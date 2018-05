Mario+Rabbids Kingdom Battle: la scimmia Nintendo balla in Donkey Kong Adventure

è un famelico appassionato di videogiochi, dategliene uno di qualsiasi genere e ne farà un boccone in compagnia del suo fidato PC. Se potesse scapperebbe con lui in Giappone, continuando ad amare la scrittura e a videogiocare come un matto. Lo potete trovare su Facebook

Bizzarro, vivace, stimolante, spassoso, profondo: potremmo usare una sequela infinita di aggettivi per descrivere Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma la verità è che ce ne basterebbe uno per ghermirli tutti: nintendoso. Perché dalla insolita collaborazione tra la Grande N e Ubisoft non è nato solamente un titolo godibile e curato in ogni suo aspetto, ma un gioco dalla fortissima identità "Nintendo" pur non essendo sviluppato internamente da uno degli studi di Kyoto. Questo è certamente uno dei più grandi pregi che va riconosciuto al team nostrano di Ubisoft Milano capitanato da Davide Soliani, il quale è riuscito a tirare fuori dal cilindro un crossover tanto folle sulla carta quanto perfettamente simbiotico nella pratica. Tra Mario e i coniglietti ideati da Michel Ancel, infatti, sembra esserci lo stesso affiatamento che esiste tra due grandi amici di vecchia data. Dalla sinergia tra questi due brand si è generato un ingranaggio vincente e collaudatissimo, con un sostrato ludico ispirato a X-COM ed un ottimo comparto tecnico, con animazioni cartoon deliziose e una colonna sonora (composta da un Grant Kirkhope in grande spolvero) davvero esaltante in ogni sua declinazione.

È per questo che eravamo più che elettrizzati all'idea di mettere finalmente le mani sulla sua prima espansione contenutistica, quella interamente dedicata a Donkey Kong, un'altra delle straordinarie icone in seno alla casa nipponica. Per l'occasione, siamo stati invitati negli studi meneghini di Ubisoft Milano, dove, in compagnia del team di sviluppo e dello stesso Davide Soliani, abbiamo potuto provare una piccola demo di Donkey Kong Adventure, la quale ci ha fatto subito capire di non trovarci di fronte a un DLC qualsiasi, ma a un add-on "bigger and better". Bando alle ciance, dunque, e preparate il vostro istinto strategico: c'è una nuova, folle minaccia da debellare.

Kong alla riscossa!

Trovare la perfetta congiunzione tra le fondamenta ludiche dell'avventura principale e qualche novità ben mirata, in grado di far compiere un'evoluzione tangibile all'esperienza di gioco, era il principale obiettivo della campagna dedicata a Donkey Kong. Avremo perciò modo di ritrovare i tre capisaldi che hanno permesso a Mario + Rabbids: Kingdom Battle di conquistare giocatori e critica: l'esplorazione, il puzzle solving e, naturalmente, il combattimento strategico a turni.

L'innovazione, invece, è caratterizzata dall'improbabile trio di protagonisti: oltre alla guest star Donkey Kong, troveremo nuovamente la bellissima (secondo ovviamente l'indice di gradimento dei coniglietti) Rabbid Peach e la new entry Rabbid Cranky (ispirato a Cranky Kong), un coniglio vecchio e scorbutico con più di una rotella fuori posto. Un trittico di celebrità che, in controtendenza con quanto saggiato nella versione vanilla, non cambierà mai per tutto il corso dell'avventura: scelta che potrebbe scontentare alcuni fan, ma che in realtà andrebbe accolta molto positivamente, dato che ha dato al team l'opportunità di cucire tutte le battaglie intorno alle loro specifiche abilità, dando vita a dei combattimenti potenzialmente ancora più tattici e soddisfacenti.

Dal punto di vista narrativo, invece, la campagna va collocata alla fine del primo mondo dell'avventura originale, subito dopo aver sconfitto il primo boss, Rabbid Kong. Caduto dalla torre, il colosso batufoloso non solo si è salvato, ma è riuscito a rinvenire una nuova fonte di potere del tutto coerente con la filosofia alla base della nemesi di Donkey: delle banane corrotte, che vengono accatastate notte e giorno da dei poveri minion tenuti in schiavitù. Come se non bastasse, nel covo dell'antagonista è conservato anche il corpo principale della lavatrice temporale dei rabbid, uno strumento troppo prezioso per essere lasciato nelle mani di un energumeno tutto muscoli e poca saggezza.

Inutile dire che la missione di Kong e compagni si tramuta immediatamente in un tentativo di sabotaggio delle scorte maledette, ricorrendo alle loro variegate capacità combattive, plasmate in modo che potessero dare vita a una serie di combo e sinergie mai banali e sempre divertenti da utilizzare.

Scimmie e conigli

Tutto gira intorno al vero protagonista di questa espansione, Donkey Kong. Ubisoft ha cercato di modellarne le abilità intorno alla sua rinomata potenza e fisicità, conferendogli l'eccezionale potere di sradicare le coperture o di afferrare i nemici per usarli poi come proiettili. Ma lo stesso è possibile con i compagni, che possono essere trasportati o lanciati per la mappa in modo tattico. Come arma, invece, ha una banana-boomerang, che può colpire più bersagli ravvicinati. Al suo fianco troviamo poi due talenti speciali: un salto a corto raggio, con danno ad area dopo l'atterraggio, e la facoltà di suonare i suoi bonghi per attirare a sé tutti i nemici nelle vicinanze.

Chiude l'interessantissimo arsenale del protagonista la capacità di potersi arrampicare su qualsiasi parete, senza perciò aver bisogno di ricorrere alle canoniche tubature sparse per le arene. Rabbid Peach è invece un'eroina di supporto, con una cura ad area, uno scudo e un drone che esplode una volta raggiunto il suo bersaglio, o quando un avversario entra nel suo raggio d'azione.

L'ultimo eroe, Rabbid Cranky, è armato con una balestra capace di causare danno a ventaglio di fronte a sé, oltre che con una potentissima abilità che gli permette di addormentare tutti i nemici in range per un intero turno (a meno che non vengano colpiti precedentemente). Con un combattente corpo a corpo, un tiratore e un personaggio di supporto a disposizione potete facilmente intuire di come il team di sviluppo abbia lavorato sia sull'alternanza tra le fasi d'attacco e quelle difensive, sia sulle sinergie tra le loro skill, facendo gravitare tutte le strategie attorno all'attrazione di Kong, allo sleep di Cranky e al drone di Peach, da utilizzare anche come diversivo per attirare i colpi reazione degli avversari e ribaltare le sorti delle varie battaglie.

A proposito di queste, al contrario della versione base di Mario + Rabbids Kingdom Battle, dove la maggior parte delle volte l'obiettivo principale consisteva semplicemente nel perseguire l'eliminazione globale di ogni minaccia, nel DLC di Donkey Kong avremo modo di affrontare combattimenti molto più dinamici e variegati, grazie a degli obiettivi del tutto nuovi: si va dal recupero di parti meccaniche trasportate da qualche unità specifica, fino alla sopracitata distruzione delle riserve di bad banana di Rabbid Kong, passando per molti altri che non abbiamo però ancora avuto il piacere di scoprire.

Anche tra i nemici si può apprezzare una maggiore diversificazione: oltre ai soliti ziggy, ne troviamo alcuni capaci di allontanarsi di numerose caselle ogni volta che vengono colpiti (forzandoci perciò a un riposizionamento), ma ci sono anche degli enormi bruti che, di contro, quando subiscono danno si avvicinano di qualche metro al loro obiettivo, il quale, se raggiunto, si vedrà costretto a incassare un colpo devastante in grado di togliergli anche metà dei punti salute.

Non mancheranno chiaramente delle boss fight con antagonisti ben caratterizzati, ed accompagnati da numerosi seguaci di varia tipologia.

Dal punto di vista del level design, tutti i campi di battaglia sono stati realizzati per valorizzare la verticalità e, in particolar modo, le eccezionali possibilità di movimento di Donkey Kong. Infatti, oltre a una saggia disposizione delle già citate tubature, troveremo delle speciali piattaforme che permetteranno al nostro scimmione di spostarsi rapidamente da una parte all'altra dell'arena, coprendo delle distanze notevoli. Questo ritrovato dinamismo concorre all'esaltazione dei tatticismi di gioco, che ci vedranno operare spesso e volentieri con Donkey Kong alle spalle dei nemici e Peach e Crunky a sfoltire le loro avanguardie dalle retrovie.

Il risultato finale, insomma, è un titolo che fa del divertimento e del sostrato strategico la sua principale fonte di godimento, grazie anche a una curva di difficoltà ora più che mai ben bilanciata tra accessibilità apparente e profondità effettiva.

Per quanto riguarda la progressione, ora, al contrario del gioco standard, riceveremo ricompense al termine di ogni singolo scontro, e non alla conclusione di un capitolo. Ne abbiamo di due tipi: delle banane (che sostituiscono le monete) da utilizzare per comprare nuove armi, e delle rune con cui sbloccare nuove skill sugli alberi dei talenti dedicati ai tre protagonisti. Proprio questi ultimi aggiungono un ulteriore strato ruolistico all'esperienza strategica, permettendoci di selezionare dei perk mirati a potenziare l'attacco, la difesa e il movimento in base al nostro stile o alla tipologia di battaglia che dovremo affrontare (gli skill tree, infatti, si possono resettare a piacimento prima di ogni scontro).

Un bello scimmione

Come ci ha insegnato l'avventura principale di Mario + Rabbids Kingdom Battle, anche in questa campagna dedicata a Donkey Kong avremo modo di esplorare delle ampie ambientazioni ricche di curiosità, puzzle e collezionabili. Nella fattispecie, il mondo di Donkey Kong Adventure sarà diviso in quattro differenti aree. La prima, che abbiamo potuto testare con mano, è quella del villaggio, ma non manca anche quella dedicata alla giungla, territorio d'elezione del protagonista. Complessivamente, comunque, questo nuovo mondo sarà molto più ampio di quelli esplorati nella campagna base, tanto che il playtime potenziale sarà di circa la metà dell'intera avventura standard, quindi intorno alla quindicina di ore, una longevità di tutto rispetto per un DLC.

Quel che è certo che la cura per il dettaglio è rimasta intonsa, con una eccellente varietà tematica dei livelli, tutti curati con una trascinante passione per la materia di partenza. Dalla palette di colori agli oggetti che fanno da scenografia, passando per le fantastiche animazioni, ogni elemento a schermo è un continuo rimando al fantastico mondo di Donkey Kong. Una gioia per tutti gli appassionati del primate di casa Nintendo.