Lake: pace e relax nella natura

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Meredith Weiss è una brillante sviluppatrice di software negli Stati uniti del 1986. Sta lavorando a un programma rivoluzionario, tampinata da un boss che ha fiutato il suo talento e perciò non le concede tregua. Meredith ha però in programma di lasciare la città e il suo lavoro per due settimane. Vuole fare un favore al padre, che ha deciso di prendersi un periodo sabbatico da passare in compagnia della moglie: lo sostituirà nel servizio postale della piccola cittadina di Providence Oaks, nelle foreste dell'Oregon, dove Meredith ha trascorso l'infanzia. La sua è un'occasione di cambiare vita almeno per un po', fuggire dai ritmi di lavoro forsennati, dal caos e dal trambusto.

Pace e relax nella natura

Le premesse di Lake raccontano di una sorta di ritorno alla natura in una società iper produttiva e sempre di corsa. È una storia che abbiamo letto mille volte, ma che stranamente i videogiochi sono refrattari ad accettare; o almeno, sono refrattari a farlo da capo a piedi. Lake è un'avventura in cui si consegnano colli e lettere, si scorrazza sul furgoncino accompagnati da musica anni ‘80 e ci si rilassa a guardare le rive del lago, le foreste e i campi coltivati. Prendetela come una vacanza dai giochi frenetici, dalle mappe traboccanti di attività mangia-tempo. Una vacanza, tuttavia, in cui di fatto si lavora. Recapitare la posta è ciò che mette in moto una storia composta da mini racconti indipendenti che si sviluppano a partire dalle scelte di dialogo del giocatore. Quando Meredith torna nei luoghi dell'infanzia, luoghi in cui è mancata per ventidue anni, può decidere se riallacciare i rapporti con le vecchie conoscenze e amicizie, oppure se rimanere fredda e schiva. Di Lake abbiamo provato solo una demo di circa un'ora e mezza, quindi è difficile dire come e quanto lo svolgimento delle vicende sia influenzato dalle scelte, ma secondo gli sviluppatori si potranno riforgiare amicizie, costruirne di nuove e persino intessere relazioni romantiche. I racconti di Lake riguardano spaccati di vita quotidiana.

A una signora del paese potrebbe servire una mano con un gatto che ha avuto un'indigestione. Angie, la commessa del negozio di videocassette, ha elaborato un piano per diffondere la cultura nerd in tutto il vicinato: usare il servizio postale per recapitare un lettore portatile e delle VHS.



Non c'è nulla di impellente: Meredith ha tutto il tempo per godersi il suo nuovo lavoro e può gestire i tempi come pare a lei. Lake è quindi un gioco che non forza ad andare veloci, a ottimizzare i percorsi per consegnare i pacchi. Non c'è un timer, un punteggio, né una scadenza entro la quale il lavoro dev'essere portato a termine. Indugiare, dunque, non solo è possibile, ma è anche consigliato se si vogliono osservare i dettagli di un'ambientazione costruita fin nei dettagli, dalla segnaletica stradale (che permette di orientarsi anche senza l'utilizzo della minimappa) agli steccati che cintano le tipiche casette americane.

Inoltre è impossibile correre: premendo il tasto della corsa Meredith velocizza semplicemente il passo, non esegue alcuno scatto.

Lake è un'avventura che parla dell'importanza di riappropriarsi del proprio tempo e dei propri spazi. Grazie a una storia e a delle meccaniche che funzionano in concerto, ci racconta di un mondo dominato dal culto della prestazione e del lavorismo, e di una donna che si allontana da una carriera di successo per passare più tempo con se stessa. Il racconto di Lake non è così originale e in qualche caso diventa pure un po' retorico, ma acquisisce valore se lo si cala in un mondo dei videogiochi che riflette quasi senza batter ciglio la mentalità odierna. Un mondo che pullula di eroi zigzaganti intrappolati in un loop di attività che poco c'entrano con quanto viene raccontato nelle loro storie. Come in Death Stranding, in Lake la meccanica è nuda: bisogna consegnare la posta (a proposito, qui la recensione di Death Stranding).

Niente gli è stato costruito attorno per "nobilitare" quest'azione, perché non ha bisogno di essere nobilitata. E laddove gli eroi si perdono in faccende insulse credendo di star salvando l'universo, Meredith ha la situazione perfettamente sotto controllo. Lake tiene fede a un aspetto che pochi hanno a cuore: la coerenza.