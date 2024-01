Mario vs Donkey Kong: la rivalità si riaccende su Nintendo Switch

Dopo aver portato su Switch il remake di Super Mario RPG e di tante altre gemme (qui la recensione di Super Mario RPG), la Grande N si appresta a pubblicare la riedizione di un'altra delle avventure del leggendario idraulico: Mario vs. Donkey Kong. Uscito originariamente nel 2004 su Gameboy Advance (e sviluppato dalla stessa Nintendo Software Technology di Redmond che si sta occupando di realizzare questo remake), il gioco rappresenta una peculiare parentesi nella carriera di Super Mario.



Ideato come una sorta di sequel spirituale del classico da sala giochi Donkey Kong, il titolo di NST attinge a piene mani dalla formula tipica delle avventure di Mario, con le immancabili piattaforme, oggetti da raccogliere e boss da sconfiggere, ma la adatta ad un contesto piuttosto inedito: quello dei puzzle game. I suoi livelli sono sempre percorsi da completare entro un tempo limite, abbastanza ristretti e pieni di ostacoli, ma la filosofia su cui ruota l'intera operazione di design tende a premiare maggiormente il pensiero laterale piuttosto che la prontezza di riflessi o l'abilità meccanica pad alla mano.



Abbiamo avuto occasione di provare le prime ore di Mario vs. Donkey Kong e siamo finalmente pronti a darvi le nostre impressioni preliminari. Nintendo riuscirà a continuare la sua serie positiva di remake di successo? Scopriamolo insieme.

La rivalità si riaccende

Mario vs. Donkey Kong si apre con un bel filmato realizzato in CGI che riassume, per sommi capi, il canovaccio narrativo che funge da spunto per lanciare l'idraulico in salopette nell'ennesima avventura scavezzacollo (a proposito di rivalità, ecco lo speciale su Mario e Wario).

Questa volta, però, non c'è alcuna principessa in pericolo da salvare, bensì dovremo fermare la collera distruttrice di Donkey Kong, infuriato per non essere riuscito ad accaparrarsi l'ultimo ritrovato dell'azienda Giochi Mario Spa: l'adorabile action figure semovente Mini-Mario. Quest'ultima è rapidamente divenuta introvabile nei negozi ma l'irruento scimmione ha un'idea geniale: quella di recarsi direttamente in fabbrica e rubare tutti i Mini-Mario che gli capitano a tiro.



Inutile dire che toccherà alla baffuta mascotte di Nintendo risolvere la situazione in un viaggio attraverso l'immancabile sequela di mondi variopinti che lo porterà più volte a scontrarsi a viso aperto con quella che è stata a tutti gli effetti la sua prima nemesi. Siamo al cospetto dello stesso intreccio narrativo saggiato nella versione di 20 anni fa, sfruttato più per fornire agli utenti un pretesto per cimentarsi con gli enigmi orditi dal team di NST che per raccontare una storia di qualsivoglia profondità.

E in fondo va bene così. Il racconto, come vi accennavamo, si sviluppa per mezzo di una serie di piccole clip video di ottima qualità realizzate con il motore di gioco. Complice il solito e irresistibile cast di personaggi, questi intermezzi impreziosiscono la vicenda conferendo al tutto il giusto grado di leggerezza e regalando più di qualche sorriso.



Resta da valutare la bontà di questi filmati sul lungo periodo e capire se anche l'epilogo dell'avventura è rimasto lo stesso a cui abbiamo potuto assistere sull'indimenticabile Gameboy Advance ma, per queste e altre risposte, ci tocca rimandarvi alla recensione che non tarderà ad arrivare. Per adesso, Mario vs. Donkey Kong sembra omaggiare accoratamente il materiale di riferimento, senza prendersi troppe libertà, almeno sotto il punto di vista narrativo e strutturale.

Piattaforme ed enigmi

Come dicevamo in apertura, questa riedizione del titolo di NST ne eredita anche l'inusuale ricetta di gameplay, che coniuga i fondamenti ludici della serie di platform 2D di Super Mario e un'ossatura da puzzle game a tutto tondo. Ciascuno dei livelli proposti ha come obiettivo principale quello di raccogliere una chiave nascosta da qualche parte della mappa e di portarla, nel più breve tempo possibile, nei pressi della porta sigillata per poterla sbloccare e proseguire nell'avventura.

Non mancano nemmeno dei compiti secondari da portare a termine per ottenere la valutazione perfetta come raccogliere i pacchetti regalo posizionati in punti particolarmente insidiosi della mappa oppure tentare di salvare tutti i Mini-Mario presenti negli appositi livelli. Dispiace solo constatare che sia stato completamente rimosso l'indicatore di punteggio dell'originale, che avrebbe favorito il fattore di rigiocabilità. Ad ogni modo, a metterci i bastoni tra le ruote ci sono decine e decine di ostacoli differenti, dagli affilati spuntoni alle pozze di lava incandescenti passando, come da tradizione, per avversari di varie forme e natura. Troviamo le classiche Piante Piranha, stavolta equipaggiate anche con letali sfere di fuoco, le implacabili Bob-ombe o i misteriosi Tipi Timidi, fino ad arrivare a minacce meccaniche capaci di arrampicarsi lungo le pareti. Particolarità dell'esperienza è che ciascuna di queste creature può essere usata a proprio vantaggio per ottenere determinati risultati nel corso del livello: è possibile, ad esempio, saltare sulle spalle di un avversario, sollevarlo e lanciarlo su un letto di spine per poi sfruttare il suo corpo come trampolino di lancio per riuscire ad arrivare su piattaforme altrimenti irraggiungibili, oppure far scontrare i nemici tra loro per eliminarli dalla competizione.



Passando alla navigazione degli scenari, Mario vs. Donkey Kong ricalca abbastanza fedelmente quella di un qualsiasi capitolo classico di Super Mario in 2D con un feeling che risulta sin da subito piuttosto familiare. Certo, il ritmo generale appare fin dalle prime battute sensibilmente più compassato, specie se raffrontato a quello del dinamico Wonder (qui la recensione di Super Mario Wonder), ma è una scelta comprensibile se si considera la natura da puzzle game dell'esperienza.

La principale novità nell'ambito del sistema di movimento (invero già vista nel Donkey Kong uscito nel 1994 su Game Boy, ndR), è la possibilità garantita a Mario di esibirsi in una posa verticale sulle mani che da un lato gli consente di spiccare salti ancora più alti del normale e dall'altra lo scherma dai proiettili in caduta libera. Si tratta di un'aggiunta intelligente che amplia il ventaglio di manovre a disposizione per risolvere i rompicapi, e che apre la strada a una piccola dose di lettura personale degli scenari. Niente di troppo complesso, si intende, ma ci piace l'idea di poter salvare la pelle, in alcune situazioni, semplicemente comprendendo a fondo il pattern delle minacce ed eseguendo dei salti più alti e precisi del solito.



Non possiamo ancora esprimerci sulla validità di questa meccanica nelle fasi più avanzate dell'avventura, quando il livello di difficoltà raggiungerà il suo apice, ma per ora possiamo dirci piuttosto soddisfatti: il gameplay loop di Mario vs Donkey Kong ci è parso capace di divertire e perfetto sia per partite fugaci nei ritagli di tempo, sia per lunghe sessioni di full-immersion. E per un gioco con quasi vent'anni sulle spalle è un traguardo notevole.

Altra nota di merito è l'inclusione di un selettore di difficoltà che permette di attivare una modalità semplificata che rende molto più coriaceo il nostro baffuto protagonista. Intendiamoci: il tasso di sfida generale del gioco, almeno per quanto abbiamo potuto provare, appare abbastanza equilibrato (seppur tarato leggermente verso l'alto), quindi l'idea di introdurre una versione semplificata del gameplay è l'intuizione giusta per permettere anche ai neofiti di approcciarsi al prodotto. Nintendo, inoltre, ha già annunciato che questo remake poterà con sé una serie di contenuti del tutto inediti ma ne parleremo a tempo debito. Ultima considerazione sul fronte ludico, ci troviamo dinanzi a un prodotto che si adatta in modo eccellente a una fruizione in portabilità grazie all'apprezzabile suddivisione dei mondi in diversi quadri di difficoltà crescente che culminano, di volta in volta, nell'immancabile scontro con il simpatico scimmione incravattato. Sotto il profilo tecnico e artistico, com'era lecito aspettarsi, NST pare aver compiuto un lavoro egregio di ammodernamento. Sebbene già l'originale fosse alquanto gradevole sotto il profilo estetico, questa nuova edizione porta con sé un comparto grafico di buon livello, arricchito da ottimi modelli poligonali, animazioni gradevoli e dalle solite atmosfere allegre e scanzonate che permeano ogni incarnazione della saga di Mario.



Anche la palette cromatica, dai colori accesi e vibranti ricalca quanto visto nelle ultime apparizioni dell'idraulico italiano sull'ibrida della Grande N, per una presentazione visiva che - se dovesse rivelarsi priva di oscillazioni qualitative - si confermerebbe di assoluto pregio.