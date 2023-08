Metal Gear Solid Master Collection Vol 1: MGS sembra in forma su Switch

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Vorremmo potervi raccontare che ci siamo intrufolati silenziosamente nell'evento di Konami, tenutosi a Londra il 14 agosto, in pieno stile "tactical espionage action". In realtà siamo stati regolarmente invitati per provare alcuni titoli della line-up per il 2023 della casa nipponica, fra i quali c'era anche l'attesissima Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.



Il ricco pacchetto contiene diversi episodi della serie ideata da Hideo Kojima, compresi i classici Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, e i primi tre Metal Gear Solid (fino a Snake Eater, per intenderci). Oltre alle iconiche esperienze ludiche offerte, la compagnia vuole consegnare agli appassionati un vero compendio multimediale per la saga stealth, pensato per quei giocatori desiderosi di scoprire retroscena e curiosità a tema.

Sorprese e caratteristiche su Nintendo Switch

Iniziamo con una sorpresa svelata in anteprima durante l'evento: la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 sarà pubblicata il 24 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS5 e... PS4. La Senior Brand Manager di Konami Céline Combelles ha dichiarato che la compagnia ha voluto accontentare le molteplici richieste avanzate dai fan sin dall'annuncio della collezione, portandola anche sulla console Sony della precedente generazione.

Ciò detto, la nostra prova si è svolta su Switch collegata a Dock e TV: anche l'ibrida Nintendo è una delle piattaforme "fan favourite" per la Master Collection, visto che permette di giocare alle iterazioni della saga in un formato diverso da quello tradizionale. Darsi al retrogaming sulla macchina della Grande N dovrebbe rivelarsi una scelta validissima: tutti i titoli da noi testati sono filati lisci e non abbiamo riscontrato alcun tipo di intoppo o inconveniente nel testarli. Anche il rapporto d'aspetto è rimasto intoccato, cioè in 4:3 per Metal Gear Solid 1 e per i suoi precursori, e in 16:9 per Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.



Gli ultimi due capitoli sono proposti nella forma migliore possibile dal lancio, cioè quella contenuta nella HD Collection pubblicata a cavallo tra il 2011 e il 2012, perciò la pulizia dell'immagine a schermo è più che buona. Con il primo Metal Gear Solid bisogna ovviamente fare i conti con una presentazione visiva più datata (non poteva essere altrimenti). A proposito, per coprire le antiestetiche, ma inevitabili, bande nere laterali sono state pensate tante cornici ad hoc tutte diverse, con i migliori artwork della serie.

La scelta di dividere ogni episodio dedicando cadauno un'applicazione a parte nel negozio e nel menù della console è comprensibile, perché volendo consente di acquistare separatamente solo quelli a cui siamo più interessati. È invece un po' scomoda per chi desidera raggruppare le applicazioni nella home della propria macchina. Ovviamente chi acquisterà la versione fisica della collezione avrà accesso a tutti i capitoli e ai contenuti aggiuntivi da subito e la prima tiratura, inoltre, conterrà anche una spilla in edizione limitata e qualche brano aggiuntivo della colonna sonora originale.



Però, per fare un esempio su tutti, nella cartuccia per Switch di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 saranno contenuti solo 2.4GB e l'accesso, garantito dall'eshop, per i restanti 29GB da installare sull'SD dell'ibrida. Inoltre, la divisione rallenta il passaggio tra un gioco e l'altro, dato che dobbiamo per forza chiuderne uno per aprire il successivo.

I contenuti e l'esperienza ludica

La Master Collection Vol.1 è davvero mastodontica. Partiamo dagli iconici Metal Gear, che ha portato lo stealth game alla popolarità, e MG2: Solid Snake, pubblicati originariamente nel 1987 e nel 1990. Passiamo quindi a Metal Gear (NES/FC Version) e Snake's Revenge, che però non fanno parte del canone della saga.

Infine, i veri "pezzi da novanta", a cominciare da Metal Gear Solid (incluso VR Missions/Special Missions) e le versioni HD Collection di MGS 2 e 3. Vi ricordiamo che le edizioni regionali di ciascun titolo si possono scaricare gratuitamente da ogni shop, e verranno aggiunte come opzioni selezionabili direttamente nei launcher dedicati. Prepariamoci a rivivere il doppiaggio italiano di MGS quindi, con Alessandro Ricci nei panni di Solid Snake. Oltre agli episodi della serie in elenco, Konami ha impreziosito l'offerta con le Graphic Novel digitali di Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2, interamente doppiate in inglese. Se non sapete di cosa stiamo parlando, sono fumetti interattivi pubblicati nel 2006 e nel 2008 per adattare le rispettive trame ed espanderle ove necessario (ci sono però anche delle variazioni rispetto alle storie offerte dai videogiochi). Entrambi i capitoli includono succosi retroscena, come i dialoghi tra Gray Fox e Psycho Mantis o tra Otacon e Sniper Wolf, o soprattutto dei cambi di peso nei ruoli dei protagonisti. Come avrete capito, ci stiamo addentrando nella parte del compendio con in dote alcune sorprese per i fan sfegatati.



A questo proposito, i titoli della collezione sono accompagnati dai rispettivi Screenplay Book: si tratta di documenti affascinanti, normalmente riservati ai soli addetti ai lavori, che accolgono le sceneggiature, i dialoghi e le descrizioni di setting, così come le note registiche delle cutscene. Che dire poi del Master Book, che ripercorre ed espone la timeline ufficiale, le curiosità e i segreti di ogni personaggio ed episodio? Pensate che include una guida per completare al 100% ogni sezione delle produzioni.

La nostra prova della collection è durata un'ora, quindi non abbiamo potuto soffermarci adeguatamente su ogni singolo gioco (li abbiamo testati tutti, ad ogni modo). Di base, per l'universo che di volta in volta raccontano ed espandono, tutte le iterazioni meritano di essere gustate in modo approfondito. Attraverso di esse, Kojima non ha mai smesso di trattare tematiche di rilievo - rivelatesi spesso d'attualità in pochi anni - e ha dato spazio a protagonisti, comprimari e avversari semplicemente memorabili.



Rispetto ai suoi due successori, il primo Metal Gear Solid lascia trasparire in modo abbastanza evidente la propria età, almeno in termini ludici, eppure anche soltanto il poter apprezzare le trovate presenti al suo interno lo rende un appuntamento obbligatorio per i fan. La gestione della telecamera nel capitolo per PS1 mostra i segni del tempo (specialmente rispetto a quella di MGS3), tuttavia è sempre una sorpresa vedere l'inquadratura avvicinarsi a Solid Snake quando il soldato si piazza alle spalle di un muro: è uno dei segni dell'evoluzione a cui la serie era andata incontro nell'avventura di Shadow Moses. MGS2 aumenta la frequenza dei cambi di visuale, si pensi all'arrivo della soggettiva in fase di mira e in generale introduce tutta una serie di movenze che rendono ancor più variegata e piacevole l'infiltrazione.

Con un po' di abitudine alla gestione della telecamera, all'uso dei menù di armi e oggetti a tendina, i nuovi appassionati si troveranno di fronte a due produzioni ben lontane dalla complessità media del loro tempo. Pensiamo ai comportamenti credibili dei nemici - sia in fase di allerta, sia con la pistola del nostro agente puntata alle loro spalle - ma anche alla volontà degli addetti ai lavori di continuare a rinfrescare il gameplay. Le ambientazioni naturali, con annessi pericoli derivanti dalla fauna, così come la presenza di una mimetizzazione avanzata e della dimensione "medica", rendono MGS3 un prodotto genuinamente differente dai precedenti, e ancor più profondo in materia di meccaniche e boss fight.



Giocando alle varie incarnazioni della saga in rapida sequenza, in altre parole, abbiamo potuto apprezzare anni di migliorie in materia grafica e soprattutto di gameplay, e ci siamo divertiti oggi come allora. Chi si avvicinerà per la prima volta all'universo di Metal Gear con la Collection dovrà necessariamente adattarsi un po' alle caratteristiche degli iniziali esponenti del filone Solid - su tutti la componente shooting e stealth di MGS - ma dopo averlo fatto avrà l'opportunità di scoprire dei capolavori indiscussi.

Questi gioielli di game design infatti hanno ancora molto da dire, soprattutto a chi non li ha mai vissuti al tempo in cui hanno scritto pagine fondamentali di storia del gaming. Per completezza, non abbiamo potuto giocare in modalità portatile con Swtich, cosa che non mancheremo di fare con il pacchetto completo tra le mani.