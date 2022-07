Marvel's Avengers, arriva la Potente Thor: Jane Foster è degna?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

In concomitanza con l'uscita al cinema di Thor Love and Thunder (a proposito, la nostra recensione di Thor Love and Thunder è a portata di Bifrost), Square-Enix e Crystal Dynamics hanno riservato una gradita sorpresa a tutti i giocatori di Marvel's Avengers: la Potente Thor, sotto il cui elmo si nasconde l'identità di Jane Foster, si unisce al roster di eroi giocabili nel titolo supereroistico dedicato ai Vendicatori. Salgono a 10 complessivamente (11, se consideriamo l'arrivo di Spider-Man in esclusiva sulle console PlayStation) i guerrieri utilizzabili a bordo dell'Elivelivolo S.H.I.E.L.D. Per l'occasione siamo tornati a menare le mani contro le truppe dell'AIM impersonando la prode eroina di Asgard: come se la cava la dottoressa Jane Foster?

Una nuova eroina si aggiunge agli Avengers

Per utilizzare la Potente Thor vi basterà semplicemente avviare Marvel's Avengers, e ovviamente scaricare il più recente aggiornamento del titolo su qualunque piattaforma. Jane comparirà magicamente all'interno della selezione di eroi al tavolo strategico dei Vendicatori, pronta per essere utilizzata nelle svariate operazioni condotte da S.H.I.E.L.D. e Inumani per fermare le macchinazioni della perfida Monica Rapaccini, subentrata a MODOK alla guida delle Avanzate Idee Meccaniche.

Per chi non conosce il personaggio, si tratta di un innesto relativamente recente per il catalogo Marvel Comics: appartenente alla linea editoriale Marvel NOW, e introdotta dal pluripremiato autore Jason Aaron, Jane Foster è diventata una paladina di Asgard dopo che il martello Mjolnir l'ha ritenuta degna, avendo abbandonato il Figlio di Odino dopo secoli di onorato servizio. Jane è però afflitta da un micidiale cancro, e solo trasformandosi in Thor riesce a rinvigorirsi. L'energia necessaria per diventare una Dea del Tuono, tuttavia, prosciuga quel poco di vita che le è rimasta nella sua forma mortale, ragion per cui più a lungo sfrutta il potere di Mjolnir, più velocemente si diffonde il cancro. In ogni caso non è necessario conoscere a menadito i trascorsi fumettistici della Foster per comprendere appieno il suo background in Marvel's Avengers, tutt'altro.



Il suo ingresso nel team viene inaugurato da un breve ma gradevole intermezzo video realizzato con fotogrammi a fumetti, nei quali vengono svelati i retroscena della Potente Thor secondo Crystal Dynamics: l'intro ci spiega che questa Jane proviene da un altro universo, o almeno da un'altra linea temporale, nella quale ha dovuto fronteggiare l'insoddisfazione di re Odino.

Jane viene poi ingannata dal perfido Loki, finendo risucchiata in una distorsione spaziotemporale che la catapulta al cospetto dei nostri Avengers videoludici. Purtroppo, eccezion fatta per qualche file audio sbloccabile nel corso delle varie missioni, non ci sono altri contenuti narrativi dedicati alla potente Thor, né una Campagna che la vede protagonista. La sua presenza nel roster, pertanto, non rappresenta altro che un'aggiunta votata principalmente al fanservice.

Jane Foster è degna di Mjolnir?

Jane Foster non possiede neppure una serie di missioni iconiche particolarmente elaborata. La sua questline prevede soltanto che vengano rispettati determinati requisiti di gameplay, così da sbloccare collezionabili, targhe ed elementi estetici legati all'asgardiana. Pad alla mano, inevitabilmente, Jane risulta poco più che un clone del suo amato, Thor il figlio di Odino.

Seppur risulti lodevole il lavoro svolto dal team di sviluppo in merito al suo character design, elegante e intriso del fascino di una vera Dea del Tuono, il suo combat System non si discosta troppo da quello della sua controparte maschile. Jane brandisce ovviamente Mjolnir, e grazie ai poteri del leggendario martello scandinavo è in grado di volare, scagliare fulmini e utilizzare l'arma da mischia per scatenare attacchi a distanza. D'altro canto, la dottoressa risulta un po' più agile di Odinson, pertanto le sue combo si sono rivelate più veloci e fulminee, basate più che altro sul lancio del martello. Le mosse in dotazione a Lady Thor, seppur abbastanza derivative dal collega Avenger, risultano all'occorrenza ben più devastanti: i due attacchi di base di Jane scatenano violenti fulmini, i cui effetti attivi e passivi possono sia danneggiare i nemici nell'aera circostante sia potenziare i compagni di squadra. Infine, la mossa finale dell'eroina innesca inoltre una potentissima sequenza di colpi, tra tuoni e combo in mischia.



In linea con le più recenti novità legate al sistema di sviluppo dei personaggi, la progressione della Potente Thor riserva un notevole grado di personalizzazione: i vari alberi delle abilità, da quello base al livello Campione, permettono di modificare gli effetti dei suoi colpi eroici, e grazie agli innesti garantiti dagli ultimi aggiornamenti il numero di perk con cui arricchire il moveset della Vendicatrice è incredibilmente alto.

In conclusione, pur ammettendo che avremmo gradito un contenuto narrativo più corposo su Lady Thor, c'è da dire che l'ingresso di Jane Foster nel roster di Marvel's Avengers rappresenta una apprezzabile opzione per tornare a solcare le Zone di Guerra e sgominare le forze dell'AIM. Nella speranza, tuttavia, che i prossimi update del gioco si rivelino ben più sostanziosi, e che magari i nuovi archi narrativi della Campagna possano coinvolgere l'affascinante eroina in un ruolo di primo piano, proprio come nel cinecomic di Taika Waititi che si appresta a dominare le sale cinematografiche.