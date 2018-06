Mario Tennis Aces: weekend di fuoco con il Torneo Online

Il Nintendo 64, la scatola di Super Mario 64 e la prima corsa su Bob-Omb Battlefield. La pizza delle TMNT, il rombo dei motori dei Biker Mice From Mars, le esplosioni della sigla di Spider-Man e i Pokémon. Le letture e riletture di Harry Potter, i villici di Resident Evil 4, il primo ollie sullo skate, Stanley Kubrick. Il metal e la chitarra, la biologia, Metroid Prime, Shadow of the Colossus, Shenmue, i tokusatsu, Super Mario Odyssey. Se apprezzate anche solo una di queste cose, potete seguirmi su Facebook

Solo questione di poche settimane e per fortuna sarà di nuovo tempo di calcare i grintosi campi di Mario Tennis Aces. Del resto, non possiamo negare che l'attesa per il 22 giugno si sia fatta decisamente più morbida: nemmeno il tempo di smaltire le ottime impressioni fornite dalla prova della modalità Storia che infatti torniamo a raccontarvi del promettente sportivo Nintendo. E lo facciamo ancora più carichi di un certo entusiasmo, poiché proprio nelle ultime ore abbiamo preso parte alla demo online (disponibile fino alle 00:59 di lunedì 4 giugno); perfetta per introdurre l'utenza a titoli fortemente orientati al multiplayer e testare i server, dopo ARMS e Splatoon 2 l'iniziativa è oramai una tradizione piacevole su Switch e in un certo qual modo anche rassicurante. La modalità multiplayer online sarà infatti la carta più importante di Mario Tennis Aces da giocare sul lungo periodo, soprattutto in ottica del futuro Nintendo Switch Online, ed è perciò impossibile prescindere dall'efficacia di un solido nucleo ludico: pertanto, la partecipazione al torneo online, oltre a fornire un gustoso bonus (il costume classico di Mario) da utilizzare nel gioco completo, ci ha consentito di fugare ogni dubbio relativo alle novità del sistema di gioco, questa volta in relazione agli scontri con gli altri giocatori. Uno dei nostri dubbi più ricorrenti era se Mario Tennis Aces potesse raggiungere davvero quel sommo equilibrio - tanto ambito dai precedenti - tra immediatezza e complessità, divertimento e tecnica. Migliaia di punti e svariati trofei dorati dopo, possiamo affermare che non solo ci riesce, ma che anche considerando solamente la qualità della sostanza ludica, ambisce con prepotenza al titolo di miglior capitolo della serie Camelot. Vi spieghiamo il perché raccontandovi com'è stato gareggiare nel Torneo del Regno dei Funghi contro i giocatori di tutto il mondo, alla perenne ricerca del colpo vincente.?

Gioco, partita, incontro!

L'energizzante tema musicale di Mario Tennis Aces ci accoglie nel menù principale: dopo un veloce tutorial in compagnia di Tartosso e qualche prova di verifica contro la CPU, ci siamo gettati senza ulteriori indugi nel vivo del Torneo; per vincerlo è necessario superare cinque incontri al meglio dei due giochi e con due racchette a disposizione.

La rosa dei tennisti a disposizione si compone di quattro personaggi iniziali (Mario, Peach, Yoshi e Bowser), più altri cinque sbloccabili (Waluigi, Toad, Spunzo, Rosalinda, Categnaccio) incrementando il punteggio scontro dopo scontro. Ognuno di essi è differente in termini di coreografia delle mosse speciali, ma la scelta ricade soprattutto sullo stile di gioco adottato: preferite la bruta potenza del re dei Koopa o l'agilità del piccolo Toad?

Entrati nel match solamente dopo aver scelto avversari con discreta qualità di connessione (ottima la possibilità di rifiutare scontri a rischio lag), l'occhio vuole subito la sua parte: pur senza far gridare al miracolo, nel suo insieme il lato visivo funziona e convince, sopratutto per quanto riguarda la ricchezza delle animazioni e la varietà degli effetti legati alla gittata della pallina e ai colpi avanzati. Rispetto al passato, spicca in positivo anche il nuovo look più "seriosamente" competitivo che dona alla serie un carattere inedito, con alcuni personaggi in tenuta da gioco.

Tempo di qualche battuta e risposta ed ecco che siamo entrati subito in sintonia con l'ottimo feeling dato dai controlli assolutamente responsivi, in grado di assicurare movimenti fluidi e sempre chiari, complice anche un online stabile e solo talvolta afflitto da problemi di lag.

Entrando nel merito della questione ludica, ci preme subito sottolineare quanto si sia evoluto l'andamento degli scontri dalle prime partite alle ultime, di pari passo con l'aumento delle abilità dei giocatori nello sfruttare ogni possibilità offerta da un sistema di gioco vario, profondo e stratificato. Dapprima si prende confidenza con le tecniche di base dalla scia colorata, con i colpi caricati, i pallonetti a tradimento e le beffarde smorzate, rendendo evidente quanto la pura abilità del giocatore sia al centro di tutto. Precisa gestione del tempismo dei colpi, posizionamento e controllo degli spazi, capacità tattica di previsione: sulle concrete fondamenta della struttura di base si erige un dinamismo e una complessità forse mai visti prima in uno spin-off dedicato a Mario.

Ma non è tutto, perché a fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta negli scontri più equilibrati intervengono le tecniche più avanzate, il cui utilizzo è legato a doppio filo con la nuovissima barra dell'energia. Qualche ora dopo l'inizio della nostra prova infatti, gli scontri si sono fatti più scaltri e accesi: hanno avuto luogo spettacolari salvataggi a distanze impossibili mediante il Colpo Tecnico (lasciando scoperta la difesa), sequenze di bullet time grazie alla Velocità Intensa (consuma energia!) e, soprattutto, le letali bordate inflitte dai Colpi Intensi e Speciali, per i quali temevamo di un'eccessiva potenza. Fortunatamente ci sbagliavamo, come vedremo più avanti.

Sfida all'ultimo swing?

Anche se il ritmo di gioco si fa indiavolato e tecnico, Mario Tennis Aces non lesina sulla pura spettacolarità (il feedback dei colpi inflitti e ricevuti è da applausi), mentre la tensione sale a livelli mozzafiato fino al punto decisivo, con tanto di Joy-Con che vibrano per simulare i battiti del cuore durante il servizio che potrebbe chiudere il match.

In un primo momento si potrebbe pensare che la strategia ottimale da inseguire in ogni match sia quella di riempire completamente la barra (ma un abile avversario farà di tutto per costringerci a svuotarla) in modo da assestare il Colpo Speciale e rompere tutte le racchette dell'avversario assicurandogli un prematuro K.O.

Dopo qualche ora e un po' di pratica, invece, abbiamo imparato a padroneggiare attentamente le tempistiche corrette per bloccare e respingere anche la tecnica più temibile, avendo cura di conservare sempre un po' di barra per la Velocità Intensa. Anche schivare all'ultimo secondo un Colpo Intenso o Speciale indirizzato al personaggio può essere un opzione efficace per assegnare il fallo all'avversario ed evitare di mandare in frantumi l'ultima racchetta rimasta. Ed è solo qualche esempio per dimostrare quanto le componenti del sistema di gioco, sia di base che avanzate, siano ben bilanciate tra loro: basti pensare che ogni situazione è perfettamente ribaltabile con il colpo più elementare e avere una buona scorta di energia può darci un vantaggio, ma alla lunga nessuna tecnica speciale si è dimostrata decisiva per gli esiti dell'incontro senza incontrare la resistenza dell'avversario.

Volendo scavare ancora più in profondità nella moltitudine delle dinamiche offerte, alla sezione consigli e strategie è possibile consultare alcune spiegazioni riguardo alcune meccaniche "nascoste", non affrontate dal tutorial di base, come i rapporti di forza tra topspin e slice caricati e la possibilità di incitarsi per aumentare l'impeto del prossimo colpo. A fronte di molti aspetti che possiamo considerare conclamati, vogliamo però sottolineare che attendiamo di provare con mano la versione completa per poter valutare meglio la tenuta degli incontri sul lungo termine (si creerà una strategia più vincente di un'altra?), il bilanciamento dei personaggi non presenti nella demo e, cosa più importante, la qualità complessiva del gioco online. Per il momento, però, non possiamo che definirci estremamente positivi - specialmente in ottica multiplayer - per gli enormi benefici portati alla formula dello sportivo Nintendo. Giunti all'ultima tappa del nostro tour, non resta quindi che attendere la valutazione complessiva nella recensione di Mario Tennis Aces, in arrivo tra qualche settimana.



E a voi tennisti del Regno dei Funghi, com'è andato il Torneo? Avete già un personaggio preferito?