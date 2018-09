Mega Man 11: la mascotte di Capcom torna in azione, in attesa della recensione

Quando ci avviciniamo alle demo estesa di Mega Man 11, ci suggeriscono di selezionare la difficoltà "casual". Da orgogliosi videogiocatori nati e cresciuti negli anni '80, temprati dall'epoca gloriosa del platform 2D, massacrati dai proiettili di Contra e Turrican, sopravvissuti a molte altre avventure del robottino blu griffato Capcom, viene quasi da rispondere con un perentorio: "ma per chi mi hai preso?". Eppure, quando sbattiamo il grugno contro al livello di sfida della modalità "normale" (quello superiore neppure è selezionabile dall'inizio), forse un po' ci viene da rimpiangere la sfacciataggine. Il punto, si capisce provando e riprovando ciascuno dei quattro stage che compongono la nuova versione dimostrativa (più densa di contenuti rispetto a quella uscita su Switch), è che per Mega Man 11 la normalità è proprio quella dei rutilanti "nineties" videoludici, in cui la serie ha prosperato e raggiunto un successo planetario. E allora ben venga un po' di trial & error (mai ingiusto e sempre stimolante), una distribuzione dei checkpoint che eufemisticamente definiamo parsimoniosa, e i burroni che ti ingoiano senza scampo, tolgono una tacca al contatore delle vite, e ti riportano direttamente all'inizio dello stage. Se cercate un'esperienza più accessibile potete ovviamente cedere alle lusinghe della modalità "casual", in cui i nemici sono un po' meno cattivi ed il numero di punti di controllo aumenta sensibilmente, o addirittura professarvi "newcomer" per avere un piccolo volatile (ovviamente robotico) che vi trae in salvo ogni volta che cadete in un fosso. Diciamo però che in questo caso perdereste gran parte del divertimento: Mega Man 11 è bello proprio perché rappresenta un grande baluardo di quell'età perduta in cui i "platformer" (in questo caso con un'abbondante spruzzata d'azione) erano spietati e impegnativi.

Il ritorno di Mega Man

Così come i suoi predecessori, anche questo ennesimo capitolo della "macrosaga" di Capcom non scende a patti con le tendenze del mercato moderno, ed anzi conserva fieramente la sua anima hardcore. Se il suo diretto predecessore (uscito ormai otto anni fa su Nintendo Wii) ribadiva questo rapporto con il passato anche dal punto di vista grafico, scegliendo un look squisitamente ottobit, stavolta la grafica è attualizzata, al passo coi tempi, realizzata in uno sfavillante 2.5D. È vero che alcune animazioni sono un po' legnose, ma il lavoro svolto dal punto di vista stilistico è davvero ottimo: in questa sua dettagliatissima versione Mega Man "buca lo schermo", così come la vasta gamma di avversari che si trova a fronteggiare. Capcom è stata molto abile a caratterizzare un mondo integralmente robotico, riuscendo - almeno nei quattro livelli che abbiamo potuto giocare - a garantire un buonissimo senso di varietà.

A svecchiarsi un po' sono anche le meccaniche di gioco: Mega Man 11 resta ovviamente un action/platform a scorrimento bidimensionale, in cui si alternano mefistofeliche fasi platform, una buona dose di sparatorie ed appassionanti scontri con i boss. L'incedere è però stravolto dalla presenza del Double Gear. Il nostro robot può contare su due modalità extra attivabili e disattivabili a piacimento, tramite la semplice pressione di uno dei tasti dorsali: la prima potenzia gli attacchi, la seconda rallenta la velocità dell'azione, permettendo di reagire con tutta calma anche nelle situazioni più concitate. Il level design e soprattutto i pattern di alcuni nemici sembrano esser stati pensati proprio per stimolare l'uso di queste abilità ("Slow Motion" in primis), e se ci si dimentica di attivarle al giusto momento è facile ritrovarsi in difficoltà. Sulle prime, addirittura, Mega Man 11 sembra persino più complesso dei suoi predecessori: quando poi si comincia a metabolizzare la possibilità di usare i due poteri, la frustrazione tende a sparire e le soddisfazioni aumentano. Ogni volta che uno dei due power-up viene azionato, comunque, l'indicatore del surriscaldamento inizia a riempirsi. A seguito della disattivazione manuale i sistemi si raffreddano in fretta, ma quando la barra raggiunge il culmine le abilità diventano inutilizzabili per qualche secondo. La modalità Potenza e quella Velocità possono anche essere attivate in contemporanea, magari per uscire da una situazione critica, ma in quel caso non si possono interrompere manualmente e portano a un surriscaldamento prolungato e inevitabile.



Per vivacizzare ulteriormente il gameplay non c'è soltanto la possibilità di richiamare per un attimo il fedele cagnolino robotico Rush (in grado di farci da trampolino per spingerci su piattaforme altrimenti irraggiungibili), ma anche quella di vestire i panni dei boss che abbiamo sconfitto, così da utilizzare le loro capacità. La struttura di Mega Man 11, infatti, resta quella tipica della saga: nel gioco finale ci saranno 8 stage, da affrontare nell'ordine che si preferisce. Dopo aver distrutto gli avversari collocati alla fine dei livelli potremo apprendere i loro attacchi. In questo capitolo per sfruttarli sarà necessario cambiare chassis: premendo i trigger dorsali la classica "carrozzeria" blu del protagonista verrà sostituita con un costume che ricorderà le fattezze del nemico. Al posto del classico attacco base, proiettile energetico scagliato dal braccio-cannone, avremo quindi l'opportunità di effettuare altre azioni, ad esempio materializzare dei blocchi che cadranno sui nemici dall'alto, oppure eseguire una sorta di scatto in avanti che travolgerà gli avversari.



La caratteristica vincente di Mega Man 11 (anzi: di tutti i Mega Man) è che i livelli possono essere affrontati anche senza aver acquisito nessun potenziamento, ma ovviamente ci sono delle abilità che risultano dannatamente efficaci per superare certi passaggi o massacrare determinati boss. Mega Man è sempre stata una serie "a misura di speedrunner", capace di spingere i più esperti a studiare la giusta sequenza di livelli per ridurre i tempi di percorrenza degli stessi. Sappiamo bene che questo livello di complessità resterà per molti completamente inaccessibile, e che pure la maggior parte dei fan si accontenterà magari di qualche "run" aggiuntiva, senza di certo curarsi del cronometro.

Eppure questo è uno dei rari casi in cui anche chi non affronta il gioco con verve competitiva riesce a tratte il massimo beneficio da un level design tanto stratificato. L'uso sensato e intelligente delle varie abilità porta vantaggi concreti ai giocatori più attenti ed estrosi, e ci sarà sempre qualche passaggio in cui la giusta alternanza di skill, ralenti e salti vi permetterà di ottimizzare l'avanzamento, trasmettendovi un senso di primordiale soddisfazione platformica.



Ad assere dannatamente stimolanti sono anche gli scontri con i boss che abbiamo provato: forse sono proprio questi a rappresentare l'anima della produzione, retaggio di un'epoca in cui gli avversari di fine livello andavano affrontati con spirito d'osservazione, inventiva e rapidità d'esecuzione.