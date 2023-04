La massima simulazione della guida reale: il Simulatore Dinamico 7Motion

Siamo stati ospiti del Driving Simulation Center di Vallelunga, un centro simulazioni situato proprio all'ingresso dell'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, a pochi chilometri da Roma, in occasione dell'inaugurazione del nuovo simulatore dinamico 7Motion, il solo in Europa ad essere dotato di ben 7 assi di movimento, che lo rendono capace di simulare non soltanto gli spostamenti e le inclinazioni laterali, ma persino la forza longitudinale in accelerazione ed in frenata. Insomma, un'esperienza assolutamente unica, che rende davvero sottile il confine tra la guida reale e quella simulata.

Quando la tecnologia incontra la passione

Il Driving Simulation Center, oltre al nuovo arrivato 7Motion, è provvisto di tre simulatori 5Motion. Come è facile intuire, il numero all'inizio del nome indica gli assi di movimento: la seduta è sorretta da quattro pistoni che regolano e modificano in tempo reale l'inclinazione del sedile (per simulare rollio e beccheggio), mentre il quinto asse di movimento è quello che fa "slittare" la postazione da destra a sinistra e viceversa, per riprodurre la forza G laterale a cui il pilota è sottoposto durante le curve.

Il 7Motion a tutto questo aggiunge ulteriori assi che consentono alla seduta di "slittare" anche avanti e indietro: ecco allora che persino sul simulatore si viene letteralmente incollati al sedile quando si accelera e si viene catapultati in avanti se si compie una brusca frenata. Non è un caso che il sedile sia provvisto di cinture di sicurezza, perché, vista da fuori, la postazione si muove veramente tanto durante la guida.



A completare la dotazione tecnica abbiamo un motore di sterzo direct drive, volante e pedaliera di ultima generazione, triplo schermo 4K, un sedile avvolgente Sparco, proprio come quelli che si trovano nelle auto da pista e il software di Assetto Corsa (che a Vallelunga è di casa, dato che proprio all'interno dell'autodromo sorge il quartier generale di Kunos Simulazioni). Un gioiellino tecnologico che costa quanto un'auto di lusso e non ha soltanto finalità ludiche, anzi tutt'altro. Si tratta di uno strumento fondamentale per i piloti professionisti, che usano simulatori proprio come questo per allenarsi, studiare i circuiti e preparare gli assetti da utilizzare poi in pista.

Meglio allacciare le cinture

Appena saliamo a bordo la sensazione è strana, totalmente nuova anche per chi gioca da una vita con volante e pedaliera. I primissimi giri servono per prendere confidenza con l'insieme, e all'inizio sembra di stare su una montagna russa. Poi però, giro dopo giro, tutto diventa sempre più naturale al punto che il movimento paradossalmente diventa quasi impercettibile.

Sì, perché il simulatore riproduce in maniera davvero fedele una vera automobile e il tutto è perfettamente congruo con quello che succede su schermo: pertanto, ciò che a uno spettatore esterno sembra un toro imbizzarrito, in realtà per chi sta alla guida non è altro che un lieve ondeggiare. Questa armoniosa danza viene bruscamente interrotta nel momento in cui si perde il controllo dell'auto o si sale un po' troppo sui cordoli, poiché in quei frangenti l'apparecchio restituisce degli strattoni che effettivamente giustificano la presenza delle cinture di sicurezza.



Agli appassionati di motorsport sarà sicuramente capitato di sentir dire da più di qualche pilota che un'auto da corsa si guida principalmente col fondoschiena: questa estremizzazione sta a significare che il guidatore, quando è in macchina, riesce a percepire ogni minima perdita di aderenza non tanto dal volante, ma dalla variazione di forza G laterale che viene dal posteriore. Ebbene, testando il simulatore dinamico 7Motion siamo riusciti a provare questa sensazione, questo feeling con l'auto che consente di correggere il sovrasterzo ancor che prima che questo si manifesti effettivamente tramite il volante.



Spesso, giocando da una postazione tradizionale, quando si percepisce la perdita di aderenza al posteriore tramite il force feedback del volante, è già troppo tardi per correggerlo totalmente e, nel migliore dei casi, si riesce ad evitare il testacoda con una pronta controsterzata, perdendo comunque dei decimi preziosi. Grazie a un simulatore del genere invece è come se il sovrasterzo "lo sentissimo arrivare da sotto" e quindi, apportando in tempo le opportune correzioni, si riesce ad evitare preventivamente che l'auto si scomponga.

Durante la nostra prova ci siamo messi alla guida di una Lamborghini Huracàn GT3 sul circuito austriaco del Red Bull Ring, per poi passare su una Ferrari da Formula 1 sul leggendario tracciato di Spa Francorchamps. Il simulatore riesce a gestire in maniera egregia le enormi differenze a livello di fisica tra una vettura da F1 e una GT3, con quest'ultima che risulta decisamente più pesante e più soggetta a rollio in curva. Si ha la sensazione di avvertire ogni singolo avvallamento del terreno e persino quando si sale di marcia il simulatore restituisce il tipico sussulto capace di farci comprendere che è entrato il rapporto superiore.



La Formula 1 invece dà l'idea di essere incollata al terreno ma, essendo molto più rapida nei movimenti, è quella che sfrutta al meglio le potenzialità del 7Motion: affrontare a tutto gas curve velocissime come l'Eau Rouge-Raidillon o Pouhon restituisce un "trasferimento di peso" tale che bisogna letteralmente sforzarsi per mantenere la vettura in assetto. In compenso, quando c'è necessità di frenare bruscamente, risulta molto più semplice fare pressione sul relativo pedale, perché si viene letteralmente proiettati in avanti dal simulatore, e dunque l'affondo sul pedale del freno avviene quasi per inerzia, senza lo sforzo che invece è richiesto su una postazione statica.

Piloti per un giorno

Il Driving Simulation Center non è solo uno dei centri di simulazione più avanzati d'Europa, ma è anche luogo d'incontro per gli appassionati di sim racing; qui chiunque ha la possibilità di vestire i panni del pilota per qualche ora, provando questa esperienza, affiancato da un istruttore pronto a fornire consigli utili per godere al meglio del proprio tempo al volante. Sfidando i colleghi, cercando di far registrare il tempo più basso, abbiamo ritrovato quelle sensazioni tipiche delle sale giochi, quando con gli amici ci si alternava davanti al cabinato nel tentativo di totalizzare il miglior punteggio. Di tanto in tanto vengono anche organizzati eventi e tornei, all'interno di una cornice, quella dell'autodromo, che spesso durante i weekend offre persino la possibilità di assistere a delle vere gare in pista.