Masters of Anima Provato: azione e strategia nel nuovo ibrido di Focus

L'evento annuale organizzato da Focus Home Interactive è senza dubbio tra i più significativi del settore: perché getta uno sguardo non solo su produzioni tripla A, forti di un nome o di una licenza che "si vende da sola", ma anche su titoli che, pur senza un grosso budget alle spalle, si nutrono di idee, di passione, di creatività. Mentre gli occhi del mondo sono puntati su pezzi da novanta del settore quali Vampyr o Call of Cthulhu, insomma, fanno capolino opere come Masters of Anima, piccoli prodotti che, al netto di un investimento economico e pubblicitario assai ridotto, riescono comunque a catturare una fetta della nostra attenzione. Il lavoro del team Passtech Games, atteso in primavera su PS4, Xbox One, PC e Switch, è un action di stampo tattico con visuale isometrica, semplice, scorrevole e privo di grosse ambizioni ludiche e artistiche. Eppure, dopo averlo provato per circa un'ora, sembra essere dotato della caratteristica più importante per spiccare timidamente nel mare magnum dei congeneri: un'anima, per l'appunto.

My soul to take

Il fatato mondo di Spark è governato da una forza spirituale chiamata "Anima": l'arte di controllare simile energia è nelle mani solo di alcuni, potentissimi maestri. Per conoscerne i segreti occorrono anni di addestramento e capacità: il protagonista Otto, nonostante il suo atteggiamento un po' "tontolone", è riuscito a superare l'apprendistato, con l'obiettivo di sorprendere la bella fidanzata Ana e convogliare finalmente a nozze.

Purtroppo, la ragazza viene rapita dal perfido e redivivo Zahr, che ne suddivide l'anima in tre parti diverse. Riportare in salvo l'amata e restituire l'equilibrio all'universo sarà quindi il principale compito di Otto, che imparerà poco alla volta a dominare il suo potere. Come si evince dalle premesse, Masters of Anima non esula dai canoni della fiaba di formazione: crescita, amore, consapevolezza di se stessi sono dunque gli elementi cardine di una storia raccontata con fare delicato e fanciullesco, tramite piccole scene d'intermezzo realizzate come se fossero le tavole di una graphic novel europea.

Al pari del piglio della narrazione, anche il cuore artistico del gioco propone uno stile visivo sgargiante, colorato e lievemente caricaturale. Masters of Anima è un tripudio di colori, particellari e tratti tondeggianti, che si sposano adeguatamente con il mood dell'avventura. Ecco perché sia il mondo di gioco sia i grotteschi golem che fronteggeremo ci trasmettono l'illusione di trovarci nella versione digitale di quei libri pop-up con i quali abbiamo trascorso l'infanzia. Ma se sotto il profilo visivo Masters of Anima incute un senso di dolcezza e serenità, sul fronte del gampeplay non merita di essere approcciato con disattenzione.

Il gioco compie una piccola fusione tra un hack'n'slash ed uno strategico, immerso in una struttura da dungeon crawler: nei panni di Otto dovremo farci largo lungo 11 livelli (raggruppati in 4 capitoli, per una longevità complessiva di circa 10 ore), superando piccoli enigmi ambientali e sconfiggendo ondate di golem. Il cuore che muove l'architettura dell'opera si basa sulla quantità di anima raccolta, in grado di farci evocare delle creaturine che ci affiancheranno in battaglia. Questi esseri si suddividono in cinque classi, ognuna dotata di specifiche abilità: a nostra disposizione troveremo i Protectors (soldati orientati all'attacco diretto), poi i Sentinels (abili sulla distanza), i Keepers (utili per curarci le ferite), i Commanders (veri e propri bestioni da combattimento), ed i Summoners (capaci di distrarre i nemici). In base alle nostre riserve di mana potremo richiamarli sul campo in numero variabile: dopodiché questi esserini circonderanno il protagonista, seguendolo ad ogni suo passo. Come in un gioco di strategia, noi potremo decidere dove posizionarli, o se indirizzarli verso un determinato luogo della mappa. La quantità di creature sulla scena è legata a doppio filo sia ai residui di "anima" in nostro possesso, sia al numero di necessario per completare alcuni puzzle. Nello specifico, ad esempio, per spostare un grosso masso che ci ostruisce il cammino occorreranno 12 Protectors, mentre per attivare un altare magico 4 Sentinels, e così via. Sarà opportuno, insomma, bilanciare l'adeguato sfruttamento di frammenti spirituali, da ricaricare in appositi punti di ristoro sparsi nei livelli. Il tratto distintivo consiste nella buona complessità degli scontri con i mostri che popolano i dungeon. È questa una qualità che rende la progressione meno banale del previsto.

Nel corso della battaglie, del resto, dovremo mescolare sia gli attacchi corpo a corpo da infliggere con l'arma di Otto, sia inviare all'assalto le nostre truppe, le quali, se non supportate da una buona tattica offensiva e difensiva, rischiano di essere spazzate via in un baleno, con conseguente perdita di preziose risorse magiche. Spetterà a noi, insomma, decidere quanti aiutanti inviare contro un singolo mostro, quale tipologia schierare in campo, come combinare tra di loro i diversi tipi per massimizzare i danni, oppure ancora scegliere la posizione sul campo che ognuno dovrà assumere.

Senza mai sfociare nella frustrazione né nella profondità dei veri RTS, Masters of Anima ci imporrà di non sottovalutare in alcun modo le battaglie. Durante l'ora di gioco che ci è stata concessa, però, abbiamo potuto testare con mano solo le prime due varietà di "aiutanti" da evocare, ossia i Protectors ed i Sentinels: gli enigmi che ci siamo trovati dinanzi e i mostri da annientare, pertanto, richiedevano combinazioni dalle possibilità alquanto limitate. Ciò che sorreggerà l'intelaiatura di Masters of Anima, in poche parole, sarà solo la varietà di situazioni da superare e di assistenti da evocare, le cui capacità andranno - quantomeno sulla carta - dosate a dovere pur di sopravvivere nel mondo di Spark.