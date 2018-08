LEGO DC Super Villains: mattoncini e... supercattivi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Il vasto pantheon della DC Comics annovera tra le proprie fila alcuni dei volti più iconici della cultura pop. Da Batman a Superman, i due supereroi per antonomasia, passando per vere e proprie icone come Wonder Woman e l'intramontabile Justice League; al pari dei paladini, che da decenni popolano l'immaginario popolare con fumetti, film e trasposizioni videoludiche, alcune delle loro nemesi sono entrate di diritto nella storia. Volti come il Joker e Harley Quinn hanno pian piano fatto a spallate nei cuori degli appassionati, senza contare l'apporto di personalità come l'Anti-Flash, Deathstroke o Gorilla Grodd, i quali - pur occupando un rilievo secondario agli occhi del pubblico - hanno piano piano conquistato il favore della fanbase grazie ai vari adattamenti cinematografici e televisivi dei rispettivi franchise. A loro volta, i ragazzi di TT Games hanno dimostrato col tempo di saperci fare con licenze di questo genere, mischiandone i crismi narrativi e la componente epica con la loro solita vena ironica: il risultato sfocia nei tie-in marchiati LEGO, che ogni anno ci regalano titoli sempre nuovi e divertenti da giocare per trascorrere qualche ora tra risate e avventure in libertà. LEGO DC Super Villains è un progetto che si preannuncia ambizioso, in grado non soltanto di creare una storia totalmente originale portandoci dalla prospettiva dei bad guys, ma anche proponendo ai giocatori un'esperienza totale con il roster dei personaggi DC Comics (rigorosamente in versione mattoncino) più grande di sempre.

Prison Break

Tra i booth in scena alla Gamescom 2018 di Colonia non poteva mancare Warner Bros. Games con il suo stand dedicato al titolo LEGO in uscita il 19 ottobre per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per l'occasione, in compagnia dei producer di TT Games, abbiamo potuto ammirare qualche sequenza inedita del gioco, provandone con mano una versione demo che ci ha permesso di ammirare in azione alcuni dei cattivi più iconici e pericolosi dell'intero panorama DC Comics.

La novità assoluta per la serie è l'editor di creazione del proprio personaggio: la campagna di LEGO DC Super Villains permetterà ai giocatori di modellare un avatar che farà da protagonista al racconto, agendo al fianco dei criminali più noti dell'universo fumettistico. Le possibilità di creazione del villain definitivo ci sono apparse piuttosto numerose, con un editor ricco di scelte ed elementi che permetteranno agli utenti di sbizzarrirsi e creare individui pittoreschi, bizzarri e minacciosi a seconda delle componenti selezionate. ?La creazione dell'avatar si è palesata durante uno dei due livelli mostrati dagli sviluppatori presso lo stand: il primo, ambientato nella prigione di Stryker's Island situata nella città di Metropolis, ci ha portato insieme al commissario Gordon proprio all'editor adibito al modellamento del protagonista, portandoci poi nel vivo degli eventi e presentandoci alcuni dei protagonisti del racconto: Lex Luthor, Captain Cold, Heathwave, Ewbard Thawne e Cheetah. Scopo dello stage in questione è orchestrare la fuga dell'acerrimo nemico di Superman, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza e ormai prossimo all'evasione per dar vita al piano ordito dai super villain. La prova, a cui abbiamo assistito senza inizialmente toccare con mano il gioco, ci ha portato alla scoperta del roster sconfinato che il titolo mette a disposizione nella modalità Gioco Libero, spaziando non soltanto tra i criminali ma anche tra i loro principali rivali, su tutti i supereroi che compongono la Justice League - incluso qualche personaggio altamente secondario come Ch'p, la Lanterna Verde del settore 1014 che ha le sembianze di un roditore.

Gorilla City

In seguito abbiamo preso parte a un breve hands-on, che ci ha concesso di provare l'altro livello messo a disposizione da Waner Bros. durante la Gamescom: Gorilla City. La selvaggia dimora di Gorilla Grodd e dei suoi sudditi primati è un concentrato di rovine, giungle e vegetazione sterminata a perdita d'occhio.

I villain citati pocanzi, giunti con una missione che consiste nel presentarsi al cospetto dello storico nemico di Flash, si introducono alle porte della città con l'obiettivo di avanzare e superare i mastodontici animali che servono il loro sovrano. In questo frangente abbiamo percorso il livello giocando secondo tutti gli stilemi delle produzioni LEGO, divise tra corpose sezioni platform miste a semplici ma ingegnosi puzzle da superare e avversari da sconfiggere per proseguire il nostro cammino. Ancora una volta i ragazzi di TT Games si sono superati in quanto a caratterizzazione dei personaggi: ciascun criminale (o eroe) giocabile presenta le proprie peculiarità, movenze e mosse specifiche per abbattere i nemici o superare determinate sezioni presenti all'interno della mappa, ordinando al giocatore di switchare tra un protagonista e l'altro per risolvere gli enigmi postici di fronte.

Sul versante tecnico, il lavoro svolto dagli sviluppatori è estremamente meticoloso e attento al dettaglio: in particolare, come accade da diverse iterazioni della serie, il colpo d'occhio più godibile riguarda gli scenari e i fondali di ogni stage che, pur non sposandosi perfettamente con il design semplice e minimalista dei personaggi, restano estremamente belli a vedersi. Ci saranno da valutare, in fase di recensione, ulteriori elementi che potranno dirci di più su un titolo ambizioso come LEGO DC Super Villains: su tutti, la qualità del racconto e della scrittura, partorita da TT Games in collaborazione con DC Comics, ma anche la profondità delle meccaniche di gioco - ormai rodate in ogni aspetto e, apparentemente, poco inclini a rivoluzioni sostanziali - e altri aspetti come la profondità dei puzzle e l'interazione con l'ambiente. Per ora, però, il primo incontro con i supercriminali più folli e divertenti di sempre è stato davvero positivo.