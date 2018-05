Magic The Gathering Arena: il ritorno del TCG fantasy più amato di sempre

Wizards of the Coast di recente non ha sfornato edizioni digitali del famoso Magic: The Gathering all'altezza delle aspettative. L'ultimo titolo della serie, Magic Duels, dopo un buon inizio e delle promesse interessanti sul supporto post-lancio, è stato avvolto da un silenzio di tomba inesorabile, con update problematici e ancor meno piani per il futuro. Com'è possibile che il sovrano indiscusso dei giochi di carte collezionabili abbia ricevuto un trattamento digitale degno dell'ultimo schiavo di Nicol Bolas? A quanto pare serviva un ritorno in grande stile sul multiverso originario, il piano d'esistenza che dal lancio delle Alpha nel 1994 ha definito intere epiche di maghi combattenti: Dominaria. Il Nexus del Multiverso, il mondo di Serra, Urza e Teferi, è stato riscoperto grazie all'omonimo set cartaceo uscito da poco. Per l'occasione è stato levato il sipario su Magic the Gathering: Arena, il nuovo card-game digitale free-to-play in closed-beta da diversi mesi che, a detta di Wizards, costituirà un vero e proprio nuovo formato di gioco, con tornei dedicati, premi ed eventi online. Dopo anni e anni in cui le nostre vecchie ossa di Planeswalker si sono trascinate stancamente tra bug e inspiegabili diversità rispetto alle release digitali di Magic, sarà dunque questa la volta buona? Le premesse ci sono tutte.

Sbustare alla grande

La prima cosa che colpisce quando si lancia Arena è la sua schiettezza, il suo intento diretto, senza fronzoli: puro e semplice PvP all'ultima magia. Costruisci un mazzo di 60 carte minimo e ti lanci nella pugna contro altri giocatori. Niente single-player o puzzle-game da risolvere a colpi di carte, ma solo scontri feroci contro altri planeswalker, che sbloccano bustine da aprire in caso di vittoria. Si vede fin dal primo momento che Arena non è pensato solo per i nuovi giocatori, a partire dall'implementazione diretta di tutte le regole della controparte fisica, senza alcuna eccezione. La promessa è quella di seguire le uscite cartacee e, al contrario del precedente Duels, in cui nonostante l'identica dichiarazione ci siamo confrontati con ritardi di mesi ad ogni release, Wizards questa volta sembra fare sul serio. Dalla prima versione closed-beta tutti i set rilasciati sono stati implementati senza ritardi, con frequenti patch per risolvere eventuali bug e aggiungere nuove feature.

Quelli presenti sono gli ultimi cinque, per un totale di ben 1.194 carte che va a comporre parte del corrente blocco Standard, il formato di partite più accessibile per chi inizia. Ci sono insomma Amonkhet e Era della Rovina, con le loro meccaniche basate sulla gestione del cimitero dei giocatori (Imbalsamare e Conseguenze), Ixalan e Rivali di Ixalan, piene di veloci pirati e grossi dinosauri, e infine Dominaria, il set che torna al passato, paragonato non a caso al vecchio e potentissimo set Leggende, uscito in Italia nel lontano 1995. In dotazione per chi inizia è di 10 mazzi pronti all'uso, cinque per Amonkhet e Era della Rovina e altrettanti basati su Ixalan e Rivali di Ixalan. In più una serie di booster pack da aprire per cominciare la collezione e modificare i deck come meglio si crede, senza limitazioni, nemmeno quelle imposte sulla rarità presenti in tutte le precedenti edizioni di Magic Duels.

Che dire? Era ora!

Il punto cruciale è che il team sembra aver capito che i nuovi giocatori ci mettono molto poco ad appassionarsi al gioco, continuando ad assemblare nuovi mazzi e combinazioni. Arena è quindi molto generoso verso chi inizia e lo si riscontra un po' dappertutto. Per ottenere nuove carte bisognerà ovviamente vincere le partite, completando una quest giornaliera e racimolando una delle due monete di gioco. Le quest sono piuttosto generiche, come "Tappa sessanta terre" o "Lancia venti magie blu o rosse", e completandole otterremo circa 700 monete al giorno.

Lo Store in BetaOltre agli sblocchi gratuiti quotidiani, ovviamente le buste di carte si possono anche comprare, spendendo la seconda moneta di gioco: le gemme. Una busta costa 200 gemme, ma possono essere comprate solo a multipli di tre. Attualmente, spendendo un dollaro si ottengono 150 gemme e più gemme si comprano meno queste vengono a costare. Il minimo sindacale sono quindi quattro dollari per tre bustine, per un totale di 15 Comuni, 6 Non-comuni e 3 Rare/Mitiche. Comprando dalle 15 buste in su si ottengono anche delle Wildcard Rare e Mitiche garantite a seconda della spesa. Contando che il massimo acquistabile sono 90 buste per un minimo di 90 dollari, in tutta la complessa economia di MtG: Arena lo store è la parte che ci è piaciuta meno. Perché non è possibile comprare una singola busta? E, soprattutto, le Wildcard in regalo sembrano davvero poche per la spesa affrontata: una sola Wildcard Rara per 20 dollari di spesa? Si può fare sicuramente di meglio, considerando il numero totale di carte disponibili e il numero ridotto di carte in ogni booster.

In più, ogni 5 vittorie si ottiene un booster pack dell'ultima espansione uscita, fino a un massimo di tre al dì. Contando che ogni booster costa 1000 monete, si sbusta parecchio. Forse per sopperire a questa routine pantagruelica di nuove carte, ogni booster ne contiene un quantitativo inferiore a quello dell'edizione fisica: cinque Comuni, due Non-comuni e una Rara o Mitica.

Ogni carta viene subito posta in un raccoglitore virtuale con diversi filtri per cercare quelle che desideriamo e costruire nuovi mazzi con meticolosa efficienza. Il tutto è già molto ben fatto a livello di interfaccia per essere una versione beta, cosa cruciale per un gioco completamente basato sulla costruzione di combinazioni magiche vincenti. Insomma, per essere un free-to-play MtG: Arena dà moltissimo spazio a chi non ha soldi da investire e questo, come ben sappiamo, è un buon indicatore dell'eventuale successo del titolo. Il grind è abbastanza ridotto nonostante le ricompense e, se queste meccaniche verranno mantenute anche dopo il lancio, saremo di fronte al gioco di Magic che tutti desideriamo da anni. E non è finita qui: sarà infatti presente un sistema di crafting delle carte che usa quelle extra che non possono entrare a far parte della collezione (si può averne 4 per tipo, come da tradizione). Fin qui, niente di nuovo sotto il sole luminoso dei CCG digitali, anche se il sistema non è ancora implementato. La vera novità sono le cosiddette Wildcards, ovvero delle carte generiche, suddivise per rarità, che possono essere spese per ottenere una qualsiasi carta della stessa rarità. Le Wildcards le si possono trovare casualmente ovunque si trovano le altre carte, ovvero da booster pack, quest e tornei. Il risultato della commistione di tutti questi sistemi, invero non proprio semplice, è comunque un'accessibilità al gioco mai vista tra i suoi simili. Si vede che si sono fatti due conti, alla Wizards.

Rilasciando quattro set da circa 260 carte ogni anno, nonostante l'abbondanza di ricompense gratuite, per ottenere tutte quelle che si desiderano (ad esempio quattro Lyra Dawnbringer) bisognerà per forza di cose spendere qualche euro, data la quantità enorme di contenuti. Chi vorrà poi completare le collezioni di strada ne avrà da fare parecchia. Infine, in questo dedalico reward system è presente anche un forziere che viene sbloccato aprendo circa una quindicina di booster. Aprendolo, si otterranno direttamente 6 Wildcard, di cui una Rara e una Mitica. Insomma, a Wizards questa volta va fatto un applauso, tenendosi comunque con una minima riserva derivata dalla brusca interruzione del supporto alle edizioni passate. Giusto perché non si sa mai, Wizards, vecchia volpona.

Il tasto della menzogna

La missione è chiara: sfondare nel mondo dei CCG digitali, sia per il nuovo pubblico, sia per il vecchio, ma partendo da quest'ultimo come punto di riferimento. Anche le modalità di gioco sono state prese di peso dalla controparte cartacea. Per ora sono presenti le due più popolari: il classico Constructed, per partite rigorosamente Ranked in cui ci si costruisce il grimorio e si combatte, e il Booster Draft, modalità in cui vengono date tre bustine a ciascun giocatore e le si apre per costruirsi, solo con quelle, un mazzo di 40 carte ex novo. Inoltre, sono stato introdotti diversi tornei istantanei per iscriversi ai quali occorrono 500, 1000 o 5000 monete (o un equivalente in gemme).

Una volta iscritti occorre vincere più partite possibili al netto di due o tre sconfitte e, una volta raggiunte le 7 totali o, più facilmente, quando gli avversari avranno fatto polpette di voi e del vostro mazzo, si ritirano gli agognati premi. Dipende dal formato scelto, ma in generale il bottino è anche in questo caso molto soddisfacente. Basti pensare che nel torneo da 500 monete, quello più accessibile, arrivando a 7 vittorie si possono vincere ben 1000 monete e 3 carte Rare/Mitiche. Insomma anche in questo caso le ricompense sembrano tutte rivolte verso i giocatori che non hanno intenzione di spendere una lira, posto che riescano a farsi valere nell'acerrima lotta per il dominio dei piani astrali contro gli avversari.

Le partite si svolgono come ci si potrebbe aspettare su Magic Online (la versione antelucana di Arena, ancora oggi giocatissima), o in una partita cartacea: lotta all'ultima priorità. Quel che separa Magic da altri giochi di carte famosi e lo rende così appassionante è infatti la possibilità di lanciare magie durante il turno degli avversari. Solo questa introduzione rende il tutto adrenalinico e mai scontato, con ogni turno che potrebbe essere ribaltato al volo da un Cancellare o un Colpo di Fulmine. Il prezzo da pagare è una complessità decisamente più elevata nel gestire le situazioni in cui i giocatori lanciano anche tre o quattro magie a vicenda. Per gestire il tutto si parla di Stack e priorità di gioco. Senza scendere nei dettagli, il punto è che ci si rimpalla la priorità finché tutti i giocatori non lanciano più alcuna magia. Potete immaginare come in un gioco online, dove manca l'interazione verbale, intendersi con gli avversari non sia propriamente facile, anche perché un giocatore tende a fare anche due o tre azioni in rapida sequenza, cosa praticamente illegale quando si gioca dal vivo (chiunque lo faccia sta cercando di imbrogliarvi o non ha molto fair play), ma che si traduce nel gioco online in un senso di totale spaesamento. Fortunatamente Wizards ha pensato anche a questa eventualità ed esiste un'opzione per imporre all'avversario di compiere un'azione alla volta (di qualsiasi tipo), attivabile con il tasto CTRL. Spesso, ad esempio nei primissimi turni di una partita, tutto questo non è necessario, ma premere CTRL strategicamente durante alcune fasi del turno introduce nel gioco online un elemento cruciale di quello cartaceo e tipicamente assente in qualsiasi altro titolo digitale: il bluff.

I mazzi cosiddetti "spari" di colore blu/rosso si giocano praticamente solo durante il turno degli avversari, i quali, quando vedono quei due colori, sanno a che cosa stanno andando incontro. Un continuo interrompere il turno altrui che bisogna contrastare giocando "in risposta" (di media sacrificando magie volontariamente). Ebbene, premendo CTRL anche se non avete alcun tipo di magia da lanciare indurrete gli avversari a giocare con molta più cautela, modificandone le strategie e rallentandone lo stile di gioco, cosa cruciale per molti mazzi basati su combinazioni mid o late game. Se siete abili, il tutto si traduce in un completo dominio della board e i planeswalker nemici che compiranno errori indotti dalla vostra strategia. Una vera e propria battaglia mentale! Tutto questo funziona perfettamente anche in Arena, nonostante qualche bug sull'ordine di priorità (su cui Wizards sta lavorando). Scusa blocco WASD, ma CTRL è diventato ufficialmente il mio nuovo tasto preferito.