trangugiare un'auto è il preludio di una piccola corsa su quattro ruote, ma fra coni stradali, distributori di bibite e montacarichi, vi troverete di fronte a trasformazioni piacevolmente folli e imprevedibili.

Un plauso quindi all'inventiva del team di sviluppo, che nelle prime ore di gioco riesce a sorprendere l'utente stampandogli sulla faccia un divertito sorriso. Un altro elemento potenzialmente interessante è il senso di progressione che si prova nel completare le sfide e liberare gli Waddle Dee: questi ultimi vengono infatti spediti in una città collocata all'inizio della world map, e contribuiscono a costruire nuovi edifici e allargare l'insediamento. Oltre a mettere in piedi una casa per Kirby, ci saranno strutture con specifiche funzioni, dove potremo acquistare oggetti o addirittura potenziare le trasformazioni.



Investendo le monete raccolte negli stage e le pietre preziose ottenute superando dei brevissimi livelli a tempo, avremo poi la facoltà di evolvere i costumi associati ai vari nemici, così da potenziarne le capacità offensive. Si tratta di un aspetto completamente inedito per la saga, che al momento ci sembra molto indovinato. La curiosità di vedere quali sono le varie evoluzioni di Kirby-Ghiacciato o Kirby-Spadaccino potrebbe incentivare anche gli utenti meno avvezzi al completismo a ripetere gli stage qualche volta in più.

È bello inoltre avere una contropartita tangibile per i propri sforzi, una ricompensa che diversifichi ulteriormente il gameplay mentre si procede nell'avventura. Chiaramente, questa trovata non basta da sola a tenere in piedi la progressione di Kirby e La Terra Perduta: servirebbero livelli un po' più complessi, una buona diversificazione dei mondi che andremo ad esplorare (anche dal punto di vista estetico), e una quantità di contenuti che non sfiguri rispetto ad altri platform. La presenza di minigiochi - altro elemento tipico del franchise - è sicuramente un ulteriore aspetto caratterizzante, ma nelle fasi avanzate dell'avventura ci sarà bisogno di un lavoro molto più convincente sul fronte della sfida e del level design. Scopriremo come se la sarà cavata Kirby il prossimo 25 marzo, quando il titolo arriverà in versione definitiva.