Klonoa Phantasy Reverie: due platform classici in edizione remasterizzata

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Vi confesso che non sono mai riuscito a identificare pienamente che tipo di creatura fosse Klonoa. Nel corso degli anni, spulciando sul web, ho scoperto che idealmente si tratta di una rappresentazione antropomorfa di un gatto (o qualcosa di simile a un felino). Tuttavia nel 1997 - sulla prima PlayStation - per me era solo un buffo esserino di specie ignota, una mascotte che, in compagnia di Crash, mi prese dolcemente per mano e mi condusse nel meraviglioso reame dei platform (la recensione di Crash N Sane Trilogy è a portata di click). Rincontrarlo più di decenni dopo in edizione rimasterizzata durante i Play Days del Summer Game Fest mi ha trasmesso una profonda sensazione di spensierata serenità. In mezzo al caos dell'evento, una volta indossate le cuffie, sono infatti riuscito comunque a isolarmi in una piccola oasi di tranquillità: Klonoa Phantasy Reverie Series sembra del resto un bel viaggio nei ricordi, i cui colori sono ancora pieni di vita.

Nuovi colori...

La riedizione proposta da Bandai-Namco rientra nella categoria delle remaster: siamo lontani, insomma, dal rifacimento di altri grandi classici del passato come Crash N Sane Trilogy o Spyro Reignited Trilogy (eccovi la recensione di Spyro Reignited Trilogy). Quello subito da Klonoa è un restauro del look, che ha seguito però una filosofia d'approccio un po' peculiare. Il primo episodio - lo ricordiamo - ha fatto il suo esordio su PS1 nel 1997, mentre undici anni dopo, nel 2008 è approdato su Wii.

Remaster Versione Wii

Ed è proprio sulla versione per la console Nintendo che si basa l'ammodernamento di Klonoa 1. Lo si nota, ad esempio, dalla regia della cinematica d'esodio, che segue la composizione scenica dell'edizione Wii e dal modello poligonale del fiore in primo piano, ben diverso - nella realizzazione dei petali - dal corrispettivo per PS1. Lo stesso può dirsi per le sequenze immediatamente successive, che riprendono in maniera pedissequa le cutscene della versione Nintendo. La remaster di Bandai è però un'operazione ibrida, dal momento che il modello poligonale di Klonoa e il suo vestito appartengono al capitolo PlayStation 1, con il protagonista che indossa un enorme collare e una cinta di colore verde, differente dalla controparte Wii, meno cartoonesca di quella Sony.

Remaster Versione Wii

Il team ha dunque effettuato una sorta di operazione mista, un ibrido tra le due versioni che prova a estrapolare il meglio da entrambe, proponendo al contempo una maggiore omogeneità stilistica con il secondo atto, Lunatea's Veil, la cui rimasterizzazione si fonda dall'edizione PS2 del gioco, distribuita nel 2001. Come è possibile notare anche dai trailer diffusi da Bandai-Namco, la remaster opera un lavoro di ripulitura che non passa inosservato: i cambiamenti non sono macroscopici, ma la risoluzione in 4K e la fluidità a 60 fps fanno vibrare con ancora più energia creativa quel vortice di colori che ammanta ogni livello dei due Klonoa.

Versione PS1 Klonoa su PS1

Figli di un'estetica briosa e scacciapensieri, appartenente a un'epoca ormai lontana, i primi episodi della serie presentano ambientazioni vivacissime e accese, con una direzione artistica che mette subito di buon umore. Più che aggiungere elementi scenici ai fondali, la remaster li perfeziona, risaltando il piglio allegro dei cromatimi. Non bisogna chiaramente aspettarsi due giochi dalla cornice grafica appariscente, ma la "ripulitura" visiva ci è parsa riuscita a dovere, e per i veterani rivedere in azione il protagonista porterà sicuramente a galla tante memorie in alta risoluzione.

...stesso gameplay

Sulla postazione presente ai Play Days abbiamo potuto provare il primo livello di ciascun episodio, riscoprendo un gameplay vecchia scuola in cui "semplicità" non equivaleva necessariamente a "banalità". Il sostrato ludico è quello di un platform a scorrimento orizzontale, che non lesina in qualche incursione in profondità.

L'attenzione ai salti non è maniacale, ma neppure da sottovalutare, e l'analisi attenta dello scenario suggerisce il modo con cui raggiungere le piattaforme più alte e apparentemente inarrivabili tramite il semplice balzo del protagonista. Entrano qui in campo i nemici che affronteremo lungo il cammino, i quali all'occorrenza possono trasformarsi da ostacoli in supporti per compiere slanci più elevati, senza considerare la possibilità di usarli come arma contro altri bersagli. Non mancano nemmeno piccoli bivi alternativi da imboccare, e nei quali recuperare tutti gli oggetti presenti nei livelli, pensati per chi ama non lasciarsi nulla alle spalle prima di terminare uno stage. Nella riedizione sono presenti poi sia tre gradi di difficoltà, l'ultimo dei quali si sblocca al completamento dell'avventura, sia tutorial opzionali, sia ancora la cosiddetta Support Mode, che sfortunatamente non abbiamo avuto modo di testare. Quest'ultima era all'inizio una feature appartenente soltanto a Klonoa 2 e per l'occasione è stata ora introdotta anche nel primo episodio: parliamo di una modalità che prevede l'ingresso in scena di un secondo giocatore, il quale - ad esempio - può aiutare l'altro utente a saltare più in alto. Se escludiamo questi cambiamenti, a detta di un rappresentante di Bandai Namco allo stand dei Play Days, l'esperienza dei due Klonoa rimarrà molto simile a quella originale.

Considerando che si tratta di una remaster e che il gameplay non sembra, quantomeno a una prova fugace, aver subito profondamente il contraccolpo degli anni, possiamo sostenere che la conservazione ludica e l'aggiornamento visivo di Phantasy Reverie Series si muovono in elegante simbiosi. Solo il prossimo 8 luglio, quando Klonoa tornerà su console Sony, Microsoft e Nintendo, scopriremo se questo apparente equilibrio si rivelerà vincente.