Lemnis Gate: scontri frenetici in 25 secondi

Il sistema di gioco a turni è stato applicato nel corso degli anni a numerosi generi videoludici come gli strategici e gli RPG, ma nessuno prima d'ora ha mai pensato di creare uno sparatutto in prima persona "turn based". È proprio questa l'idea intorno alla quale i ragazzi canadesi di Ratloop Games hanno costruito Lemnis Gate, un prodotto il cui obiettivo è quello di distinguersi dalla massa grazie ad un concept originale che non richiede solo l'abilità di mira necessaria solitamente nei first person shooter ma anche una discreta capacità di pianificare l'azione e anticipare con una certa precisione le mosse del nemico. Grazie all'opportunità che ci hanno fornito gli sviluppatori, abbiamo potuto trascorrere del tempo in compagnia di una versione preliminare del gioco e provare con mano tutte le modalità e un paio di mappe inedite di questo titolo unico nel suo genere.

Accade tutto in 25 secondi

Sebbene all'apparenza Lemnis Gate possa sembrare l'ennesimo hero shooter, si tratta in realtà di un prodotto completamente diverso e dalla fortissima componente tattica. Le partite non vedono mai contrapporsi i due (o quattro) sfidanti contemporaneamente sullo schermo, ma questi devono giocare turni di soli 25 secondi durante i quali occorre conquistare postazioni, distruggere/proteggere obiettivi o collezionare materiali: ciò significa che, turno dopo turno, i giocatori devono contrastare o addirittura provare ad anticipare le mosse del nemico eliminando i suoi avatar e sfruttando tutte le possibilità offerte dal gioco.

La precedente citazione agli hero shooter è tutt'altro che casuale, visto che in Lemnis Gate esistono sette diversi personaggi caratterizzati da un'abilità attiva unica e da una specifica arma con un numero limitato di proiettili nel caricatore, voluto dagli sviluppatori per evitare uno spam di proiettili in ogni dove al fine di colpire il nemico nei successivi turni.



Sebbene non spicchino per originalità, questi personaggi permettono di mettere in atto qualsiasi tipo di strategia (ognuno è utilizzabile una sola volta per match), dal momento che abbiamo a nostra scelta anche una copia spudorata della velocissima Tracer di Overwatch dotata di scatto e doppie pistole, il classico cecchino e un soldato pesante la cui arma spara-acido gli permette di teletrasportarsi sul luogo d'impatto dei proiettili e raggiungere così in men che non si dica l'obiettivo.

Il susseguirsi dei turni e dell'utilizzo dei vari personaggi ha come risultato un'unica sequenza della durata di 25 secondi che è la summa di tutta la partita: con l'avanzare dei turni l'azione diventa sempre più caotica e riuscire a colpire con precisione i nemici per impedire di raggiungere l'obiettivo è solo metà dell'opera, poiché saper sparare serve a poco se l'avversario posiziona mine, torrette e altri gadget che mettono i bastoni tra le ruote e fanno scadere il poco tempo a disposizione.Non conosciamo ancora i dettagli sul modello di distribuzione di Lemnis Gate ma possiamo dirvi con una certa convinzione che, nel caso in cui dovesse trattarsi di un titolo a supporto continuo, anche la sola introduzione di un nuovo personaggio potrebbe avere un impatto significativo sul gameplay e sulle strategie. Al netto della scarsa originalità di alcuni di essi, la presenza di un roster variegato permette ai giocatori di affrontare il turno in qualsiasi modo optando per gli eroi più lenti e letali per le situazioni più complesse o per quelli fragili ma veloci per impedire che i piani dell'avversario possano realizzarsi.



A proposito di tattiche, il team di sviluppo ha pensato bene di rendere interattive le fasi del match in cui a giocare è l'avversario e in tali occasioni il giocatore prende il controllo di un drone liberamente controllabile tramite il quale si può osservare con precisione il turno del nemico, così da conoscere esattamente le sue mosse e agire di conseguenza poco dopo. Questa alternanza, però, non funziona adeguatamente in tutte le tre modalità di gioco che abbiamo provato e, in particolare una di queste, propone dei tempi morti troppo lunghi.

Se l'1 contro 1 e il 2 contro 2 in cui i giocatori della stessa squadra giocano insieme ogni turno funzionano perfettamente grazie alla breve durata dello stesso, il 2 contro 2 "classico" potrebbe annoiare presto a causa dei lunghi periodi trascorsi ad osservare gli altri dagli occhi del drone in attesa di poter tornare in azione.

Il solito sci-fi

La nostra prova del gioco ha coinvolto la versione PlayStation 5 ma è avvenuta in streaming, quindi sarebbe pressoché inutile approfondire il comparto tecnico a causa della qualità delle immagini più scarsa per via della compressione e dell'input lag che non ci ha permesso di godere di un'esperienza fluida. Possiamo però parlare della direzione artistica, la quale rappresenta probabilmente il tallone d'Achille di questa produzione. Ogni mappa, arma o personaggio che abbiamo potuto osservare nel corso del nostro test non ci ha colpito dal punto di vista della caratterizzazione e tutto sa di già visto, in maniera diametralmente opposta all'originalità delle meccaniche di gioco.

Le stesse mappe che abbiamo potuto esplorare, ovvero Howlers' Mire e Tectonic Wells, rappresentano le classiche strutture tecnologiche posizionate su un pianeta alieno e completamente prive di dettagli che possano in qualche modo differenziarle da quelle viste in una miriade di altri titoli sci-fi. In entrambe le mappe abbiamo notato una scarsa cura per i particolari e, talvolta, sembra quasi che gli elementi dello scenario appartengano a quelli disponibili nelle librerie dei vari motori grafici. Non è comunque detta l'ultima parola, dal momento che almeno per quello che riguarda le arene c'è ancora molto da scoprire e non è da escludere che il team di sviluppo possa stupirci.