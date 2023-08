Lords of the Fallen: un soulslike che ha finalmente qualcosa da dire!

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando l'accoppiata CI Games e Deck 13 ha lanciato un action RPG dalla difficoltà elevata e orgogliosamente ispirato alle atmosfere del Dark Souls di From Software: l'originale Lords of the Fallen ha polarizzato pubblico e critica con il suo combat system "lento e pesante", ma è comunque riuscito a piazzare tre milioni di copie in tutto il mondo, a testimonianza del suo importante potenziale commerciale.



In altre parole, l'annuncio del nuovo Lords of the Fallen ci è parso assolutamente comprensibile, soprattutto considerate le alte ambizioni degli sviluppatori (qui il nostro speciale su Lords of the Fallen). Ebbene, siamo volati a Londra per constatare di persona l'avanzamento dei lavori, scoprendo un soulslike pieno zeppo di idee e meccaniche di gioco, che avrà l'arduo compito di intrattenere per la sua intera durata con un grado di sfida appagante.



Quanta storia c'è in questo soulslike?

L'avvento della divinità malvagia Adyr è stato scongiurato dalle gesta eroiche di Harkyn, un paladino che ha sottomesso con le armi e con gli incantesimi l'orda intenta a resuscitare il nemico dell'umanità, resistendo ad innumerevoli cadute e fallimenti fino al raggiungimento dell'agognata vittoria. Il tramonto dell'esercito oscuro non segna però la fine di Adyr, che potrebbe rimanifestarsi da un momento all'altro per portare il mondo alla rovina.

Per evitare la sciagura, le Hallowed Sentinels restano vigili a guardia della pace, alla ricerca di ogni possibile indizio che potrebbe annunciare il ritorno dell'entità. Dopo numerosi anni però i sussurri melliflui del dio malvagio hanno corrotto alcuni tra quelli che avevano giurato di combatterlo, causando il crollo delle difese erette nei secoli precedenti e permettendo alle forze del male di depredare ancora una volta Axiom, in attesa dell'ascesa di Adyr (che significherebbe una vera e propria apocalisse). L'ultima speranza dell'umanità risiede nel campione scelto dalla Chiesa di Orius, che ingaggia una guerra personale contro gli adepti della divinità oscura, armato non solo di perseveranza e tecniche mortali, ma soprattutto di una speciale lanterna capace di unire il mondo di Axiom a quello dell'aldilà. La storia ci trasporta dunque a mille anni di distanza dagli eventi raccontati dal primo Lords of the Fallen, facendo di questa seconda iterazione un autentico sequel, ma soltanto sul piano narrativo: bastano infatti alcuni istanti all'interno dell'area iniziale del gioco per prendere confidenza con il suo sistema di combattimento veloce, seppur ragionato, ben lontano dalle movenze pesanti che avevano caratterizzato il precedente capitolo.



Dopo aver modellato le fattezze del nostro personaggio attraverso un editor dalle numerose opzioni di personalizzazione, siamo chiamati a scegliere una della svariate classi di guerrieri disponibili, ognuna caratterizzata da un background personale e culturale diverso, ma soprattutto da statistiche iniziali ben definite.



Avendo a disposizione un tempo limitato con la build di prova (abbiamo testato la versione per PC), abbiamo cercato la conferma delle promesse di un'azione concitata da parte degli sviluppatori con un combattente che garantiva sin dall'inizio un approccio estremamente aggressivo alle lotte: armati di uno spadone enorme e senza la zavorra di uno scudo, ci siamo lanciati nelle fasi iniziali di Lords of the Fallen con l'intenzione di testare strategie basate su agilità e movimenti fulminei: siamo rimasti piacevolmente sorpresi sia in merito alla responsività dei comandi, sia per quanto concerne la fluidità delle battaglie.

Un gameplay aggressivo

Partendo dalle fondamenta ludiche rese celebri dai titoli From Software - alternanza di attacchi leggeri e pesanti, focus sulla schivata al momento giusto, grande attenzione alla barra dell'energia e oggetti curativi che si ripristinano ai checkpoint - Lords of the Fallen si apre con delle aree puntellate da nemici ben poco pericolosi, utili per prendere confidenza con la varietà delle combo disponibili. C'è poi un primo miniboss dai pattern d'attacco facilmente riconoscibili.

Nello specifico, parliamo di una battaglia veloce, che lascia comprendere la volontà del team di virare verso un'azione frenetica. Sebbene sia comunque possibile affrontare ogni scontro come una partita di scacchi, parando e schivando per poi colpire al momento più opportuno, Lords of the Fallen sembra ammiccare ai giocatori più aggressivi mettendo in bella mostra la barra della stabilità dei nostri avversari. Ferire i nemici con costanza - soprattutto con attacchi caricati - e parare i loro colpi all'ultimo momento utile, porterà a spezzare la loro guardia e a esporli a mosse in grado di danneggiarli pesantemente. Anche senza l'uso di uno scudo è infatti possibile proteggersi dagli assalti delle creature, ma l'impatto non viene assorbito completamente e si ripercuote sulla vitalità del protagonista, eppure il giocatore ha ancora una possibilità di recuperarla rispondendo subito all'aggressore: la salute persa con gli attacchi parati è visualizzata con un segmento grigio che sostituisce quello rosso, e si può riguadagnare mettendo a segno pochi colpi.



Qualora i nemici dovessero ferirci quando abbiamo la guardia abbassata, l'intero segmento recuperabile verrebbe cancellato definitivamente, ma la leggibilità degli attacchi avversari, unita alla finestra abbastanza ampia del parry (basta alzare le difese appena prima di subire un colpo, indipendentemente dall'arma o dallo scudo equipaggiato), premiano gli utenti più aggressivi. A dispetto dei dubbi suscitati dall'ultimo trailer di Lords of the Fallen, la pesantezza dei colpi è resa soddisfacente dalle animazioni del protagonista e dei nemici, che reagiscono in accordo con gli attacchi subiti. I movimenti legati alla corsa e al salto invece non hanno saputo convincerci allo stesso modo (almeno per ora).



Al momento, anche il profilo sonoro ci ha lasciato con delle perplessità: tra rumori di colpi ben poco gratificanti e musiche ambientali senza mordente, non riesce ad immergere completamente i sensi nel mondo di gioco, creando quasi un distacco tra l'utente e gli eventi a schermo. Se le sensazioni suscitate in battaglia non si allontanano troppo dai canoni del genere di appartenenza, con ogni probabilità la caratteristica più personale dell'opera di CI Games risiede nella gestione delle morti e, di conseguenza, della sconfitta.



Oltre a poter recuperare la vita con attacchi e oggetti curativi, infatti, in caso di dipartita non si ritorna immediatamente al checkpoint più vicino, ma si viene catapultati nel mondo di Umbral, un aldilà dal quale è possibile riemergere toccando le Vestigia (l'equivalente in Lords of the Fallen dei celebri falò dei Souls). Soltanto perire in questa realtà alternativa comporta un vero fallimento, con tanto di esperienza accumulata che viene lasciata sul punto di morte.



Il secondo mondo di Lords of the Fallen

Il mondo di Umbral è l'equivalente spettrale di Axiom, una sorta di purgatorio abitato da esseri sofferenti che non solo aggrediscono il protagonista, ma compongono le stesse pareti e pavimenti delle stanze. Malvagia e per nulla adatta ad un essere vivente, questa realtà lascia sfogare una direzione artistica più ispirata rispetto alla controparte principale del gioco, la quale (almeno nelle prime ore della campagna) propone gli scenari abbastanza classici di una foresta e di un castello in rovina. Sul fronte grafico andremo a esporci soltanto con il gioco completo tra le mani.

La build che abbiamo provato era vecchia e infatti non ci è parsa in grado di mostrare i muscoli di Unreal Engine 5, a causa di effetti particellari ridotti all'osso. Ad ogni modo, lo sforzo di ricreare una dimensione spettrale è reso evidente da scorci inquietanti fatti di scheletri e morte, per un impatto visivo unico e decisamente azzeccato alla pericolosità della zona. I continui lamenti e il cambio di tonalità, con il grigio cadaverico a sostituire la variegata natura di Axiom, contribuiscono ad alimentare quel leggero senso di disagio che attanaglia gli sfortunati avventori di Umbral, che vengono così invogliati a tornare tra i vivi per riottenere la possibilità di rinascere in caso di ulteriore dipartita. Il mondo dei morti, però, non è soltanto un luogo da cui scappare a gambe levate, perché sarà indispensabile navigare tra i suoi pericoli per procedere verso l'obbiettivo prefissato. La disposizione degli ambienti, dei nemici e dei personaggi secondari che è possibile incontrare lungo il cammino non cambia con lo spostamento ad Umbral, ma alcune piccole differenze rendono indispensabile esplorare questa realtà, assumendosi il rischio di combattere senza una rete di sicurezza.



Molto spesso, infatti, l'avanzamento in Axiom è reso impossibile da una porta chiusa, o dal crollo di un muro che sbarra la strada, mentre in Umbral potremmo trovare una scala, o un passaggio libero, attraverso cui poter aggirare gli ostacoli e procedere verso il prossimo boss da abbattere.



Indispensabile per poter visitare il mondo dei morti è la Lanterna custodita dal nostro eroe, che permette non solo di saltare in questo pericoloso purgatorio ogni volta che vogliamo, ma consente di sbirciare la versione spettrale dell'ambiente circostante ancor prima di compiere un passo nell'aldilà, alla ricerca di differenze solitamente suggerite da uno sciame di falene che aleggia in un punto preciso della mappa. Questo espediente sembra poter rendere più intricata e interessante l'esplorazione e spinge a curiosare e cercare con attenzione in giro per Umbral alla ricerca di strade, oggetti nascosti e frammenti di lore.



Passeggiare tra gli spettri, quindi, potrebbe sembrare la modalità più semplice per arrivare spediti alla fine del percorso, ma non è così: oltre ai normali nemici che troveremmo anche nel mondo di Axiom, infatti, qui il nostro eroe sarà costantemente assalito da fantasmi e mostruosità che compaiono dal nulla, con una pericolosità che aumenta con il passare del tempo trascorso in questa dimensione.



Non di rado, durante la nostra prova, siamo stati circondati da spettri che non ci avrebbero nemmeno sfiorato ad Axiom, i quali hanno reso l'esplorazione a tratti ansiogena con la loro tenacia nell'assalirci. Gli sviluppatori hanno però tentato di bilanciare questa sensazione di pericolo con la promessa di grandi ricompense, perché trascorrere il tempo ad Umbral aumenta il valore di un moltiplicatore che permette di ottenere una quantità maggiore di esperienza, con l'inserimento di un rapporto rischio-beneficio che potrà essere valutato soltanto sul lungo termine, ma che sicuramente impreziosisce la proposta ludica del titolo.

Il grado di sfida

La Lanterna permette di interagire con alcune zone dell'ambiente, attraendo piattaforme su cui poter saltare o eliminando barriere che ostacolano il percorso, ma si rivela altrettanto indispensabile anche durante gli scontri, con un'abilità che gli sviluppatori dovranno assolutamente bilanciare se vogliono che Lords of the Fallen mantenga un grado di sfida appagante: il Soul Flay, infatti, permette di separare l'anima dei nemici dal loro corpo fisico, il quale si troverà momentaneamente immobilizzato mentre noi potremo massacrare la sua forma spiritica senza il rischio di rappresaglie.

Questa skill potrebbe rendere triviali molti scontri, nonostante per il suo utilizzo si spenda una Carica Soul Flay (facilmente riottenibile durante l'esplorazione di Umbral), perché annichilisce tutte le creature comuni e causa danni ingenti anche ai boss che non ne sono immuni. Un'altra meccanica propria della Lanterna è quella legata ai Parassiti che proteggono alcuni avversari. Certi rivali risultano invulnerabili ai nostri attacchi, ed è perché un Parassita invisibile agli occhi li sta proteggendo dal mondo di Umbral: prima di poterli danneggiare, dunque, è indispensabile illuminare la stanza con la Lanterna alla ricerca di questi fastidiosi "scudi ultraterreni". Una volta scovati bisogna eliminarli assorbendoli nella fiamma del grandioso strumento, mentre il nemico di turno tenta di sopraffarci indisturbato, e soltanto dopo averlo fatto è possibile ridurre la vita dell'avversario. Durante la nostra breve prova questa trovata ha reso ben più stimolante la lotta con un miniboss che altrimenti sarebbe stata banale. Le ore iniziali di Lords of the Fallen non spiccano per varietà dei nemici, ma sono soprattutto i confronti con le minacce principali ad aver mostrato alti e bassi.



Dopo essere periti nel classico primo scontro da cui non si può uscire vincitori, abbiamo affrontato una guerriera alata che nella seconda fase della lotta ha sguainato lame magiche, senza che questo ci obbligasse a cambiare la nostra strategia basata su parry e attacchi pesanti. Dopo alcuni miniboss poco ostici, alcuni più ispirati di altri, abbiamo però concluso il nostro soggiorno ad Axiom combattendo contro una gigantesca mostruosità che occupava un'ampia porzione dell'arena, la quale ci ha lasciato ben più speranzosi nei confronti della varietà degli scontri che sarebbero avvenuti successivamente.



Ci auguriamo che le numerose abilità a disposizione sin dall'inizio e le potenti magie - che purtroppo non abbiamo potuto testare a causa della natura introduttiva della prova - non finiranno per attenuare troppo il livello di sfida.



D'altro canto, Lords of the Fallen potrebbe guadagnarsi l'attenzione di tutti quegli utenti affascinati dal tipo di esperienza oscura e crudele dei soulslike, ma fino ad ora intimoriti dalla difficoltà dei loro combattimenti: considerando anche la possibilità di poter affrontare l'intera avventura in compagnia di un amico, il titolo di CI Games potrebbe essere un perfetto punto di inizio per chi vuole cominciare ad esplorare il genere, ma - è il caso di ribadirlo - allo stato attuale delle cose è presto per esprimersi con toni di certezza su questo fronte.