Miasma Chronicles: un action rpg a turni incentrato sulla narrazione

In un futuro non troppo lontano, l'America viene scossa da un cataclisma di proporzioni apocalittiche, da una catastrofe che sembra quasi la ritorsione di Madre Terra nei confronti del genere umano, che per millenni l'ha sfruttata senza ritegno. Parliamo del Miasma, una forza inesorabile e forse senziente che cambia per sempre i luoghi e gli esseri viventi che corrompe: semplici rane diventano esseri antropomorfi e assetati di sangue, mentre formazioni di pietre fluttuanti emanano un'energia distruttrice che non accenna ad attenuarsi.



A voler svelare il mistero del Miasma troviamo il giovane Elvis, un ragazzo che assieme al suo fratello robotico è impegnato nella disperata ricerca della madre, che sembra averlo abbandonato di proposito per ragioni tutt da scoprire. Queste le premesse di Miasma Chronicles, un action rpg a turni fortemente incentrato sulla narrazione che abbiamo provato al boot di 505 alla Gamescom 2022.

Il guanto della speranza

Prima di lasciarlo alle cure del robot chiamato Diggs per poi sparire oltre il muro del Miasma, la madre di Elvis gli ha donato un guanto dai poteri prodigiosi, in grado - con la giusta esperienza dell'utilizzatore - di controllare perfino la forza misteriosa che sta mettendo a rischio la vita sulla Terra.

Dalle parole che ha proferito durante la demo, la donna potrebbe conoscere la vera natura del fenomeno e forse è anche per avere una risposta a queste domande che il protagonista si esercita con costanza per apprendere i segreti del guanto e distruggere il muro pietroso che ribolle d'energia.



La versione dimostrativa ha avuto inizio proprio con l'ennesimo fallimento di Elvis, che non riuscendo a fare progressi significativi col suo allenamento ha deciso assieme a Diggs di fare ritorno a Sedentary, una polverosa città di minatori abitata da individui che pur di non rinunciare a quel poco che hanno restano impassibili di fronte all'avanzata del Miasma. Attraversando un mondo che stando alle parole del team sarà vasto e vario, con una formula open map piena di scenari differenti, i fratelli uniranno le forze con la spavalda Jade e il buon Mason, una testa mantenuta in vita a tempo indeterminato grazie a uno strano liquido, in stile Futurama. Al netto delle espressioni facciali rivedibili di protagonisti e comprimari (sappiate però che abbiamo provato una versione alpha) quello di Miasma Chronicles sembra essere un intreccio narrativo completo e non una semplice cornice del gameplay.



I volti principali dell'avventura ci sono parsi ben doppiati e caratterizzati e sappiamo che si ritroveranno a interagire con molti NPC, i quali assegneranno loro sidequest e piccoli compiti da terminare per poi conferirgli bottiglie di plastica, la preziosa valuta di gioco.

I ragazzi di The Bearded Ladies ci hanno confermato l'intenzione di offrire ai giocatori un'avventura da ben 35 ore e speriamo chiaramente che ciò non porti alla presenza di elementi di contorno meno efficaci. Tra la possibilità di scoprire la lore alla base dell'immaginario e le premesse del racconto, siamo rimasti genuinamente colpiti dalle ambizioni del team e non è l'unico momento della sessione in cui ci è capitato.

I pericoli lungo la strada

I creatori di Mutant Year Zero: Road to Eden (ecco la recensione di Mutant Year Zero road to Eden) volevano realizzare un combat system a turni abbastanza profondo ma al contempo accessibile, anche più di quello di una serie come XCOM per intenderci. Purtroppo non abbiamo potuto provare a fondo questa componente importante dell'esperienza e ci auguriamo che sappia comunque offrire un livello di sfida ragionevole.

In una palude piena di pozze d'acqua e auto in rovina, che abbiamo raggiunto dopo aver oltrepassato un'autostrada distrutta, abbiamo fronteggiato dei rospi armati fino ai denti e intenzionati a farci fuori a ogni costo. Oltre alle raffiche dirette di mitraglietta, che è solo una delle tante armi che ci ritroveremo a usare nell'esperienza completa, abbiamo imparato a spostarci all'interno dei campi di battaglia per riuscire a colpire i nemici in totale copertura (altrimenti impossibili da ferire). Assieme all'uso di strumenti offensivi e difensivi, tra granate e medikit, ci siamo serviti anche delle bocche da fuoco di Diggs, che potrà far parte di quello che sarà un party aperto a un massimo di tre elementi, da intercambiare a piacimento. A tal proposito, gli addetti ai lavori ci hanno detto che stanno preparando diversi guerrieri a questo scopo, così da dare la chance all'utenza di costruire i team con una buona libertà di scelta alla base.



Di certo sappiamo che pian piano Elvis farà un uso sempre più massiccio del guanto, così da compiere attacchi prodigiosi che attendiamo con ansia di scoprire, sempre a patto che la minaccia nemica sappia contrastarli. Se a ciò aggiungiamo l'ottenimento di nuove abilità e le armi potenziabili, è chiaro che - almeno in potenza - la formula ludica potrebbe avere qualche piacevole sorpresa in serbo per noi.



Sebbene si trattasse di una versione acerba del gioco, che vedrà la luce nel corso del 2023, il comparto texture e l'illuminazione globale si sono presentati in grande spolvero, al netto di alcune semplificazioni su specifiche superfici. Se a ciò aggiungiamo il contributo di una direzione artistica che al momento ci è sembrata perfettamente coerente col tipo di storia da raccontare, appaiono chiari i motivi per cui il titolo di The Bearded Ladies ci ha sorpreso. Sia ben chiaro, sul fronte ludico abbiamo visto ancora troppo poco per poterci esprimere in forma più completa sulle potenzialità dell'esperienza ma di certo non mancheremo di seguire Miasma Chronicles con grande interesse in futuro.