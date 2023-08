Like A Dragon Gaiden: Kazuma Kiryu come James Bond?

Tra i tanti titoli d'interesse provati in occasione della GamesCom 2023 non potevamo che annoverare anche Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Per chi non avesse familiarità col prodotto, parliamo dell'episodio ambientato tra gli eventi di Yakuza 6 The Song of Life e Yakuza Like a Dragon (qui la nostra precedente anteprima su Like a Dragon Gaiden), con protagonista un Kiryu Kazuma costretto a lasciarsi alle spalle il passato e impegnato in missioni ad alto rischio. Dall'inedito stile di combattimento, fino ai segreti dell'imbarcazione detta Castello - coi suoi tanti passatempi al seguito - ecco che cosa abbiamo scoperto portando a termine una demo del gioco di circa venti minuti.

L'arrivo al Castello

La demo si apre con Kiryu diretto in elicottero verso una nave cargo chiamata Castello. Con lui c'è una donna di nome Akame, che già sorride pensando alla loro destinazione. Sulle prime, l'ex membro del Tojo Clan fatica a comprendere il motivo del nome dell'imbarcazione: poco dopo però gli diventa chiarissimo.

I due infatti atterrano sulla nave e un grande cancello si apre dinanzi a loro. Si tratta di una porta verso un paradiso di eccessi e dissolutezza, disseminato di casinò, locali e svaghi d'ogni sorta. Nel cuore di questo luogo celato agli occhi dei più si erge un vero castello, ispirato a quello di Osaka. Già in questi primi minuti ci è stato possibile notare alcuni dettagli, a partire dal supporto al feedback aptico di DualSense.



Ad esempio, grazie alla tecnologia del controller abbiamo percepito sulle nostre mani la rotazione delle pale dell'elicottero che stava accompagnando Kiryu al Castello.

Sul fronte prettamente visivo, Like a Dragon Gaiden sembra non allontanarsi troppo dagli standard raggiunti da Lost Judgment e, come da tradizione, bada a offrire una illuminazione convincente, soprattutto in notturna, con i fiumi di luci al neon che accendono la vita al castello. Ancora molto c'è da vedere in merito alle ambientazioni e all'efficacia del comparto grafico, di cui dovremo tornare a parlare - per forza di cose - in sede di recensione.

Di scontri e vita notturna

Kiryu comincia a dirigersi verso il Castello ma viene fermato da alcuni loschi figuri. È questo il momento giusto per tornare a menar le mani e sfoderare degli assi nella manica completamente inediti, che però - almeno allo stato attuale delle cose - non siamo riusciti ad apprezzare del tutto.

In quest'avventura il protagonista dispone di due stili di lotta, che incarnano un po' il suo passato e il suo presente: ci riferiamo a "Yakuza" - quello che si fregia di mosse che i fan della saga ben conoscono - e ad "Agente", che a una serie di attacchi corpo a corpo affianca quattro gadget ben distinti per forma ed effetti. Ci sono il filo che blocca i malcapitati per poi scagliarli via, i droni di supporto, la finta sigaretta (che in realtà è una bomba a tempo) e le scarpe dotate di propulsori. A dirla tutta, i quattro strumenti non sono affatto poco efficaci in battaglia, anzi tutt'altro. Il problema è che queste soluzioni di lotta sfociano quasi nel parodistico e ci sono parse fin troppo sopra le righe persino per gli standard della serie, soprattutto visto che colui che le impiega non è il folle Ichiban Kasuga ma Kiryu Kazuma. Ad ogni modo l'assetto Agente prevede anche delle combinazioni melee che invece abbiamo trovato convincenti, tra rapide scariche di pugni e colpi più acrobatici. A queste dobbiamo affiancare le ormai iconiche Azioni Fervore (Heat Action), delle finisher che negli anni non hanno mai cessato d'essere spettacolari.



Per quanto concerne le attività di contorno, il Castello saprà come accontentarvi. Al Koi Koi e alle partite di freccette si aggiungono anche le visite al Cabaret, che stavolta portano con sé una novità importante. I dialoghi con le hostess infatti sono stati ripresi in live action e poi introdotti del gioco, così da offrire un'esperienza ancor più realistica. Negli scambi con queste avvenenti fanciulle bisogna sapere quando sfoderare un po' di sana ironia, quando bere qualcosa e il momento giusto per fare loro un regalo.

Abbiamo fatto un ampio giro anche alla Boutique per saggiare un'altra novità non da poco per il mondo di Like a Dragon. Il titolo infatti offre la possibilità di personalizzare di tutto punto il protagonista, con cappelli, giacche, completi più o meno kitsch, guanti, stemmi e molto altro. Si tratta di una feature certamente apprezzabile, e in linea con la volontà del personaggio di non farsi riconoscere. Attendiamo di scoprire quanto sarà ampia la scelta degli elementi del vestiario nell'esperienza definitiva.



Nella porzione conclusiva della demo abbiamo avuto modo di dare un breve sguardo al Coliseum, un'arena in cui è possibile partecipare a degli scontri senza esclusione di colpi, anche in squadra. Non sappiamo se sarà possibile scegliere altri capitani oltre a Kiryu (da poter quindi utilizzare in battaglia) ma una cosa possiamo dirvela: abbiamo accolto tra le nostre fila alcuni individui iconici di Like a Dragon, da Goro Majima al patriarca Gondawara e lottato al loro fianco per abbattere un boss torreggiante, dotato di motosega e particolarmente coriaceo.

Sui benefici dell'avanzamento dei compagni a seguito di un trionfo non possiamo esprimerci: resta però vero che questa attività secondaria potrebbe riuscire a irretire i fan di lunga data, tra la possibilità di ampliare il team con le leggende del Tojo Clan e le zuffe clamorose che promette di offrire.