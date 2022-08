Lies of P: abbiamo finalmente provato il soulslike ispirato a Pinocchio

Contravvenendo al principale vizio dello scapestrato Pinocchio, non vi racconteremo bugie: Lies of P è uno dei principali protagonisti della Gamescom 2022, e probabilmente uno dei titoli più sorprendenti che potrebbero popolare il mercato videoludico nei prossimi mesi. Il soulslike coreano si è finalmente mostrato davanti ai nostri occhi in una versione demo sullo showfloor della Koelnmesse, insinuandosi nella nostra testa come una Coscienza martellante: pur avendo intercettato qualche perplessità su alcune componenti della produzione, l'action RPG ispirato al capolavoro letterario di Carlo Collodi potrebbe persino rappresentare uno dei migliori figli spirituali di Dark Souls, almeno degli ultimi anni.

Quando Pinocchio incontra Bloodborne

Per quanto concerne il comparto narrativo di Lies of P, purtroppo, non siamo ancora in grado di valutare in che modo il team di Neowiz Games ha rielaborato la mitologia di Collodi, né quanto l'ordito abbia un peso effettivo su tutta l'esperienza. La demo che abbiamo provato includeva i capitoli 2 e 3 del gioco e sin dai primissimi istanti abbiamo percepito appieno l'eredità spirituale di From Software.

Prima di muoverci tra i vicoli di una città gotica, marcescente e decaduta abbiamo infatti dovuto compiere una scelta di "bloodborniana" memoria: selezionare lo stile di combattimento del nostro Pinocchio tra leggero, pesante e bilanciato. Entrambi i livelli si sono rivelati pressoché identici, tanto nella struttura quanto nella progressione: all'inizio dello scenario abbiamo la possibilità di equipaggiarci al meglio interagendo con un mercante che, stando al suo look bizzarro, potrebbe essere il Cappellaio Matto. Sempre prima di iniziare la nostra traversata della mappa possiamo invece attivare lo Stargazer, altro elemento che rimanda alla lezione di Hidetaka Miyazaki. Si tratta di uno dei pochissimi checkpoint disseminati nel corso del Capitolo, e la sua funzione è perfettamente identica ai falò di Dark Souls e alle lanterne di Bloodborne (se volete rinfrescarvi la memoria, ecco la recensione di Bloodborne). Gli Stargazer rappresentano il punto della nostra rinascita in caso di morte, ma anche un prezioso hub in cui sviluppare la progressione del protagonista: dal potenziamento delle sue statistiche di base alla personalizzazione delle armi fino alla creazione di oggetti. Non è ancora chiaro, però, quanto il nostro armamentario sia customizzabile: se, cioè, la build di base può essere arricchita o modificata in modo da adattare lo stile a noi più congeniale alla nostra arma preferita, a prescindere da quale sia l'effettiva portata o il peso della lama.



Tornando ai due scenari della demo, la ridondanza dei due capitoli presi in esame non ci lascia ben sperare per quanto concerne la varietà delle ambientazioni, nelle quali si riconosce quell'afflato soulsike che tutti i puristi del genere hanno ormai imparato a riconoscere.

Alle scorribande tra le strade si affianca una verticalità che ci catapulta tra i tetti o all'interno di interi edifici opportunamente infestati da creature meccanizzate pronte ad eliminarci nei modi più cruenti e crudeli possibili.

Un Soulslike convincente?

Che le principali fonti di ispirazione del team asiatico siano i grandi capisaldi della produzione di From Software è lampante. La filosofia ludica e produttiva di Lies of P abbraccia in pieno la scuola di Dark Souls e affini: un action estremamente perfido e punitivo che non ci ha lasciato respiro, accerchiati da nemici di ogni sorta pronti a braccarci dagli anfratti più oscuri. È doveroso comunque premettere che la build a nostra disposizione è stata fin troppo breve per saggiare pienamente la varietà dell'esperienza.

Nel corso dei due succitati livelli abbiamo incontrato avversari piuttosto tenaci nello scontro ravvicinato, ma anche cecchini piuttosto letali dalla distanza, bestie robotiche e nerboruti colossi. Attraversando la città si entra in contatto con oggetti da collezionare in una progressione culminante con il boss di turno: il nostro avversario finale, una gigantesca marionetta impazzita, ha rispecchiato pienamente un livello di sfida generale che - rispondendo ai crismi concettuali del genere di appartenenza - diventa via via sempre più frustrante. Il nostro Pinocchio, qualunque sia lo stile adottato all'inizio dell'avventura, ha a disposizione un attacco veloce e uno pesante, e ogni movimento predisposto alla battaglia (dai fendenti alle schivate) viene scandito dall'onnipresente barra della Stamina.



Lies of P risponde ai topoi più canonici dei soulslike anche nella gestione non semplice di un inventario ricco e stratificato. Dagli equipaggiamenti, che spaziano tra armi, vestiario e ornamenti di supporto, all'utilizzo di oggetti perlopiù curativi e predisposti a modificare temporaneamente le statistiche del personaggio o a potenziare l'arma per un periodo limitato.

Peculiarità dell'armamentario del nostro burattino è l'utilizzo del suo braccio bionico, che all'occorrenza può diventare un gancio capace di afferrare i nemici dalla media distanza e catapultarci verso di loro. Se opportunamente intervallato con il comando d'attacco, inoltre, questo scatto può dar vita ad un attacco in salto capace di infliggere danni superiori. Allo stesso modo la parata va utilizzata con intelligenza e parsimonia, poiché annulla totalmente il danno ricevuto soltanto se attivata con il giusto tempismo.



Nonostante possa sembrare esteticamente derivativa, riteniamo che la cornice visiva della produzione sia uno degli elementi più sorprendenti. Lo stile gotico costellato di venature steampunk imbastito da Neowiz Games ci ha mostrato un'identità forte e convincente, come pure svariati elementi di un'intelaiatura grafica solida e spettacolare.

È opportuno ribadire che, soprattutto per quanto riguarda l'estetica, le nostre sono impressioni preliminari al netto di un bagaglio tecnico che riteniamo abbia bisogno di una leggera rifinitura. È pur vero che i principi del genere di appartenenza non fanno della fluidità o del dinamismo il proprio fiore all'occhiello, ma riteniamo che qualche elemento - in particolare le dinamiche di movimento e qualche animazione contestuale, inclusa la gestione di alcuni particellari - necessiti di un po' di polishing. D'altro canto, non bisogna dimenticare che il buon Pinocchio, in quanto androide con innesti robotici, è incapace di replicare perfettamente le movenze di un normale essere umano, pertanto il suo avanzare claudicante e trascinato potrebbe addirittura rappresentare un elemento di coerenza con il gameplay. In fondo, il nostro burattino, una volta, aveva fili, ed or non più...