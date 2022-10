Master of Magic: abbiamo provato il remake dello strategico fantasy 4X

Annunciato lo scorso anno durante l'evento dell'editore Slitherine, Master of Magic è pronto a tornare, per la gioia dei fan di lunga data del genere 4X. Insieme alla più fortunata serie Master of Orion della stessa Simtex, è uno dei titoli che più hanno contribuito a consolidare le solide fondamenta strategiche gettate dal capostipite Civilization (a proposito, ecco la nostra recensione di Civilization 6). Il rinnovato stile grafico è il più evidente delle migliorie apportate all'esperienza, che vuole permettere agli appassionati di riscoprire un vero e proprio classico e calarsi nuovamente nei panni di un potente mago alla ricerca del potere supremo.



La casa di sviluppo MuHa, responsabile di questa versione, ha voluto trasporre lo stesso feeling del titolo originale, non mancando di operare quegli interventi necessari alla quality of life per tutti coloro che che giocheranno a questa piccola perla del gaming PC per la prima volta. A seguito di una presentazione di gameplay avvenuta qualche mese fa, Slitherine ci ha dato la possibilità di provare in anteprima una versione beta di Master of Magic, remake in uscita il prossimo 13 dicembre.



Rigiocabilità infinita

All'avvio della partita, nulla cambia dalla formula originale del titolo del 1994. Dovremo quindi scegliere tra uno dei 14 maghi che rappresenteranno il nostro avatar nel continente di Arcanus. Nell'anteprima a nostra disposizione abbiamo potuto provarne solo tre, ma poco cambia nella sostanza. Merlino, il saggio consigliere di Re Artù specializzato nel controllo degli elementi naturali, Sharee, la sciamana versata nelle arti oscure, e Sss'ra, il draconico stregone incline alle arti del caos, presentano peculiarità specifiche legate alla razza di appartenenza e al tipo di magia che padroneggiano.

La scelta di uno di questi personaggi indirizza in buona sostanza lo stile di gioco che dovremo adottare durante la partita: se la specializzazione nell'occulto è votata a rendere la vita impossibile ai nostri nemici, indebolendo le unità da combattimento e l'apparato produttivo delle altre fazioni, le forze del caos si concentrano invece sugli incantesimi offensivi, disponendo di una vasta selezione di evocazioni destinate a distruggere qualsiasi avversario. Come nell'originale, queste due discipline magiche sono parte dei sei "reami magici" direttamente ispirati a Magic the Gathering (avete letto la nostra recensione di Magic the Gathering Arena?).



Uno dei punti di forza di Master of Magic, che contraddistinse il titolo da Civilization all'epoca della sua uscita, era la possibilità di personalizzare il proprio leader oltre i preset forniti. Non tanto nell'aspetto, ma nelle statistiche di base: era permesso infatti di modificare la potenza e il tipo di abilità magiche di ogni personaggio, meccanica che, per il momento, sembra essere stata implementata in parte. Se infatti non abbiamo potuto trasformare Merlino, da benevolo stregone al comando delle forze della natura ad arcanista malvagio alla guida delle truppe dell'oltretomba, come sarebbe stato possibile fare in certa misura nel titolo del ‘94, siamo comunque intervenuti sugli incantesimi di base con cui iniziare la nostra partita.

Ci auguriamo insomma che nella versione finale questa possibilità venga reintrodotta in toto ma al momento ci è impossibile confermarlo. Oltre al mago, potremo scegliere di comandare una delle 14 razze presenti nel gioco: dai tolkieniani Halflings, alti elfi o nani, fino agli uomini lucertola o agli insettoidi Klackons, ognuna con abilità specifiche. Le combinazioni possibili insomma sono notevoli, e la varietà sembra non mancare anche in questo remake, che dal punto di vista della giocabilità non presta certo il fianco alla versione originale.



Conquistare due mondi

Che avvenga con le maniere forti, distruggendo tutte le unità e città nemiche, o tramite ricerca dell'incantesimo definitivo che ci incoronerà come il vero "master of magic", saremo chiamati a bandire da due piani della realtà gli altri maghi presenti sulla mappa. Se la maggior parte dei leader partiranno da un insediamento di Arcanus, il continente di gioco simile alla realtà che conosciamo, altri avranno come punto di partenza Myrror, versione oscura di Arcanus e terra natia di potenti creature e reliquie magiche.

Le nostre unità saranno in grado di spostarsi liberamente tra i due piani, sia attraverso incantesimi, sia attraverso dei portali sparsi per il continente. Sparpagliati per la mappa saranno infatti numerosi punti di interesse, che ci garantiranno la possibilità di ottenere delle risorse extra, tra cui oggetti magici con cui potenziare le nostre unità. Dalle rovine di antichi templi, fino alle caverne oscure, dovremo farci strada tra spiriti o animali selvatici per reclamare ciò che la struttura custodisce. E non saranno battaglie facili: all'inizio della partita le nostre truppe se la dovranno vedere con nemici molto potenti. Ci siamo trovati più volte con eserciti completamente annichiliti dalle creature magiche di turno e quindi costretti a riconsiderare i nostri piani di battaglia. Questo ha portato a un'inevitabile lunga esplorazione della mappa che si è prolungata forse eccessivamente, considerando i turni limitati della prova. Le numerose opzioni di personalizzazione della partita permetteranno anche di modificare il costo per lo spostamento delle unità, ma a meno di importanti bilanciamenti nella difficoltà, preparatevi a fasi esplorative piuttosto estese.

Se non altro queste porteranno alla conquista di numerosi punti di interesse che ci permetteranno di sbloccare anche incantesimi che sarebbe altrimenti necessario ricercare. Ottenere le magie - e ne sono più di duecento - d'altra parte è fondamentale per imporsi sulle altre fazioni, così da guadagnarsi i più disparati boost nella produzione di risorse o per l'esplorazione della mappa.



Sul campo di battaglia

Gli incantesimi si riveleranno molto utili anche sul campo di battaglia, dove non saranno solo le nostre unità a combattere. Saremo infatti chiamati in prima persona a comandare i movimenti e gli attacchi del nostro esercito, con la possibilità di lanciare magie tra quelle sbloccate. Potremo potenziare i nostri uomini, evocare creature magiche o danneggiare le truppe nemiche dando libero sfogo al potere distruttivo della magia. Gli scontri si svolgono per gran parte in campo aperto, e ogni unità avrà pochi punti azione per turno. Le battaglie a cui abbiamo assistito non hanno mai raggiunto grandi proporzioni, ma la sfida non è mancata nemmeno in questa fase.

Gli scontri si svolgono nel più classico dei modi, e ogni gruppo di combattenti è caratterizzato dalle canoniche statistiche come melee, resistenza, punti vita e così via, che potranno crescere grazie all'accumulo dell'esperienza guadagnata a ogni vittoria. Mantenere in vita le nostre unità e farle aumentare di livello è risultato tutt'altro che facile, come già accennato: le creature che abitano ad Arcanus erano molto più forti delle nostre anche a inizio partita, per non parlare di quelle presenti a Myrror, e solo l'unione delle forze ci ha permesso di ottenere i primi trionfi.



In questo caso, elemento chiave dei nostri eserciti sono stati i vari eroi a disposizione, ossia personaggi dalle abilità uniche e dalle statistiche decisamente più interessanti. Di tanto in tanto, in base all'andamento della partita, potremo decidere se reclutare quelli che si presenteranno spontaneamente a noi chiedendoci di servirci, ma avremo la possibilità di evocarne ulteriori tramite incantesimi.

Inutile rimarcare oltre la loro importanza in battaglia, senza contare che in aggiunta all'esperienza accumulata, i loro rispettivi parametri potranno essere ulteriormente migliorati grazie ad armi, armature e artefatti magici con cui equipaggiarli. Il roster non così ampio di eroi accompagna invece una quantità di truppe uniche notevole: oltre a quelle di base, molto simili tra le varie razze, il totale delle unità uniche reclutabili arriva a quasi 200 e sottolinea il grande sforzo degli sviluppatori per donare al titolo una profondità tattica invidiabile, in grado di rivaleggiare con gli esponenti più recenti del genere.



Gestire ed espandersi

Per reclutare, ricercare, combattere e dare il via a un'espansione in piena regola dovremo essere oculati nella gestione delle tre risorse fondamentali: oro, cibo e mana. Se le prime due sono legate prevalentemente al sostentamento delle truppe e delle città, il mana servirà sostanzialmente per castare incantesimi nelle battaglie e nell'overworld. Ciascuna risorsa viene prodotta da edifici specifici che sarà possibile costruire nei nostri insediamenti, con la possibilità di mettere in coda la costruzione di più di un edificio alla volta, una novità questa assai apprezzata rispetto al gioco originale.

La conquista del potere supremo richiede necessariamente l'espansione del regno, e con essa il contatto con altri maghi. Con gli stregoni a tal proposito è possibile intrattenere rapporti diplomatici, unico vero e proprio tasto dolente di questo titolo al momento. In primis potremo decidere di stipulare vari accordi con loro, legati al commercio, alla condivisione degli sforzi di ricerca o a vere e proprie alleanze. Purtroppo, in aggiunta allo sforzo titanico che ci è sembrato necessario per ottenere anche il minimo accordo, al momento la fase diplomatica non brilla particolarmente, oscurata dal confronto con la discreta profondità delle altre fasi di gioco. Poche opzioni, in alcuni casi dalla dubbia utilità, e la già citata tendenza al rifiuto, ci hanno fatto ignorare questa meccanica più di quanto avremmo desiderato, facendo virare la nostra strategia di conquista verso approcci molto più diretti.

Banalmente, la gestione degli insediamenti è sembrata infinitamente più profonda: anche la fondazione di nuove città richiede una scrupolosa valutazione delle risorse che sarà possibile sfruttare nella zona di influenza, che andranno direttamente a determinare l'efficienza della produzione, e quindi dei guadagni economici, i cui surplus potranno essere a loro volta convertiti in mana, nel caso lo desiderassimo.