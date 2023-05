Layers of Fear: orrore puro nella spaventosa demo in Unreal Engine 5

La serie Layers of Fear sta per essere completata con un terzo volume decisamente spaventoso, attualmente disponibile in versione Demo su Steam. In realtà, è difficile definire con precisione la natura di questa nuova incarnazione (qui la precedente anteprima di Layers of Fear), che è posta a metà tra il sequel e il remake. Che sia l'uno o l'altro, i ragazzi di Bloober Team sono comunque tornati sulla loro prima opera dell'orrore, forti dell'esperienza maturata con Blair Witch e The Medium. Inoltre, complice la potenza di Unreal Engine 5, sono riusciti a dipingere atmosfere ancor più avvolgenti rispetto al passato, capaci di far scorrere brividi lungo la schiena dei giocatori, come stiamo per vedere.

Puro orrore psicologico

Non c'è che dire: questo Layers of Fear in Unreal Engine 5 è davvero "potente". Il primo e il secondo capitolo, nel 2016 e poi nel 2019, si erano già imposti con forza nel panorama dell'horror psicologico: il terrore che rifugge il classico jumpscare (pur facendone uso di tanto in tanto) e preferisce spaventare usando una combinazione di visuale in prima persona, suggestioni uditive e un climax di tensione emotiva, narrazione compassata e tematiche forti.

Entrambe le storie raccontate in Layers of Fear 1 e 2 giravano intorno al crescente disagio psichico dei protagonisti, tenendo il giocatore sospeso tra le loro realtà e allucinazioni, tra il passato e il presente. Le ambientazioni prevalentemente claustrofobiche, composte di stretti corridoi marcescenti, diventavano così tunnel onirici che scendevano sempre più a fondo nell'oscurità, lacerando i personaggi coinvolti e noi con loro.



Nel nuovo Layers of Fear vivremo sia inedite porzioni di storia e lore, che l'intero svolgimento delle due iterazioni passate, con relativi DLC annessi e ricostruiti in Unreal Engine 5. Ci si potrà immergere perciò nel primo "strato di terrore", nelle vicende del pittore devastato da peccati inconfessabili , commessi in nome dell'arte. Rivivendo poi il crollo mentale dell'attore folle, nel film meta-teatrale di Layers of Fear 2.

Non è chiaro se l'impasto narrativo sarà riordinato in qualche modo, ma sembra proprio che i nuovi elementi dell'intreccio andranno a collegare tra loro gli eventi del passato. Nel corso della nostra prova abbiamo fatto la conoscenza della scrittrice, un volto inedito. Non sappiamo molto di lei, se non che la donna è intenta a completare una sua opera e si trova in un faro abbandonato, con il benestare della sua casa editrice, per farsi suggestionare e trovare l'ispirazione. Nell'incipit della Demo abbiamo avuto accesso solo a due stanze della struttura, ma siamo quasi certi che l'eredità evocativa dei primi due episodi sia stata raccolta. Bloober pare aver fatto pieno ricorso alle potenzialità avanzate di costruzione degli ambienti di Unreal Engine 5, che si riempiono di elementi particellari, polvere e appesantiscono il respiro dei protagonisti, il nostro respiro. Al contempo, l'utilizzo del Ray Tracing arricchisce l'illuminazione, per farne un vero strumento di terrore, grazie anche all'impiego del sistema Lumen. L'immersione è dunque profonda come non mai grazie a questi e a molti altri espedienti tecnici, pensiamo all'alto livello di dettaglio delle texture e alla presentazione in 4K HDR. L'esperienza orrifica, però, ci è parsa migliorata non solo sul fronte visivo. Le due incarnazioni di Layers of Fear non erano perfette (qui la recensione di Layers of Fear 2), sia per la linerità del level design, sia per le limitate possibilità di interazione con l'ambiente.



Ebbene, le passeggiate lungo le sezioni della versione dimostrativa sono state rese più dinamiche e interattive, tramite l'aggiunta di un maggior numero di oggetti e carteggi da raccogliere e leggere. La progressione ha mantenuto uno dei tratti caratteristici della serie: i cambi di setting in tempo reale, che si attivano in specifici momenti e caratterizzati da un forte impatto scenografico.

È difficile non stupirsi quando, dopo aver aperto una porta, osserviamo un quadro inquietante, ci voltiamo e non siamo più nello stesso corridoio di prima. L'ansia che si prova dopo ogni "teletrasporto inconsapevole" è tanta, soprattutto perché non conosciamo quali pericoli possa celare la nuova area. Tra le altre cose, a porte differenti possono corrispondere spostamenti in luoghi diversi. Nei 25 minuti concessi dalla Demo abbiamo avuto modo di assistere a due brevi stralci del racconto, su cui adesso ci soffermeremo.

Non voltarti mai

Una volta avviato Layers of Fear, un breve filmato introduttivo ci ha catapultati nel ruolo e nella stanza della scrittrice. Il faro dove dovrà passare tutto il tempo necessario a completare la sua opera è fatiscente e spaventoso, sigillato dall'esterno a mo' di prigione per la donna, che a quanto pare ha delle scadenze stringenti da rispettare. In sua compagnia abbiamo potuto solo camminare avanti e indietro per uno stretto corridoio ammuffito, facendo la spola tra la macchina da scrivere e un vecchio telefono. Rumori sinistri e scricchiolii costanti ci hanno circondati e messi alla prova, facendoci chiedere se fossimo davvero soli.

Una porta precedentemente chiusa a chiave che si spalanca all'improvviso, sbattendo nel silenzio generale, sembra una risposta abbastanza chiara al nostro interrogativo, ma nel ripostiglio che custodiva c'è solo un quadro dall'aria inquietante... che ai giocatori di lunga data potrebbe sembrare familiare. Ispirata dall'opera appena vista, l'autrice torna a lavoro, e una dissolvenza ci porta nel corpo del pittore di Layers of Fear 1.



La sessione seguente è la dimostrazione della potenza di Unreal Engine 5 e della concretezza dell'avanzamento grafico: le superfici in legno riflettono con incredibile realismo ora la pallida luce di una candela, ora il divampare di un incendio spuntato dal nulla. Le stanze si contorcono, facendoci dubitare della nostra sanità mentale più e più volte.

Seppur aderente al level design del capostipite della serie, la struttura a corridoi potrebbe rivelarsi più ramificata e cioé con un maggior numero di stanze esplorabili. Chiaramente, attendiamo di confrontarci con prodotto finito per esprimerci con toni di certezza in tal senso. Non ci siamo mai davvero persi, ma nella concitazione del momento abbiamo sperimentato parte della confusione del protagonista. In un'escalation inarrestabile abbiamo superato un semplice puzzle, che ci ha chiamato ad aprire una porta speciale usando due candele nascoste in una soffitta in fiamme. Poi, c'è stato un terrificante inseguimento attraverso stanze piene di bambole rotte, mobili distrutti e strane radici e poltiglie nerastre, che parevano pulsare al nostro passaggio. Alle nostre spalle, sibilava ondeggiando una creatura con sembianze femminili, dall'andatura mutevole: lenta, poi veloce, si faceva improvvisamente violenta e sbattendo le porte che superava si avvicinava a noi, sussurrandoci di "lasciarla andare".



Lo avremmo fatto volentieri, visto che nel frattempo dovevamo cercare due ingranaggi da inserire in altrettanti slot, per sbloccare una serratura e procedere verso la fine della Demo. Privi di difese, con solo una torcia a olio in mano, abbiamo sperimentato l'intensità del comparto audio, uno dei protagonisti indiscussi dell'esperienza. Unreal Engine 5 è eccezionale, lo si nota mettendo fianco a fianco un filmato proveniente dal gioco originale e uno della prova. Però, è stata la colonna sonora dalle tonalità inquietanti e surreali composta da Arek Reikowski a mozzarci davvero il respiro. I botti, i cigolii, i fruscii e le voci nella testa del pittore si sono lentamente insinuati nella nostra, spaventandoci senza bisogno di ricorrere ai jumpscare.

Il merito va agli effetti audio binaurali già adoperati, per esempio, in Hellblade Senua's Sacrifice per rappresentare al meglio la schizofrenia della protagonista. Questi suoni passano da un orecchio all'altro o ci ingannano facendoci voltare di scatto perché "c'è qualcosa dietro di noi". Volete una curiosità? Secondo alcune teorie esoteriche avrebbero persino effetto sullo stato d'animo dell'ascoltatore, a causa delle frequenze particolari che li contraddistinguono.



Che ci crediate o meno, restano idee suggestive. Per godere appieno di questa esperienza audio da brivido è opportuno armarsi di cuffie dedicate. Il nostro headset era predisposto per la riproduzione di audio 3D via software, per intenderci come le Pulse di PS5. Già che siamo in tema, gli addetti ai lavori hanno già svelato che si serviranno del feedback aptico del DualSense per rendere questo viaggio del brivido ancor più tangibile.