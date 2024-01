Like A Dragon Infinite Wealth: due Yakuza in uno! Provato per 3 ore

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Quest'autunno siamo volati a New York per un appuntamento imperdibile: ad attenderci c'era una prova, lunga oltre 3 ore, di Like a Dragon: Infinite Wealth (a proposito, qui la recensione di Like a Dragon Gaiden). Abbiamo tenuto compagnia al buon Ichiban Kasuga in diverse porzioni della sua nuova avventura alle Hawaii, in un titolo che sotto diversi aspetti si preannuncia come il capitolo più grande di sempre del franchise di Ryu ga Gotoku Studio. In Infinite Wealth ci sarà infatti tantissimo da fare, da esplorare e da combattere, in un'epopea talmente ricca di contenuti da far impallidire (sulla carta) persino gli episodi più longevi di Yakuza.

Dal Giappone alle Hawaii

Quel che ci ha stupito di più di questo primo assaggio di Infinite Wealth è la sua apparente capacità di essere un racconto corale, sia dal punto di vista del pittoresco cast di personaggi, sia per quanto concerne la varietà scenografica. Sappiamo che il fulcro della storia si svolge alle Hawaii, e più precisamente sull'isola di Honolulu.

Ciò detto l'ambientazione tropicale non sarà l'unica protagonista di questo lungo viaggio, poiché le peripezie dei protagonisti li riporteranno anche tra le strade di Yokohama e i vicoli di Kamurocho. Basta già solo questo per farvi capire quanto esteso sarà il prossimo capitolo della serie di SEGA, con la trama che andrà ad accogliere almeno un paio di storyline principali, legate chiaramente ai due grandi protagonisti del nuovo Like a Dragon.



La nostra sessione in suolo americano era suddivisa in 4 fasi. In quella iniziale abbiamo avuto ampia libertà nell'esplorazione di Honolulu, un corposo segmento collocato durante le prime ore di gioco in cui abbiamo potuto saggiare a fondo molte delle novità della produzione. La seconda parte era invece dedicata alle Dondoko Island, una porzione parallela alla storia principale che propone una vera e propria modalità gestionale. Nel terzo atto dell'evento siamo invece tornati in Giappone per vestire i panni di un'amata vecchia conoscenza, un ormai maturo Kazuma Kiryu chiamato a regolare i propri conti in sospeso.

Infine, per chiudere l'hands-on e per farci approfondire le possibilità offerte dal combat system, il team ci ha riportato in suolo hawaiano per impersonare nuovamente Ichiban nel corso di una boss fight decisamente sopra le righe, contro un famelico squalo gigante. Sempre e comunque nel nome della sobrietà. In generale, quella di Like a Dragon è una serie che cavalca il confine tra serio e faceto. Così è stato per il settimo capitolo, e così sarà con Infinite Wealth, il cui racconto mostra sin da subito due anime ben distinte: da una parte abbiamo la continuazione della saga di Ichiban, che prosegue su binari ancor più sgangherati, dall'altra vivremo un'ulteriore (e forse definitiva) avventura di Kazuma. Il protagonista della serie classica, affetto da una malattia apparentemente incurabile, decide di dare un senso a quel poco tempo che gli è rimasto da vivere, raccogliendo i cocci della sua drammatica e turbolenta esistenza. Per questo motivo, le sezioni con Kiryu protagonista regaleranno un senso di nostalgica e agrodolce malinconia, soprattutto ai fan della prima ora.

Honolulu, un meraviglioso parco giochi

Parliamo adesso di che cosa ci offre quella che possiamo considerare la porzione più consistente del gioco, ovvero la rocambolesca scampagnata di Kasuga tra le isole hawaiane. Da un punto di vista dell'offerta ludica, Like a Dragon: Infinite Wealth riprende le basi del suo predecessore e punta ad arricchirle con alcune trovate potenzialmente interessanti.

È bastato muovere i primi passi lungo le strade di Honolulu per capire quanto la formula di gameplay sia più ampia rispetto a prima e aperta a molteplici possibilità. Il mondo è infatti molto denso di contenuti, tra punti di interazione, dialoghi contestuali, collezionabili e attività secondarie. Per rendere più fluide le fasi di free roaming il team ha cadenzato un po' diversamente il ritmo con cui è possibile imbattersi nei canonici scontri con le gang del posto.



È infatti possibile, quando si è indisturbati, eseguire un annientamento alle spalle, così da evitare uno scontro diretto senza spezzare troppo l'avanzamento tra le strade. Si tratta di una scelta, a nostro modo di vedere, tanto sottile quanto preziosa in un contesto così soverchiante come quello di Honolulu, che soltanto in questa prima fase era già disseminato di decine di substories e altrettanti punti di interesse. In piena tradizione con il passato della saga, le missioni secondarie offrono una quantità impressionante di vicende e situazioni ai limiti dell'assurdo.

Nel corso della prova non siamo riusciti a portarle tutte a termine, ma ne abbiamo svolte una manciata che ci hanno colpito per varietà e profondità: abbiamo servito ai tavoli di un ristorante, con il delicato compito di tenere a mente le esatte ordinazioni dei clienti, siamo intervenuti contro svariati prepotenti a protezione di individui in difficoltà e abbiamo sbloccato sul nostro smartphone una app di incontri che strizza l'occhio a quelle reali, con tanto di progressione e obiettivi da sbloccare per conquistare l'interesse di potenziali partner e fare "match". E la sensazione è che si tratta solo della punta di un iceberg gigantesco, tra le cui fondamenta batte pulsante il cuore del franchise SEGA: un mondo vivo in cui anche la più improbabile delle situazioni nasconde una storia capace di intrigare. Tra le subquest a lungo termine troverete anche l'app Photo Rally, che vi chiederà di fotografare alcuni luoghi o elementi sparsi per Honolulu in cambio di succose ricompense, tra cui oggetti ed equipaggiamenti destinati ai membri del party.



Muoversi a piedi per Honolulu potrebbe non essere sufficiente: avremo quindi a disposizione lo Street Surfer (che rimane un accessorio opzionale, ottenibile tramite una specifica quest), un monopattino che renderà le traversate di Kasuga ancora più esilaranti. In più il team ha rafforzato la funzione del Viaggio Rapido, abbandonando il classico sistema basato sui taxi e disseminando Honolulu di punti chiave in cui spostarsi velocemente grazie al cursore della mappa.

Sulla scia del precedente capitolo, l'impasto ruolistico di Infinite Wealth rimane equamente distribuito tra la sua dissacrante impronta citazionista (da Dragon Quest a Final Fantasy) e la sua capacità di integrarsi con il contesto socioculturale che fa da sfondo alla vicenda. E quindi abbiamo nuovamente la dinamica dei Lavori, delle classi potenziabili salendo di rango che permettono ai personaggi che compongono il party di adottare stili di combattimento e statistiche che meglio si adattano al vostro modo di giocare.



Ottenere un nuovo lavoro significa assistere a un siparietto divertente, con "Acquanauta" che ad esempio vede Ichiban fare lo spaccone tra le onde del mare sulla tavola da surf. Nel quartiere di Waikiki il riccioluto eroe si imbatte nella Alo-Happy Tours, un'agenzia di lavoro che offrirà ai protagonisti un discreto numero di attività che vi permetteranno di approfondire la cultura hawaiana. Portando a compimento questi incarichi, Kasuga si sentirà particolarmente ispirato, e raccoglierà idee per imparare nuovi impieghi.

Torneremo chiaramente sul sistema dei Lavori in fase di recensione, quando ne avremo provati a sufficienza e saremo in grado di esporvi le loro peculiarità nel dettaglio.

Like a Dragon Crossing

Una delle principali novità di Infinite Wealth è certamente Dondoko Island. Si tratta di una macro-quest parallela alla campagna principale che trasforma Like a Dragon in un gestionale. Non conosciamo il motivo per cui Ichiban si ritrova a metter piede sull'isola. Sta di fatto che l'obiettivo del protagonista è rimettere a nuovo l'oasi per dar vita al resort ideale. Per fare ciò il nostro eroe sarà munito di tutti gli strumenti necessari che, proprio come in un life-sim, gli permetteranno di costruire il proprio idillio personale.

L'avventura è scandita attraverso le giornate di lavoro durante le quali il buon Kasuga dovrà sudare sette camicie per portare a termine svariati incarichi. Dovremo occuparci di un certo numero di attività quotidiane, prima di tornare a riposarci per poi dare il via a una nuova giornata di fatiche. Completare le varie task permetterà al resort di salire di livello e ottenere soldi con cui acquistare oggetti, materie prime e accessori per addobbare gli spazi disponibili. E quindi, armati di mazza o di canna da pesca, le mansioni quotidiane si dividono tra il riciclo di rifiuti, il recupero di risorse, la pesca, il crafting e la costruzione di strutture con le quali riportare le Dondoko Island allo splendore di una volta. Talvolta dovremo persino combattere, sfruttando le armi contundenti a nostra disposizione: in questo frangente, le lotte non sono a turni ma in tempo reale, con le animazioni che purtroppo si sono rivelate piuttosto legnose e non hanno assolutamente nulla a che vedere con il gameplay action dei capitoli storici.



Nel corso della nostra prova abbiamo potuto trascorrere circa un'ora a Dondoko Island: un tempo a malapena sufficiente per scalfire la superficie di un vero e proprio "gioco a parte", un'attività che - a detta del team di sviluppo - potrà essere portata avanti indipendentemente dai progressi della storia principale. Visto l'elevato numero di opportunità qui presenti, la nostra sensazione è che questa feature garantirà decine di ore di gioco aggiuntive, che potrebbero rivelarsi preziose soprattutto durante l'endgame.

Anche in questo caso, per esprimerci sull'efficacia di questa componente non possiamo fare altro che rimandarvi alla recensione: dovremo valutare, anche al netto di una componente action molto imprecisa, se la tenuta di Dondoko Island riuscirà ad appassionarci al pari dell'avventura principale, o se piuttosto rischia di perdere di mordente se rapportata alle gesta di Ichiban e compagni.

La fine del Drago di Dojima?

Nonostante lo scapigliato eroe fissato coi giochi di ruolo rimanga il protagonista indiscusso di questo nuovo capitolo, Infinite Wealth restituirà ampio spazio alla figura di Kazuma Kiryu, che sarà giocabile in una storyline che si svolge in contemporanea all'avventura hawaiana di Ichiban. I capitoli in cui impersoneremo il possente Drago di Dojima hanno un retrogusto piacevolmente nostalgico, e rappresentano di fatto la maggiore attrattiva per i fan storici della saga.

Questo segmento di storia ha toni molto più malinconici e introspettivi, semplicemente perché lo scopo di Kazuma è di portare a compimento la sua Bucket List, un elenco di questioni rimaste in sospeso che gli permetteranno sentirsi in pace con sé stesso prima della fine, poiché il cancro sta lentamente divorando il suo corpo. Dividendosi tra Yokohama e la sua amata Kamurocho, Kiryu ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, porta a compimento incarichi e minigiochi, incontra persone e completa obiettivi legati al suo passato nel mondo della yakuza.



Si tratta di una parte di storia molto riflessiva, nella quale riemerge quella scrittura più epica e drammatica che ha caratterizzato le vecchie avventure di Kazuma, come dimostrano le numerose sequenze cinematiche tra il nostro e i comprimari. Momenti fatti di dialoghi emozionanti, ma anche di lunghi silenzi altrettanto significativi, che restituiranno agli appassionati delle vibrazioni decisamente familiari.

Terminare i propri affari, ma anche raccogliere i vari Ricordi disseminati lungo le vie giapponesi, permetterà a Kiryu di potenziare Spirito, Tecnica e Fisico: le caratteristiche proprie del suo potere di Drago di Dojima, il cui perfezionamento porterà al Risveglio, rendendo il nostro vecchio eroe formidabile e potente come un tempo.



Tutto ciò permetterà all'ex membro del Tojo Clan di sfruttare il suo massimo potenziale durante le lotte: potrà adottare alcuni dei suoi iconici stili di combattimento, che come da tradizione modificano in toto la pesantezza e il tipo di attacchi che sferra. Per quanto concerne il combat system, il gameplay a turni è centralissimo per l'intelaiatura ludica della produzione, e a conti fatti ci è parso l'elemento meno rivoluzionario di questo sequel.Di grande importanza è lo sfruttamento di peculiarità, punti di forza e tecniche dei vari personaggi, e il posizionamento sul terreno sembra aver assunto un ruolo ancor più importante.

Come dicevamo nella precedente prova di Like a Dragon Infinite Wealth, più il nostro guerriero è vicino al nemico preso di mira, maggiori sono i danni che può infliggere. In materia di zuffe ci aspettavamo qualche sorpresa in più, c'è da ammetterlo, ma la cornice squisitamente goliardica delle battaglie ha saputo farsi perdonare grazie a quella sana dose di follia che da sempre caratterizza la produzione. E se volti già noti come Nanba, tra aliti puzzolenti e orde di piccioni assassini, continueranno a regalare soddisfazioni, anche le new entry in suolo hawaiano si sono distinte non poco, tra mosse bizzarre e situazioni decisamente sopra le righe. Torneremo a evocare i Pestamici - incluse vecchie conoscenze come Date e Shun Akiyama - per sgominare gli assalitori, e potremo eseguire devastanti attacchi combinati. Per quanto riguarda la battaglia con l'imponente squalo che abbiamo menzionato in precedenza, non ci ha messo in difficoltà: si trattava del classico "nemico spugna" con una generosa barra della vita, che ci ha dato modo di prendere confidenza coi membri del party, ma non molto altro.



Se Infinite Wealth dovesse seguire la strada del predecessore in quest'ambito, allora sarebbe lecito aspettarsi lotte ben più impegnative di questa nell'esperienza finale: speriamo solo che il livello di sfida di tali scontri andrà a crescere in modo più progressivo, senza alcuni picchi improvvisi che invece abbiamo sperimentato nel viaggio introduttivo di Ichiban.

Tra Bingo e Sujimon

Rispetto a Yakuza 7, in Infinite Wealth viene posto ulteriormente l'accento sulla sinergia tra i personaggi, che possono dar vita a tecniche combinate ancor più spettacolari che in passato. A tal proposito i legami che il protagonista può stringere e rafforzare con i propri compagni di avventura sono ora amplificati dal Bingo Legami: si tratta di una griglia che permette di appuntare ciò che abbiamo imparato sugli altri membri del party attraverso i dialoghi e le azioni contestuali. Portare a termine il Bingo di ciascun comprimario, oltre che punti esperienza e ricompense, promette interessanti sorprese finali.

Sul fronte delle lotte gli sviluppatori hanno rafforzato l'importanza dei Sujimon: ora i folli sgherri "catturati" dal protagonista potranno essere impiegati in un'apposita dimensione in stile Pokémon. Sfidando altri "allenatori" come noi, potremo mandare in campo fino a tre subalterni, che affronteranno un team rivale a suon di attacchi dalla distanza. Proprio come accade nei migliori duelli tra mostriciattoli tascabili, Ichiban potrà sfidare sempre più rivali per potenziare i propri Sujimon, che potrebbero rivelarsi dei validi aiutanti persino nella ristrutturazione di Dondoko Island. Per tutto il resto, ecco tutto ciò che dovete sapere sui Sujimon in Like a Dragon Infinite Wealth.