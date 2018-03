Masters of Anima: Provata una nuova demo dell'action-strategico di Focus

Masters of Anima non è di certo il titolo più ambizioso della strabiliante lineup di Focus Home Interactive. Ma è comunque un progetto valido e ricco di buone idee: il gioco miscela infatti il dinamismo di un action hack'n'slash con visuale isometrica e la profondità di uno strategico in tempo reale. Ne risulta una crasi intrigante e riuscita, in grado insomma di dire la sua in un panorama spesso inclemente con le opere più piccine. L'uscita di Masters of Anima è prevista per la primavera di quest'anno, non dovrebbe quindi mancare poi molto. Noi siamo riusciti a provare una buona fetta di quella che ci è sembrata una versione estremamente avanzata, se non proprio quella finale. Le impressioni al termine delle circa tre ore di gioco ci hanno parlato di un prodotto che, sebbene rimanga un po' defilato rispetto ai vari Vampyr, Call of Cthulhu e A Plague Tale: Innocence, potrebbe rappresentare una freccia ben appuntita nella grande faretra del publisher francese.

Eroe per amore

Otto è un ragazzo impacciato con un sogno: convolare a nozze con Ana, la sua amata. Ma nel mondo di Spark un semplice apprendista non può sposare un'Animante Suprema. Otto, quindi, giura alla sua futura moglie che avrebbe padroneggiato l'arte dell'animanzia, il potere di evocare e controllare dei costrutti

arcani. Talento che diversi secoli prima aveva permesso di sconfiggere un'armata di terribili golem e di confinarne la furia distruttiva. Per ironia della sorte, proprio mentre il giovane protagonista sta dando prova delle sue capacità insieme all'anziano Jaku, dal cielo inizia una mortale pioggia di cristalli vermigli: è il segno che qualcosa di terribile sta per avvenire. I golem si sono infatti destati dal loro letargo ed ora, sotto il controllo del malvagio Zahr, si apprestano a spargere vile corruzione per tutto il fulgido reame di Spark. Un battesimo di fuoco per Otto, che dopo esser stato frettolosamente conclamato Animante corre da Ana per coronare finalmente il suo desiderio. Ma giunto alla casa dell'amata assiste ad una scena spaventosa: Zahr sconfigge Ana, cattura la sua anima e la racchiude in tre cristalli. Questo avvenimento spinge Otto a metter da parte la codardia per ricongiungersi con la sua promessa sposa. Insegue così Zahr e l'armata di golem rossi, trovando una forza di volontà che non sapeva nemmeno di avere. Già dalle premesse si capisce che Masters of Anima non ha nessuna pretesa di raccontare una storia interessante od innovativa. Una trama semplicistica, con l'unico scopo di creare un sottofondo all'azione, non è però un gran problema in un gioco che non si prende sul serio, non cerca di imbellettare dialoghi infantili e scarsamente profondi, come non intende dare troppo peso ad una vicenda amorosa così superficiale da risultare perfino divertente. Il titolo sviluppato dal collettivo Passtech Games è leggero e gradevole, non solo dal punto di vista narrativo, ma anche da quello estetico. Le forme un po' spigolose, poco dettagliate eppure colorate, con una palette cromatica sgargiante, sono veicolo di serenità e spensieratezza. E per quanto il curioso aspetto dei golem e quello delle diverse ambientazioni attinga da canoni già abusati e non manifesti quindi una forte personalità, sarebbe una falsità asserire che Masters of Anima sia spiacevole da vedere.

Strategia col pad

Sul fronte ludico, Masters of Anima acquisisce una profondità impensabile, se ci si ferma al suo aspetto fanciullesco e ai suoi toni leggeri. Il gioco presenta infatti una peculiare struttura da action hack'n'slash dotato di venature da strategico in tempo reale, con le dovute semplificazioni per rendere il tutto fruibile tramite l'utilizzo (consigliato) di un pad. Otto non combatte da solo: è prima di tutto un Animante con la capacità di far sorgere dalla terra delle schiere di soldati che rispondono esclusivamente ai suoi ordini.

All'inizio dell'avventura, il protagonista sarà in grado di evocare solamente dei Protettori, guerrieri adatti per i combattimenti ravvicinati e con la predilezione per la forza bruta. Se volessimo utilizzare un linguaggio un po' più specifico, diremmo che sono i cosiddetti "tank", quelli cioè che vanno impiegati in prima linea e che si sacrificano per proteggere i compagni nelle retrovie. Per evocare i servitori servirà tuttavia una certa quantità di Animus, il quale potrà essere raccolto - e sarà visibile nella parte in basso a destra dell'interfaccia - distruggendo oggetti, annientando nemici ed esplorando alcune zone segrete. Più avanti si potranno reclutare le Sentinelle, arcieri incredibilmente deboli a distanza ravvicinata, ma fonte di danno irrinunciabile se protetti debitamente. Infine abbiamo potuto provare anche altre due tipologie di costrutti (su un totale di cinque): i Catalimanti, stregoni che risucchiano Animus dagli avversari e lo forniscono al giocatore, e i Comandanti, enormi bestioni che supportano le unità adiacenti. La varietà, quindi, non manca, e vi assicuriamo che l'acume tattico e la destrezza verranno immensamente premiati. Sulle prime, infatti, ci siamo trovati un po' in difficoltà, ma ci sono bastati un paio di scontri per entrare completamente in sintonia con le dinamiche di gioco.

Nelle missioni più avanzate, inoltre, abbiamo percepito in maniera ancor più fragorosa quanto possano essere numerosi i modi per approcciarci ad una battaglia, ma anche quanto sia importante saper utilizzare tutte le tipologie di soldati sbloccate. Tutto questo è maggiormente visibile proprio nelle boss fight, che imbastiscono uno scontro impegnativo dove mettere alla prova le conoscenze acquisite. Per vincere un combattimento di questo tipo abbiamo dovuto lanciare all'assalto i Protettori, evitando così che gli attacchi dell'enorme golem colpissero gli arcieri che lo dardeggiavano dalla distanza, mentre dall'altro lato i Catalimanti continuavano a fornirci mana per rimpiazzare le perdite. Nel fragore dei duelli, tuttavia, il giocatore non può starsene con le mani in mano: deve continuamente riposizionare le unità in modo che non vengano travolte dagli assalti avversari, può contribuire anch'egli al combattimento sferrando qualche colpo col bastone, ma soprattutto deve gestire accuratamente un'abilità nota come "Grido di Battaglia", che permette di attivare particolari effetti nelle truppe schierate (cure per i Catalimanti e strali esplosivi per le Sentinelle, ad esempio). Masters of Anima è estremamente dinamico, e siamo rimasti colpiti su come il tutto sia stato adattato molto bene all'utilizzo di un gamepad, decisamente più "limitato" nelle combinazioni di comandi. Ma se, da osservatori esterni, avremmo scommesso che quel marasma sarebbe stato un inferno da gestire con un sistema di controllo diverso dall'accoppiata mouse e tastiera, ora i nostri pensieri si son completamente ribaltati.

Al fianco dei combattimenti in salsa strategica, Masters of Anima non rinuncia ad una componente adventure piuttosto marcata, che richiede comunque di sfruttare le particolarità dei nostri "sottoposti". Sono diversi, infatti, gli enigmi ambientali da risolvere attraverso lo spostamento di vari oggetti o sull'attivazione di specifici bottoni, alcuni di questi nascondono persino dei collezionabili e dei potenziamenti per Otto. Esiste infatti anche un sistema di progressione che consente di potenziare il protagonista o le unità: ciò è possibile spendendo dei punti abilità che vengono assegnati a fine stage ogni volta che saliamo di livello. Anche per questo aspetto Masters of Anima si riconferma un gioco superficiale solo nella presentazione, dotato invece di una profondità ludica che si alimenta sempre più con il progredire dell'avventura.