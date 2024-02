Manic Mechanics: l'officina più caotica di sempre

Sono trascorsi solo una manciata di mesi dal debutto di Manic Mechanics su Nintendo Switch, e i ragazzi di 4J Studios vogliono ora farlo arrivare su PC e le console di Sony e Microsoft. Siamo quindi volati in Scozia per provare la versione PS4 del gioco, così da saggiare la bontà della sua formula votata al caos e alle risate, perfetta per infiammare le serate tra amici. Senza ulteriori indugi, ecco come è andata.

L'isola delle auto

Guidati dalle sapienti indicazioni di un membro del team, abbiamo macinato i nostri primi chilometri sull'asfalto di Octane, la città immaginaria che funge da hub centrale dell'esperienza. Costruita come una sorta di mappa interattiva, l'isola si svela come un lungo percorso stradale puntellato da stage che si sbloccano in maniera cadenzata, mentre le diverse aree che inizialmente sono avvolte dalla nebbia diventano esplorabili soltanto quando si sconfigge il boss della zona precedente.

L'opera dello studio che ci ha regalato la versione console di quel fenomeno culturale chiamato Minecraft colpisce immediatamente con i suoi colori sgargianti, lo stile fumettistico e l'approccio divertito al videogioco: sfrecciando tra le vie della città è infatti possibile lanciarsi in lunghi salti dalle rampe, aprirsi scorciatoie abbattendo muri sottili e scoprire diramazioni che permettono di sbloccare nuovi modelli utilizzabili come avatar. Senza rimanere invischiati in una trama che rischiava di essere pretestuosa date le caratteristiche del titolo, le premesse narrative di Manic Mechanics non sono che una semplice circostanza per gettare l'utenza all'interno di livelli dedicati alla riparazione di auto danneggiate. All'interno dei piccoli stage formati da un'officina sempre diversa, i quattro giocatori che compongono la squadra di meccanici sono chiamati a prelevare da un nastro trasportatore i diversi componenti usurati e riportarli a nuova vita nella giusta postazione di lavoro: gli pneumatici vengono gonfiati premendo ripetutamente un tasto ma bisogna stare attenti alla pressione se non si vuole far scoppiare la ruota. I motori invece si riparano cadenzando adeguatamente i colpi di martello, le portiere sono da ritinteggiare alternando la direzione dell'analogico di sinistra e via discorrendo.



Gli elementi rimessi a nuovo vanno quindi portati alla carcassa dell'auto che può così tornare a mordere l'asfalto, mentre l'arrivo di un'altra macchina da riparare obbliga i novelli meccanici a ripetere le stesse operazioni per ottenere ulteriori punti. La gioiosa direzione artistica affianca un gameplay estremamente contenuto, fatto di azioni molto semplici e immediatamente comprensibili anche a chi prova Manic Mechanics per la prima volta, ma questo non significa certo che l'esperienza sia semplice o rilassante. I semplici lavoretti di cui sopra infatti vanno portati a termine rapidamente, coordinandosi col resto del team affinché un numero sostanzioso di automobili venga riparato entro il tempo limite per sbloccare in ogni livello le tanto agognate tre stelle (che nel mondo di Octane sono ovviamente sostituite con dadi esagonali).

Officina organizzata officina fortunata

Basta una descrizione per sommi capi del gameplay per capire come l'ossatura ludica provenga da titoli simili come Overcooked e Moving Out, e chiunque abbia avuto esperienza con questi giochi sa bene come la necessità di sbrigare tutte le faccende a velocità elevata sfoci ben presto nel caos più totale (qui la recensione di Moving Out).

Con il timer sempre in bella vista come uno spauracchio da cui scappare, l'officina di Manic Mechanics diventa un tornado di avatar che volano a destra e a manca, tra pezzi riparati inutilmente mentre neanche un giocatore lavora a quelli che servono davvero, con grandi macchie d'olio che causano cadute rovinose perché nessuno si è preso la briga di pulire il pavimento. Comunicazione e praticità sono fondamentali per raggiungere punteggi elevati, in un party game che come è intuibile regala il suo massimo grado di divertimento quando è vissuto con persone in carne ed ossa sedute a poca distanza tra loro, a sbraitarsi addosso indicazioni e a ridere dell'ennesimo pneumatico spedito a rimbalzare per tutta l'officina a cento chilometri orari. Se i primi livelli propongono lavoretti immediati, proseguendo nella campagna la squadra dovrà però familiarizzare con altri tipi di riparazioni ben meno tradizionali, tra componenti da esorcizzare attraverso un macchinario che estrapola ectoplasmi e motori da elettrificare previo l'uso di una batteria che va a sua volta caricata ad un'altra stazione.



Come se non bastasse la confusione provocata da quattro persone che si affannano per raggiungere il prossimo highscore, anche l'ambiente nasconde insidie sempre diverse e pronte a sovvertire il risultato finale: lavorando in una fornace bisogna fare attenzione alle colate di lava che mettono fuori uso i meccanici, tra i campi di grano volteggiano UFO pronti a un rapimento, e in una magione stregata i fantasmi agguantano i giocatori trasportandoli nel loro mondo etereo.

Oltre alla sempreverde esperienza in cooperativa locale, Manic Mechanics presenta una modalità online che funziona però soltanto su invito, poiché secondo gli sviluppatori la casualità del matchmaking potrebbe rovinare la fruizione del gioco rendendolo frustrante. Come era preventivabile il titolo supporta anche l'esperienza in solitaria (aggettivo non casuale, perché gli utenti umani non vengono sostituiti dai bot e giocando in singolo si è letteralmente da soli nell'officina), ma non è affatto consigliata dato che il divertimento si nasconde proprio nel putiferio di un team che cerca di coordinarsi contro il caos generale, il quale si dimostra però sempre gestibile se affrontato con lucidità e compostezza.

Lotta all'ultimo punto

Il porting per PC e console di Manic Mechanics propone finalmente una modalità Sfida (richiesta a gran voce dalla community che ha spolpato il titolo su Switch), che vede due team darsi battaglia nella stessa officina.La squadra vincitrice è ovviamente quella che ottiene lo score più alto, ma concentrarsi soltanto sulla propria auto da riparare potrebbe non essere la strategia migliore. Dovendo condividere con gli avversari le stazioni di lavoro si finisce ben presto col pestarsi i piedi a vicenda, e appare chiaro come a volte basti una piccola intromissione per far piombare il gruppo di sfidanti nel caos.

Durante le lotte, infatti, sul nastro trasportatore che solitamente mette a disposizione soltanto pezzi da riparare compaiono bombe capaci di folgorare i giocatori e le auto da rimettere in sesto. Ci sono poi i caschi luccicanti, che consentono di mettere ko chiunque venga investito da uno scatto. Infastidire gli avversari e rubare i loro pezzi già aggiustati provoca sempre giubilo da una parte e rabbia dall'altra, e anche in questo caso avere al proprio fianco la persona a cui si è appena sottratto dalle mani un pezzo vitale è molto più appagante rispetto al solo sentire le sue imprecazioni in cuffia.



Uno scontro bilanciato vede affrontarsi team da due giocatori, ma per chi volesse fare il gradasso è sempre possibile un 2 contro 1 e addirittura un 3 contro 1. In questi casi l'utente senza compagni (neanche nell'Arena sono disponibili i bot) parte con un vantaggio in classifica che va ovviamente ad aumentare in base al numero di avversari, e il match per lui diventa una gara di resistenza che lo vede impegnarsi a mantenere il distacco dagli altri fino allo scadere del timer.