Metal Gear Solid, Bomberman e Cygni: i nuovi giochi Konami per il 2023

Qualche giorno fa siamo andati a Londra, più precisamente a Windsor, per provare quattro titoli della line-up di Konami con pubblicazione prevista entro la fine dell'anno. Si tratta di due party game, Super Crazy Rhythm Castle e Super Bomberman R 2, e di uno shoot em up spaziale dal forte sapore "arcade", intitolato Cygni: All Guns Blazing. Ovviamente, c'era anche una postazione dedicata alla prova di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato. Quanto agli altri tre, li abbiamo testati per un'ora circa ciascuno e siamo pronti per parlarvene.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1

Come già detto, abbiamo un articolo dedicato a Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1. Ad ogni modo, abbiamo testo il pacchetto su Switch, distribuendo equamente il tempo a nostra disposizione su ciascuno dei giochi che comprende, dai due Metal Gear, fino ai tre esponenti della serie Solid. La collezione ospita anche chicche per veri appassionati, dalle semplici ma apprezzate colonne sonore rimasterizzate, alle curiosità più particolari, celate negli Screenplay Book con le trascrizioni originali delle sceneggiature e dei dialoghi di ciascun Metal Gear Solid.

C'è poi il Master Book, una guida alla lore della saga e ai singoli scenari di ogni capitolo ideato da Hideo Kojima. A sorpresa, poi, durante l'evento ci è stato svelato che la Master Collection sarà resa disponibile, il 24 ottobre 2023, non solo su PC, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PS5, ma anche su PS4. La decisione di farla approdare anche sulla console della passata generazione di Sony pare sia stata presa dopo le numerose richieste dei fan ricevute da Konami.

Super Crazy Rhythm Castle

Super Crazy Rhythm Castle è stata una sorpresa piacevole. In questo caso Konami fa solo da publisher per gli sviluppatori di Second Impact Games, che hanno confezionato un ibrido di generi molto divertente: parliamo di un'avventura colorata e spensierata che mischia rhythm, puzzle e party game. Potrete divertirvi in solitaria sia con un massimo di tre amici.

Ciascuno deve selezionare il proprio personaggio: c'è Jingle, un uccellino rapper con felpa e cappuccio verdi, Mike, un anziano signore folk che cavalca un destriero immaginario, Trinity, una chimera patita di musica rock e infine B.Box, letteralmente una radio con subwoofer su gambe. Oltre alle apparenze dei protagonisti, abbiamo apprezzato la personalizzazione delle animazioni di movimento: Jingle, per esempio, quando deve usare un oggetto lo mette nel becco e zompetta felice come un vero corvo.



L'esperienza si vive tra le stanze, i giardini e i segreti di un castello governato da un malvagio re musicale, che noi dobbiamo spodestare. Non sarà un'impresa facile, perché il monarca ha distribuito ovunque prove e ostacoli basati sul pentagramma, che per noi al di là dello schermo diventano minigiochi tutti diversi. Il ritmo è sempre il protagonista indiscusso, peraltro nella sua forma più basilare "alla Guitar Hero", con note colorate da far scoppiare al momento giusto, con la pressione del pulsante corrispondente.

Questa semplice premessa dura solo per lo spazio di un breve tutorial, perché subito dopo Super Crazy Rhythm Castle la condisce con così tante variabili da lasciare storditi. Che ne dite di inscenare un rito di evocazione degno di Cthulhu, ma al posto dell'essere tentacolare c'è una cornamusa diserbante, e le vittime sacrificali sono carote, insalata e fagioli? Inoltre, nessuno ha deciso che il percorso su cui si affollano le note da pigiare deve essere per forza diritto: e se fosse curvo? Tridimensionale magari, invaso da forme di formaggio viola e blu che un membro del team dovrà rimuovere di corsa, mentre gli altri continuano a suonare musica anche per lui. E se vi doveste stufare di collaborare, si può dare il via alla competizione nella modalità multigiocatore party, con la possibilità di disturbare i propri avversari con pallonate in faccia (virtuali), spintoni e altro ancora durante i minigiochi. Infine, il titolo cela dietro alla facciata "accessibile" - adatta a giocatori di tutte le età - un livello di difficoltà opzionale che ha messo a dura prova la nostra coordinazione e senso del ritmo. Le note da azzeccare corrono ancora più in fretta, sono di più e i tasti da premere e i binari associati diventano 4.



Il bello è che potete cimentarvi in questo inferno musicale anche in compagnia di amici o parenti meno abili di voi, perché ogni giocatore può scegliere se giocare a normale o a Pro. L'obiettivo resta sempre quello di divertirsi con il caos mentre nelle casse volano i 30 brani composti appositamente per il gioco. Saranno resi disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming musicale al lancio.



Super Crazy Rhythm Castle non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo già che sarà disponibile entro la fine del 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch.

Super Bomberman R 2

Denso di contenuti e dedicato ai fan della serie, Super Bomberman R 2 potrebbe riuscire a intrattenere sia come party game spensierato, sia come esperienza ai limiti del competitivo. Lo abbiamo provato su Nintendo Switch collegata a dock e TV, in compagnia di altri tre colleghi, con cui abbiamo disputato partite tesissime.

Per chi non conoscesse Bomberman, si tratta di un titolo molto particolare, in cui i personaggi sono posti in un labirinto con pareti distruttibili e non, tanti power up nascosti, nemici controllati dalla IA, avversari umani e, ovviamente, bombe infinite a disposizione per far esplodere tutto ciò che vogliamo. Osserviamo ogni stage dall'alto, con visuale a volo di uccello e la mappa è divisa in caselle tutte uguali. Una volta piazzata una bomba, prima del botto si deve attendere qualche istante, utile per allontanarsi poiché le detonazioni danneggiano chiunque incontrino (anche noi stessi) in uno spazio "a croce" a partire dal punto dello scoppio.



A seconda del personaggio che selezioniamo e delle sue skill, o dei potenziamenti ottenuti, l'esplosione investirà più o meno sezioni, ma sempre muovendosi solo in orizzontale e verticale. L'obiettivo imprescindibile è far saltare in aria chi ci si oppone restando incolumi. Tenendolo a mente, ci si può impegnare giocando anzitutto in "Standard", un tutti contro tutti fino a 4 partecipanti sia off che online, dove vince chi sopravvive più a lungo. Gran Prix, invece, è la scelta giusta per chi vuole portare all'estremo la lotta, lavorando di squadra e sfruttando oggetti unici e stage appositi.

Infine, c'è Battle 64, una battle royale con 64 persone contemporaneamente connesse online, che per forza di cose (e mancanza di contendenti) non abbiamo provato. Ci è stato detto solo che sarà strutturata in più stanze diverse dove saranno distribuiti i 64 Bomberman, per evitare sovraffollamenti. Infine abbiamo messo alla prova Castle, la nuovissima partita asimmetrica che vede fronteggiarsi 15 persone suddivise tra 4 difensori e 11 attaccanti. I primi devono fermare gli altri dal raggiungere chiavi e forzieri del tesoro disseminati negli stage, che per l'occasione diventano folli labirinti pieni di trappole, ostacoli, mob ostili e diavolerie esplosive. La peculiarità di Castle è che i campi possono essere sia pre costruiti, che progettati e condivisi dalla community. Sembrano esserci tante opzioni diverse per ostacolare gli attaccanti e forgiare la mappa perfetta, che vanno però sbloccate a poco a poco procedendo nella campagna in singolo.



Al momento della nostra prova in realtà Castle ci ha lasciato piuttosto tiepidi, perché le forze in gioco tra offesa e difesa non ci sono sembrate bilanciate a dovere. Tuttavia è comprensibile che rispetto alle altre modalità già rodate ci sia qualcosa da rifinire. Super Bomberman R 2 vuole portare all'estremo ogni aspetto e meccanica passata senza introdurre grandi novità, oltre alla nuova modalità, raffinando e bilanciando il gameplay di base.



Una volta compreso come non auto-espellersi dai campi con una bomba mal piazzata, ci si accorge infatti di quanto sia tecnico e strategico il comparto ludico. Ad ogni modo, al netto delle sue potenzialità competitive, l'esperienza si può anche solo vivere come un party game sgangherato e colorato, forte di alcune sorprese provenienti da altri franchise (tra cui uno dei "fagiolini" di Fall Guys, utilizzabile in battaglia). Il titolo sarà disponibile il 13 settembre 2023 in digitale e il 14 settembre 2023 in formato fisico, per PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch.

Cygni All Guns Blazing

Ultimo ma non per importanza, Cygni All Guns Blazing è in sviluppo presso lo studio scozzese KeelWorks. In questo space shooter dal sapore old school si controlla una navetta che si muove in quattro direzioni, per evitare fiumi di proiettili luminosi provenienti dai velivoli nemici. A nostra volta siamo chiamati a far fuoco per liberare lo schermo sfruttando cannoni laser potentissimi, che possono essere a raggio singolo o multiplo, diretti in avanti o sparati "di sotto", come fossero bombe.

Tra uno stage e il successivo bisogna potenziare arsenale e statistiche per restare al passo degli avversari, in un'esperienza dalla presentazione visiva accattivante. Premessa: tra i titoli che ci sono stati presentati, Cygni è il più lontano dal debutto. Non abbiamo potuto registrare dei gameplay durante l'evento e non sappiamo quando uscirà effettivamente. Difatti, il bilanciamento della difficoltà, così come altri aspetti ludici e qualche problemino tecnico erano ancora da rifinire.



Come dettoci dagli addetti ai lavori, dovrebbe riuscire ad accontentare sia i neofiti, sia coloro che si divertono da molto tempo con questo tipo di prodotti. Si tratta di un obiettivo piuttosto ambizioso e, dopo un'ora di gioco, abbiamo forse compreso come il team intenda raggiungerlo. Ma andiamo per gradi. KeelWorks ha previsto una trama strutturata in cutscene tradizionali per il suo titolo, un tipo di narrazione che "quasi nessuno shoot em up utilizza" (per citare loro). Unica o no, la scelta di distribuire dei filmati per l'avventura di quella che potrebbe rivelarsi una protagonista carismatica ci pare valida, soprattutto se le scene di intermezzo si confermeranno di buona qualità (quelle che avevamo visto noi lo erano).

Sul fronte ludico, Cygni adopera una rotazione dello schermo diversa dal solito, che non è in verticale come in moltissimi esponenti del genere, ma in orizzontale, con un'inquadratura più vicina alla nostra navicella. L'impegno profuso per realizzare fondali e quadranti, nemici ed effettistica al passo con i tempi è evidente, anche se a dirla tutta la sovrabbondanza di dettagli disturba un po' la leggibilità dell'azione, e impedisce di schivare tutti i proiettili in arrivo soprattutto quando la situazione si fa più concitata. Ecco allora che sopraggiunge il secondo elemento distintivo di Cygni, un titolo bullet hell in cui è quasi impossibile, a qualunque grado di difficoltà, non essere mai colpiti nemmeno una volta. Normalmente, studiando pattern e giocando dozzine di volte ogni stage, i patiti del genere riescono a raggiungere un grado di perfezione nei movimenti quasi inumano, arrivando incolumi alla fine del livello. In Cygni invece il numero e la potenza degli avversari, dai più piccoli ai giganteschi e scenografici Boss e mid Boss è dichiaratamente esagerato: fa parte del prezzo da pagare per ottenere un gioco più pirotecnico. Essere colpiti di tanto in tanto deve diventare una consapevolezza di cui tenere conto, da sfruttare facendo uso della ridistribuzione in tempo reale delle capacità difensive e offensive del nostro mezzo.



A inizio livello la nostra nave avrà il massimo dell'energia possibile, assegnata in egual misura a scudi e bocche di fuoco. Poi si viene colpiti (lo abbiamo detto, è inevitabile) e a quel punto inizia il vero gioco, non più basato sulla capacità di schivare tutto quello che ci viene lanciato contro, ma sul management dell'energia rimasta, che possiamo indirizzare verso il comparto desiderato a seconda di chi abbiamo di fronte e di come ci sta attaccando.

È più facile a farsi che a dirsi, dopo un po' ci si prende la mano e si capisce quando è meglio distruggere tutto, sperando che chi facciamo esplodere rilasci energia grezza per rimpinguare i nostri depositi, e quando invece è opportuno trincerarsi in difesa e alzare gli scudi. Il potenziale, ad oggi, sembra esserci: c'è però ancora del lavoro da fare in materia di bilanciamento.



Cygni All Guns Blazing arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC: solo console "next gen", con tanto di supporto al feedback aptico del Dualsense di PS5.