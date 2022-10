Marauders: uno sparatutto tra Escape From Tarkov e Sea of Thieves

Negli ultimi tempi stiamo assistendo all'annuncio di un numero crescente di prodotti che provano, pur con qualche modifica, a riproporre le stesse meccaniche di gameplay ma in contesti diversi. Se consideriamo le meccaniche e la struttura di Escape From Tarkov, ad esempio, è impossibile non pensare a The Cycle Frontier, alla modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0 e Marauders, che è da pochissimo approdato su Steam in accesso anticipato. Grazie alla possibilità che ci è stata concessa dal team di sviluppo, abbiamo potuto indossare i panni di un pirata spaziale con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data di lancio dell'early access e siamo pronti a svelarvi tutti i dettagli su questo interessante survival FPS.

Come Escape from Tarkov ma diversa

Marauders vuole farci varcare i confini di un mondo dieselpunk in cui il primo conflitto mondiale non è mai terminato, con gli anni '90 tratteggiati al suo interno che si sono confermati ben diversi da come ce li ricordiamo. Sebbene l'arsenale utilizzato per combattere sia composto in gran parte da armi che solitamente associamo alla Seconda Guerra Mondiale, nel mondo creato da Small Impact Games l'uomo è ormai in grado di salire a bordo di astronavi e partire verso l'ignoto pur di fuggire dalla Terra, luogo ostile e inospitale.

Nemmeno nello spazio la sopravvivenza è cosa facile e infatti prenderemo il controllo di un pirata spaziale disposto a tutto pur di vedere l'alba di un altro giorno. Dal momento che le risorse non spuntano dal nulla, dovremo andare ad accaparrarcele lottando con le unghie e con i denti in una serie di raid all'interno di strutture che vagano nello spazio remoto.



Sebbene Marauders sia principalmente uno sparatutto in prima persona, ciò che lo rende diverso da tutti gli altri survival FPS che abbiamo provato negli ultimi anni è la presenza di una componente legata proprio allo spazio. Nel titolo firmato da Small Impact Games non si scende immediatamente in campo, ma tutto ha inizio all'interno della nave spaziale in nostro possesso: dopo aver raggiunto la cabina di pilotaggio, la visuale passa alle spalle del velivolo, che va guidato verso la struttura da razziare.

Come in ogni gioco appartenente a questo genere, il pericolo è perennemente dietro l'angolo e persino il raggiungimento dell'area del raid non è assicurato: oltre alla nostra, in giro troveremo altre navicelle che potranno decidere se ignorarci o metterci i bastoni tra le ruote, magari dando vita a scontri nello spazio aperto. Un po' come accade in Sea of Thieves, queste battaglie possono avvenire tramite l'utilizzo di postazioni presenti sulle varie astronavi oppure attraverso l'intrusione di un team all'interno della nave avversaria. Pur non essendo prive di sbavature, queste fasi si sono rivelate molto divertenti, soprattutto se si gioca in squadra. In questo caso possiamo assegnare i vari ruoli e fare in modo che vi sia un compagno dedito unicamente al controllo delle postazioni fisse. Durante una delle partite che abbiamo giocato, siamo stati coinvolti in uno scontro proprio davanti all'entrata del sito di un raid e, dopo aver subito una vergognosa sconfitta, abbiamo abbandonato una nave ormai in procinto di esplodere salendo a bordo di una capsula d'emergenza, le cui dimensioni ridotte ci hanno consentito di salvarci la pelle ed evitare la perdita di tutto l'equipaggiamento.

Un rischio alla portata di tutti

A proposito di equipaggiamento, Marauders non è poi tanto diverso da un Escape From Tarkov e una volta imbracciato un fucile le meccaniche di gioco si sono rivelate piuttosto simili, almeno sulla carta. Pur proponendo un gameplay meno realistico (basti pensare che il numero di munizioni nel caricatore è ben visibile sull'hud), il set di regole alla base del gioco targato Small Impact Games è pressoché identico a quello degli altri survival FPS.

Dopo aver attentamente selezionato l'equipaggiamento dal nostro deposito, possiamo decidere in quale delle nostre navicelle entrare e partire per un raid. Lo scopo delle missioni è sempre quello di accumulare oggetti, completare quest e fronteggiare sia i nemici controllati dall'intelligenza artificiale che altri giocatori disposti a tutto pur di arraffare il bottino degli altri.



Esiste quindi il rischio che tutto l'equipaggiamento che state portando sul campo vi venga sottratto per sempre, ma fortunatamente ci sono numerosi aspetti del gioco che permettono la sopravvivenza anche nella peggiore delle ipotesi: ritrovare il deposito del tutto vuoto. Oltre alla navicella standard - che è sempre disponibile - all'avvio di ogni partita possiamo trovare a bordo del velivolo anche una pistola, una manciata di proiettili e un'imbracatura con qualche slot utile a depositare oggetti: non sarete una minaccia per chi è armato fino ai denti, ma è comunque un arsenale più che sufficiente per raccattare qualche fucile e ritornare alla base senza correre troppi pericoli.

Anzi, vista la totale assenza di tutorial (se non consideriamo la guida testuale con le nozioni di base), partire per un raid armati solo di pistola è il modo migliore per comprendere le dinamiche di gioco ed evitare momenti di frustrazione dovuti alla perdita di armi e armature costose. Tali problematiche riguardano però solo le fasi iniziali, poiché l'accumulo di esperienza permette di accedere anche al crafting, così da poter costruire autonomamente gli oggetti più comuni come i proiettili, le bende o le corazze. In alternativa, possiamo spendere i crediti nel negozio e procurarci tutto quello che ci manca, magari vendendo armi come i lanciafiamme o i fucili di precisione che risultano essere i più complessi da utilizzare nelle mappe, che spesso ospitano scontri ravvicinati. A tal proposito, il gunplay ci è parso piacevole e con il giusto equilibrio tra simulazione e arcade, che è poi una caratteristica che contraddistingue l'intera produzione e la rende sicuramente più appetibile al grande pubblico rispetto a un'esperienza più hardcore come quella alla base di Escape From Tarkov. Sia chiaro, non ci troviamo di fronte a un titolo semplice e immediato, ma la curva d'apprendimento è decisamente meno ripida rispetto a quella dell'FPS Battlestate Games.



Abbiamo apprezzato molto anche la visione degli sviluppatori, che hanno deciso di adottare il modello pay-to-play senza ricorrere alle microtransazioni in alcun modo. Una volta spesi i 29,99 euro necessari ad acquistare una copia di Marauders, si ha completo accesso a tutti i contenuti e non vi è modo di ricorrere alla carta di credito per ottenere più armi o velocizzare i progressi.

Le skin sono tutte gratuite e si sbloccano con la progressione, invece gli slot extra del deposito fanno parte del ‘prestigio', una meccanica che ricorda quella di Call of Duty e che consente di spendere punti dopo aver raggiunto il level cap. In sostanza, i pirati spaziali sono tutti uguali.

Incertezze tecniche

L'aspetto che meno ci ha convinto di Marauders è sicuramente quello tecnico. Lo sparatutto in soggettiva non vanta un comparto grafico spaccamascella e si attesta nella media sia per quello che riguarda la componente grafica che per tutto ciò che coinvolge intelligenza artificiale e animazioni. I nemici sono troppo reattivi e ‘robotici', con movenze poco naturali sia mentre sono in vita che quando giacciono al suolo dopo che gli abbiamo piantato un po' di piombo in testa. Le stesse impostazioni grafiche richiedono ancora del lavoro e, ad esempio, abbiamo avuto più di qualche problema nella banale selezione della risoluzione durante le nostre prove.

Si tratta però di un gioco in fase di accesso anticipato e la strada verso la sua forma definitiva è ancora lunga: non possiamo escludere che nei prossimi mesi gli sviluppatori dedicheranno parte delle loro forze anche alla limatura di questi difetti. Non possiamo infine non esprimere qualche dubbio sulla direzione artistica, poiché l'estetica di Marauders si rifà sicuramente a un immaginario interessante, ma non riesce a spiccare per via di ambientazioni e modelli dei personaggi abbastanza piatti e privi di qualsiasi guizzo che possa renderli riconoscibili agli occhi del giocatore.



Al netto di alcune criticità, la road map dell'early access di Marauders è ricca di tappe interessanti e, a meno che gli sviluppatori non riescano a mantenere le promesse fatte, vi sono buone probabilità che il titolo possa migliorare costantemente nel corso dei circa 18 mesi che serviranno al team per giungere alla versione finale e a proporre un prodotto rifinito sia da un punto di vista tecnico che contenutistico.